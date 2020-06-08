Великобритания решила "похоронить" "Северный поток - 2"

Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com

В туманном Альбионе не довольны политикой Германии в отношении России

Член британского парламента Дэниел Кавчински считает, что ФРГ "продала Европу" после того, как начала сотрудничать с РФ, вкладываясь в строительство трубопровода "Северный поток – 2". С таким заявлением политик выступил в ходе интервью Daily Express после заявлений о новых санкциях, который Штаты вводят против нашей страны.

Кавчинский уверен, что Великобритания, как страна, больше не входящая в Евросоюз, должна в данной ситуации громко заявить о своей позиции и "похоронить газопровод навсегда".

Парламентарий объяснил, что он дважды обсуждал режим введения ограничений для российского проекта с премьер-министром Борисом Джонсоном. Ему объяснили, что санкции в одностороннем порядке не могут вводиться в переходный период, поэтому правильнее будет следовать политике Брюсселя в данном вопросе.

Напомним, что законопроект об ограничительных мерах был ранее внесен в Сенат США. Согласно документу, компании, которые оказывают услуги судам, работающим на строительстве газопровода, будут подвергнуты санкциям.

Ранее "Утро.ру" писало, что Германия осудила Америку за ограничения, выдвинутые в адрес "Северного потока – 2". В ФРГ уверены, что Новый Свет потеряет из-за этого свою репутацию.

