Великобритания введет санкции, которые ударят по энергетическим компаниям России

Очередной виток конфликта начинает Лондон. Как сообщают СМИ, инсайдер из правительства Великобритании сообщил о том, что разрабатывается пакет ограничительных мер в отношении России.

Как считают в Лондоне, им нужно сделать упор на активы русских энергетических компаний – которые наиболее связны с Кремлем. Какие именно, источник не сообщил. Пакет ограничительных мер против русских представят правительству уже 31 января.

Новые санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию для физических и юридических лиц, имеющих стратегическое значение для властей РФ", - пишет The Times.

Отметим, что до этого министр иностранных дел Великобритании рассказал, что работа в отношении новых санкций ведется, но тогда был сделан упор на тех, кто якобы пытался дестабилизировать ситуацию на Украине.