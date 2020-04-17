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Великобритания вслед за США обвинила Китай в пандемии коронавируса

17 апреля 2020, 22:10  •  99 • В мире
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что прежние отношения Лондона и Пекина больше невозможны. По крайней мере до тех пор, пока Китай не расскажет правду о пандемии коронавируса.
Рааб отметил, что нельзя теперь "вести дела как обычно" с Пекином, в этом у него нет сомнений.
"Нам придётся задавать трудные вопросы о том, как пандемия случилась и почему её нельзя было остановить раньше", - цитирует The Times слова главы британского МИД.
Ранее обвинение в сокрытии информации о COVID-19 выдвинул экс-руководитель британской разведки Джон Соэрс. На утаивании данных Пекином, когда коронавирус считался ещё вспышкой в Ухане, настаивает и глава Пентагона Марк Эспер.
Американские СМИ давно муссируют тему об искусственном происхождении вируса. Пишут, что Вашингтон рассматривает версию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Рынок совершенно ни при чём. Есть даже данные, что на том самом рынке никогда не продавали летучих мышей, следовательно, версия заражения от животных бездоказательна.
По версии США, рядом с тем самым рынком в Ухане находится биолаборатория, где хранились образцы SARS-nCoV. Нулевым пациентом является сотрудник этой лаборатории. Заразился он случайно. Об этом говорил и Дональд Трамп в своих обращениях к нации и интервью, однако он не уточнял, верит ли сам в эту теорию.
Власти Китая не соглашаются с обвинениями Великобритании и США.

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