|
Великобритания снова под угрозой: В Шотландии победили сторонники выхода из Соединённого Королевства
09 мая 2021, 01:40 • 81 • Политика
Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте и готовятся к новому референдуму об отделении от Великобритании.
Целостность Великобритании снова под угрозой. Сторонники независимости Шотландии получили большинство мест в парламенте региона на выборах, прошедших 6 мая. Теперь они планируют вновь вынести на референдум вопрос о выходе из Соединённого Королевства.
Согласно последним данным, Шотландская национальная партия (ШНП) получила 64 места в парламенте из возможных 129. Консерваторам отошло 31 место, а лейбористам - 22. Ещё 8 мест заполучили зелёные, которые также поддерживают идею об отделении от Великобритании. Оставшиеся 4 места взяли либерал-демократы.
- прокомментировала победу лидер ШНП Никола Стерджен.
Она пообещала, что вопрос о новом референдуме будет поднят в течение предстоящего срока действия парламента.
Напомним, в 2014 году в Шотландии уже проводился референдум об отделении, но тогда большинство высказалось за то, чтобы остаться в составе Соединённого Королевства. Однако на референдуме в 2016 году Шотландия проголосовала за продолжение членства в ЕС. Поэтому неизвестно, какой будет результат на новом референдуме.
Впрочем, британский премьер Борис Джонсон уже пообещал не допустить нового референдума. И по закону разрешение на референдум должен дать Лондон.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 мая 2021, 07:00
|
06 мая 2021, 15:00
|
02 мая 2021, 01:50
|
06 мая 2021, 20:30
|
02 мая 2021, 17:25
|
02 мая 2021, 09:10
|
04 мая 2021, 02:25