Великобритания призвала создать единую армию ЕС для противостояния России и Трампу

• 85 • Политика

Непредсказуемость президента США Дональда Трампа и растущая военная мощь России делает необходимой интеграцию стран Евросоюза в единый оборонный альянс, говорится в докладе парламента Великобритании.

Парламент Великобритании отмечает возросший интерес европейских стран к построению общей системы безопасности. Согласно докладу, представленному в Палате общин в конце января и опубликованному в отправленному в библиотеку британского парламента, усиление России, непредсказуемость 45-го президента США Дональда Трампа и Brexit заставили европейские столицы задуматься о создании собственного эффективного военного альянса.

Конечно, идея общеевропейской системы обороны не нова, тем не менее только с запуском программы PESCO можно говорить, что она наконец начала воплощаться в реальности. Сейчас Франция и Германия, главные апологеты необходимости создать общеевропейскую армию, сделали первый шаг в данном направлении.

Вполне возможно, что следующим этапом будет создание единого, независимого и постоянного штаба оперативного планирования ЕС. Кроме того, PESCO предполагает создание Европейского оборонного фонда для объединения инвестиций в оборонные разработки. В прошлом году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предположил, что данный институт может заработать к 2025 году.

В британском докладе перспективы общеевропейского оборонного союза оцениваются весьма оптимистично. Впрочем, не все разделяют эту уверенность. Так, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что США никогда не позволят создать такую "дублирующую НАТО" структуру. Сверх того, то, как неохотно европейские члены Североатлантического альянса выделяют средства на поддержание боеспособности данного блока, указывает на то, что им вряд ли будет по силам справиться с еще большими тратами, необходимыми для формирования единой армии ЕС.

Более подробно о перспективах европейского военного альянса читайте в эксклюзивном материале RT.