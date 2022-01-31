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Великобритания введет санкции, которые ударят по энергетическим компаниям России

31 января 2022, 05:55  •  162 • Политика
Очередной виток конфликта начинает Лондон. Как сообщают СМИ, инсайдер из правительства Великобритании сообщил о том, что разрабатывается пакет ограничительных мер в отношении России.
Как считают в Лондоне, им нужно сделать упор на активы русских энергетических компаний – которые наиболее связны с Кремлем. Какие именно, источник не сообщил. Пакет ограничительных мер против русских представят правительству уже 31 января.
Новые санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию для физических и юридических лиц, имеющих стратегическое значение для властей РФ", - пишет The Times.
Отметим, что до этого министр иностранных дел Великобритании рассказал, что работа в отношении новых санкций ведется, но тогда был сделан упор на тех, кто якобы пытался дестабилизировать ситуацию на Украине.
Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля,... могла подпасть под действие рестрикций, - говорит министр.

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