Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО...
Главная / Политика

Великобритания и США просят проведения заседания Совбеза ООН по украинскому вопросу

17 марта 2022, 04:55  •  98 • Политика
Британское постпредство при Организации объединенных наций просит собрать Совет Безопасности. Предложение поддержали пять стран.
Великобритания выступила с инициативой собрать Совет Безопасности ООН. Информация об этом появилась в официальном аккаунте английского постпредства при Организации объединенных наций в Twitter.
Просьбу поддержали США и четыре страны ЕС – Франция, Норвегия, Ирландия и Албания. Темой заседания, в том случае если оно состоится, будет гуманитарная ситуация на Украине. Предварительная дата заседания – 17 марта, вторая половина дня по нью-йоркскому времени, сообщает ТАСС.
На данный момент ситуация на Украине действительно серьезная, а некоторых городах ее можно охарактеризовать как гуманитарная катастрофа. ВСУ и нацбаты не дают выходить мирным жителям из окруженных городов, те вынуждены прятаться в подвалах, поскольку огневые точки украинская армия предпочитает устраивать в жилых кварталах, а собственных граждан использовать в виде живого щита.
В городах отключены электричество, водоснабжение, газ, нет продуктов и лекарств. "Зеленые" коридоры, открытые в сторону России, минируются и простреливаются. Но, как обычно, коллективный Запад, предъявит претензии России, а не Зеленскому.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


98
Источник
Похожие новости
17 марта 2022, 00:50
"Донбасс превратили в груду развалин": Le Figaro опубликовала непопулярную в Европе правду о ВСУ
17 марта 2022, 01:25
Санду выдвинула России два требования по Приднестровью. По чьему приказу?
17 марта 2022, 00:50
Песков напомнил Байдену, кто настоящий военный преступник
17 марта 2022, 02:35
Мэра Мелитополя обменяли на девять русских срочников
17 марта 2022, 01:25
Украина хочет демилитаризацию, как в Швеции и Австрии: Политолог объяснил, в чём подвох
17 марта 2022, 02:35
"Потом подотрутся этой бумагой": Депутат Госдумы предупредил Мединского о сделке с Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
11 марта 2022, 09:25
Тридцать тысяч за детскую жизнь: Украинский боевик выдал правду о нацбатах
11 марта 2022, 18:10
"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "подтверждение"
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
14 марта 2022, 08:05
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
14 марта 2022, 09:50
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о своём последнем шансе по радио
10 марта 2022, 19:55
"Напишите об этом": Что на самом деле происходит в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.