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Великобритания и Франция разругались из-за мигрантов

26 ноября 2021, 14:35  •  101 • Политика
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Макрон не оценил письмо Джонсона
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отказался от встречи с британским коллегой Прити Пател в знак протеста против скандального заявления по мигрантам, сделанного Борисом Джонсоном в адрес Эммануэля Макрона. Об это сообщает Reuters. 
По данным издания, заочный конфликт между премьер-министром Великобритании и президентом Франции разгорелся из-за письма с критической оценкой миграционной политики Парижа, которая, по версии Лондона, привела к кризисной ситуации в Ла-Манше. В минувшую среду, 24 ноября, при пересечении пролива утонули 27 мигрантов.
Дарманен заявил, что письмо Джонсона противоречит духу партнерских отношений. Глава МВД Франции подчеркнул, что отношения с Великобританией начали портиться после "Брекзита", поэтому теперь страны могут столкнуться с проблемами при решении миграционного кризиса. 
Авторы статьи отмечают, что Великобритания уже выразила надежду, что Франция передумает и возобновит сотрудничество. Так, министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шаппс заявил, что ни одна страна не может справиться с этой проблемой своими силами.
К слову, ранее политолог Матеуш Пискорский заявил, что Великобритания начала "большую игру" против России на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

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