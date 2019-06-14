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Великобритания натренирует спецназ для "противостояния с Россией"
14 июня 2019, 15:24 • 58 • В мире
Британия собирается реорганизовать спецназ, чтобы он получил новые полномочия - "успешно противостоять России и другим странам".
Британская The Guardian выпустила новый материал, в котором рассказывается о том, что в скором времени спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия – все для того, чтобы "успешно противостоять России и другим странам".
Отмечается, что спецназ будет реорганизован для сосредоточения на межгосударственном направлении. А чтобы реорганизовать спецназ, уже готов новый документ – "Концепция спецопераций". Ожидается, что ее рассмотрит британское правительство. В ее основе лежит утверждение, что современные методы ведения войны все меньше акцентируются на обычных боевых действиях.
В документе указывается, что теперь десант будет более тесно сотрудничать с коллегами из специальной авиационной службы и службы десантных кораблей.
Напомним, осенью прошлого года говорилось, что британцы намерены усилить поддержку Незалежной. В частности, планировалось отправить инструкторов для обучения украинских солдат.
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