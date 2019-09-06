Великобритания вновь тормозит: Палата лордов согласовала отсрочку Brexit

В Великобритании даже с новым премьер-министром Борисом Джонсоном процесс выхода из Европейского союза пока тормозит. Как стало известно в пятницу, палата лордов Британии поддержала лишь проект закона об отсрочке Brexit.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию из британского парламента.

Согласно данному законопроекту, правительство королевства запросит Брюссель об отсрочке выхода из ЕС, и Brexit не будет осуществляться без сделки.

Если Великобритания не заключит соглашение с ЕС до 19 октября, то премьер-министр Борис Джонсон должен будет отложить процедуру выхода, при этом ранее сам он выступал против этой инициативы.

В эту пятницу Джонсон уверенно заявил, что ему удастся договориться с ЕС на саммите 17 октября об условиях выхода королевства со сделкой.

"Мы не хотим выхода страны из ЕС без сделки, этого не случится. Я уверен в том, что я смогу гарантировать сделку на саммите 17 октября", - сказал британский премьер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.