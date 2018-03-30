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Великобритания ввяжется в «маленькую победоносную войну» с Россией

30 марта 2018, 08:09  •  279 • Война
Происшествие в Англии, в Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь якобы отравляющим веществом «Новичок», стало поводом для грандиозного международного кризиса. Хотя вопросов в этом отравлении много, а ответов до сих пор нет ни одного, начиная с главного: как смогли выжить люди при применении боевого отравляющего вещества? - на что обратил внимание президент России.



Бездоказательные обвинения России английским премьером Терезой Мэй с Борисом Джонсоном в применении якобы ОВ «Новичок» в Солсбери – это уже ложь, ибо они бездоказательные. Причём эта ложь говорит, с большой степенью вероятности, что к этому отравлению причастна сама Англия, поэтому и не может предоставить доказательства, и бежит впереди следствия.



Почему Англия пошла на такую грязную провокацию? Ответ на этот вопрос мы уже знаем: пресс-секретарь МИД Мария Захарова отметила, что за английской провокацией стоят «мощные международные силы», другими словами, с большой степенью вероятности, она была ими и заказана. США, вкупе с марионетками, высылают в связи с этим 130 российских дипломатов. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила: «США и их друзья послали сигнал России из-за её поведения». Выходит, в друзьях у США примерно половина стран ЕС и ещё несколько марионеток на стороне, общим числом чуть больше 20. Это и есть весь «коллективный Запад», - не так уж и страшен этот чёрт, как его малюют!

Но возникает следующий вопрос: почему олигархическая верхушка Запада пошла на такую лживую провокацию с «делом Скрипаля»? Даже знаменитая пробирка госсекретаря Колина Пауэлла, которой он потрясал в ООН, «отдыхает»: на этот раз не предъявлено даже пробирки, просто солгали, что было применено ОВ «Новичок», и обвинили: «Безо всяких сомнений, Россия ответственна». При том что Россия – это совсем не Ирак, и бомбить её по ложному поводу будет себе дороже. Похоже, провокация-операция «Скрипаль» - это ответ России, и лично Владимиру Путину, на недавние стратегические предложения Западу.

1 марта Владимир Путин во время своей речи в Манеже продемонстрировал на видео новые виды стратегического оружия России, наши «звёздные войны». «Россию не хотели услышать раньше, пусть послушают сейчас». На этот раз Запад, вернее, его «глубинное государство» услышало Россию, и ответило провокацией-ультиматумом в Солсбери, не проронив ни слова о переговорах по стратегическим вооружениям.

Вместо пробирки Колина Пауэлла, Англия предъявила в качестве «доказательства вины России» презентацию доказательства – это новое слово в «большой лжи», впрочем, эта презентация содержит мотив отравления Скрипаля. Его раскрывает заголовок как бы основного третьего слайда презентации: «Новая фаза российской агрессии». То есть Скрипаля и его дочь отравили, чтобы предъявить «новую фазу российской агрессии». В этом логика есть.

Таким образом, «дело Скрипаля» – это только повод, и для его заказчиков не важно, что он абсурдный, какой уж под руку попался. Всё не важно, потому что «дело Скрипаля» используется в качестве казуса белли, повода к войне, Англии и её друзей, против России. Война, как известно, всё спишет. И раньше западные страны часто использовали ложь как повод к войне, а война эту ложь, так или иначе, списывала. Взять хотя бы недавнюю иракскую войну США и той же Англии.

Действительно, Англия действует как перед объявлением войны: предъявила России ультиматум «в 24 часа», затем выслала большую группу российских дипломатов, в английской «презентации обвинения» Россия названа «враждебным государством». Это уже объявление Англией войны России невоенными методами.

По мнению Дмитрия Саймса, известного американского политолога, между Западом и Россией уже используются «военные и полувоенные методы борьбы». «Дело Скрипаля» – это явно полувоенный метод, поскольку он включает в себя ложь, являющуюся одним из методов ведения войны.
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Россия обещает ответить «коллективному Западу» зеркально: выслать соответствующее количество дипломатов, потом, с большой долей вероятности, обвинит Запад в отравлении Скрипаля ради создания казуса белли как неразрешимого противоречия. Пока Россия говорит об этом косвенным образом, если же скажет прямо, то никакое примирение в обозримом будущем будет не возможно. Поэтому Россия говорит пока о «провокации в Солсбери», которую могут осуществить и некие третьи "международные силы", оставляя открытой дверь к разрешению кризиса.

Фактически олигархическая верхушка Запада начала новую «странную войну» (без боевых действий) в Европе, эта война объявлена России в ответ на речь Путина 1 марта. Цель очевидна – нанести России экономический ущерб, подорвав экономические отношения с Западом. Получится ли это всего лишь у 20 стран, когда за скобками остался Китай и весь незападный мир? Это другой вопрос, но Англия, как исторически наиболее антироссийская сила, делает для этого всё возможное.

Для США эта «странная война» выгодна и экономически, и политически, потому что позволяет привлечь к сдерживанию России, с помощью Англии, остальную Европу. Поэтому Трамп прогибается и санкционирует, из солидарности, высылку 60 российских дипломатов, но молча, отмечая, что «фальшивые СМИ обезумели».

Вообще, примечательно, что Трамп сначала поздравил Путина с победой на выборах и отправил в отставку госсекретаря Тиллерсона, поддержавшего английскую провокацию. Потом к нему в очередной раз, видимо, пришло «глубинное государство». Тем не менее Трамп остаётся тропинкой к миру, поскольку он поздравил Путина с победой на выборах.

Олигархической верхушке Запада нужна сейчас «маленькая победоносная война» с Россией, чтобы запугать своих выходящих из под контроля сателлитов. Для этого финансово-олигархической верхушке нужно, чтобы Россия хотя бы «признала свою вину», и тем самым согласилась бы, что она стоит ниже, что она неравноправна Западу, что она хоть на словах – тоже сателлит, колония Запада. Наш глава МИД Сергей Лавров на это уже ответил: колониальный тон в отношении России неприемлем.
Автор: Виктор Каменев

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