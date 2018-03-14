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Великобритания не планирует ужесточать выдачу виз гражданам России
14 марта 2018, 18:24 • 63 • Политика
Пока что вопрос не рассматривается в такой плоскости, отметили в посольстве Британии в РФ.
Великобритания не планирует на данный момент ужесточение выдачи виз гражданам России. Об этом заявили в среду в британском посольстве в Москве.
"На данный момент вопрос не рассматривается в такой плоскости", - заявили в ведомстве.
Ранее премьер Британии Тереза Мэй выступила с рядом заявлений в адрес Москвы в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй заявила, в частности, что глава МИД России Сергей Лавров недостоин своего поста.
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