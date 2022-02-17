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Великобритания оказала "серьёзную" поддержку Украине: Понадобилось всего несколько прожекторов

17 февраля 2022, 04:30  •  114 • Политика
Мир вновь поражён тем, насколько "серьёзную" поддержку оказывают разные страны Украине. На этот раз отличилась Великобритания. Для политического жеста ограничились всего несколькими прожекторами.
Запад активно поддерживает Украину. США то списанные катера береговой охраны подарит, то резиновые лодки. Из недавних примеров – Чехия на безвозмездной основе пообещала передать 4000 устаревших артиллерийских снарядов, оставшихся невостребованными в чешской армии. Германия собиралась отправить в Киев 5000 военных касок, но через неделю после анонса даже документы соответствующие не доготовила. В Киеве обиделись.
16 февраля стал особым днём для Незалежной. На этот день западными СМИ было назначено "вторжение" России. Со временем возникли определённые расхождения, но это не помешало агентству Reuters вести прямую трансляцию с киевского майдана на протяжении многих часов. Там даже послышался "признак нападения" России.
За два дня до "рокового дня" президент Украины Владимир Зеленский объявил согражданам о новом празднике – Дне единения.
И в этот День единения 16 февраля Великобритания оказала "серьёзную" поддержку Украине. Канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона сообщила об акции "в связи с продолжающейся агрессивной кампанией России".
Обошлись несколькими прожекторами. Главное здание британского министерства иностранных дел в Лондоне подсветили цветами украинского флага. В соцсетях, в частности, в Twitter у простых британцев сразу же возник вопрос, сколько электроэнергии и денег ушло на это "проявление солидарности".

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