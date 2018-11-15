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Великобритания купит у США еще 17 истребителей F-35B для авианосца Queen Elizabeth

15 ноября 2018, 20:24  •  57 • В мире
Великобритания заключила с США контракт на закупку 17 американских истребителей пятого поколения F-35B, которые могут быть использованы на авианосцах типа Queen Elizabeth. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны королевства.
Семнадцать новых летающих машин будут поставлены Британии с 2020 по 2022 год, сообщается в публикации военного ведомства. Новая авиация станет дополнением к уже закупленным 16 F-35, базирующимся на аэродроме Мархэм в графстве Норфолк, что на востоке Англии.
До этого Британией был заключен с США договор на покупку еще двух F-35.
«Я рад подтвердить, что мы увеличиваем наш флот истребителей F-35 вдвое, до 35 истребителей-невидимок», - цитируются на сайте слова главы Минобороны Британии Гэвина Уильямсона.
Напомним, F-35B является многоцелевым истребителем, сочетающим в себе сверхзвуковую скорость и стелс-технологии, а также возможность вертикальной посадки и укороченного взлета. Планируется, что самолет будет задействован британскими военными на авианосцах типа Queen Elizabeth.

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