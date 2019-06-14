Великобритания натренирует спецназ для "противостояния с Россией"

Британская The Guardian выпустила новый материал, в котором рассказывается о том, что в скором времени спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия – все для того, чтобы "успешно противостоять России и другим странам".

Отмечается, что спецназ будет реорганизован для сосредоточения на межгосударственном направлении. А чтобы реорганизовать спецназ, уже готов новый документ – "Концепция спецопераций". Ожидается, что ее рассмотрит британское правительство. В ее основе лежит утверждение, что современные методы ведения войны все меньше акцентируются на обычных боевых действиях.

В документе указывается, что теперь десант будет более тесно сотрудничать с коллегами из специальной авиационной службы и службы десантных кораблей.

Напомним, осенью прошлого года говорилось, что британцы намерены усилить поддержку Незалежной. В частности, планировалось отправить инструкторов для обучения украинских солдат.