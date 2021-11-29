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Великобритания хочет превратить Украину в "провайдера зеленого водорода"
29 ноября 2021, 05:00 • 94 • Политика
Великобритания хочет превратить Украину в "провайдера зеленого водорода" для Европы.
Великобритания продолжает считать газопровод "Северный поток - 2" частью гибридной войны, которую ведет Россия против Запада. Об этом пишет РИА ФАН.
Как заявила посол Соединённого Королевства в Киеве Мелинда Симмонс, Лондон последовательно выступал против постройки трубопровода. При этом британская сторона не планирует вводить санкции против Москвы, так как страны Европы оказались в сложном положении из-за роста цен на энергоресурсы.
"Возник энергетический кризис. Мы хотим, чтобы европейские страны, а также Украина, поняли, как это важно - быть энергонезависимыми", - заявила дипломат.
При этом Великобритания надеется превратить Украину в "провайдера зеленого водорода".
Как передает телеканал "360", на прошлой неделе президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива в Европу на долгосрочной основе. Одним из маршрутов как раз и является "Северный поток - 2"
А экономист Андрей Колгановотметил, что Россия может создать альтернативные маршруты для поставок газа за счет "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" . Это позволит игнорировать проблемный украинский маршрут.
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