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Великобритания введет санкции, которые ударят по энергетическим компаниям России
31 января 2022, 05:55 • 162 • Политика
Очередной виток конфликта начинает Лондон. Как сообщают СМИ, инсайдер из правительства Великобритании сообщил о том, что разрабатывается пакет ограничительных мер в отношении России.
Как считают в Лондоне, им нужно сделать упор на активы русских энергетических компаний – которые наиболее связны с Кремлем. Какие именно, источник не сообщил. Пакет ограничительных мер против русских представят правительству уже 31 января.
Отметим, что до этого министр иностранных дел Великобритании рассказал, что работа в отношении новых санкций ведется, но тогда был сделан упор на тех, кто якобы пытался дестабилизировать ситуацию на Украине.
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