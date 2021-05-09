Великобритания снова под угрозой: В Шотландии победили сторонники выхода из Соединённого Королевства

Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте и готовятся к новому референдуму об отделении от Великобритании.

Целостность Великобритании снова под угрозой. Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте региона на выборах, прошедших 6 мая. Теперь они планируют вновь вынести на референдум вопрос о выходе из Соединённого Королевства.

Согласно последним данным, Шотландская национальная партия (ШНП) получила 64 места в парламенте из возможных 129. Консерваторам отошло 31 место, а лейбористам - 22. Ещё 8 мест заполучили зелёные, которые также поддерживают идею об отделении от Великобритании. Оставшиеся 4 места взяли либерал-демократы.

Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии,

- прокомментировала победу лидер ШНП Никола Стерджен.

Она пообещала, что вопрос о новом референдуме будет поднят в течение предстоящего срока действия парламента.

Напомним, в 2014 году в Шотландии уже проводился референдум об отделении, но тогда большинство высказалось за то, чтобы остаться в составе Соединённого Королевства. Однако на референдуме в 2016 году Шотландия проголосовала за продолжение членства в ЕС. Поэтому неизвестно, какой будет результат на новом референдуме.

Впрочем, британский премьер Борис Джонсон уже пообещал не допустить нового референдума. И по закону разрешение на референдум должен дать Лондон.