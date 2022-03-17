Великобритания и США просят проведения заседания Совбеза ООН по украинскому вопросу

Британское постпредство при Организации объединенных наций просит собрать Совет Безопасности. Предложение поддержали пять стран.

Великобритания выступила с инициативой собрать Совет Безопасности ООН. Информация об этом появилась в официальном аккаунте английского постпредства при Организации объединенных наций в Twitter.

Просьбу поддержали США и четыре страны ЕС – Франция, Норвегия, Ирландия и Албания. Темой заседания, в том случае если оно состоится, будет гуманитарная ситуация на Украине. Предварительная дата заседания – 17 марта, вторая половина дня по нью-йоркскому времени, сообщает ТАСС.

На данный момент ситуация на Украине действительно серьезная, а некоторых городах ее можно охарактеризовать как гуманитарная катастрофа. ВСУ и нацбаты не дают выходить мирным жителям из окруженных городов, те вынуждены прятаться в подвалах, поскольку огневые точки украинская армия предпочитает устраивать в жилых кварталах, а собственных граждан использовать в виде живого щита.

В городах отключены электричество, водоснабжение, газ, нет продуктов и лекарств. "Зеленые" коридоры, открытые в сторону России, минируются и простреливаются. Но, как обычно, коллективный Запад, предъявит претензии России, а не Зеленскому.