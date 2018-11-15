Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мексику накрыло снегом: жители жалуются на мороз в -2
«На основе советско-японской декларации»: Путин и Абэ активизируют контакты по м...
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный...
Мало огня: Русскоязычные министры Израиля покидают правительство из-за несогласи...
Главная / Политика

Великобритания и Евросоюз  определились практически со всеми тонкостями своего «развода»

15 ноября 2018, 04:09  •  40 • Политика
Стороны опубликовали документ, в котором оговариваются все условия Брексит: Великобритания должна покинуть ЕС до весны 2019 года.
Великобритания и Евросоюз определились с последними нюансами своего «развода». Британия должна выйти из ЕС до 29 марта 2019 года. При этом ЕС дал возможность продлить стадию выхода один раз.
Об этом рассказал главный переговорщик выходу Великобритании из состава ЕС Мишаль Бранье. По его словам Великобритания должна покинуть все институты Евросоюза весной 2019 года. При этом стране дано право в течение 21 месяца, то есть до конца 2020 года, сохранять существующую ситуацию по единому рынку, таможенному союзу и т.д.
Этот период Великобритания может один раз, заявил Бранье.
Накануне Еврокомиссия опубликовала масштабный документ почти в 600 страниц, который оговаривает все нюансы выхода Великобритании из ЕС. Сторонам осталась уточнить только один принципиальный вопрос: режим границ между Ирландией, которая находится в ЕС и Северной Ирландией, которая ЕС покидает вместе с Великобританией. Решение этого вопроса отложено до лета 2020 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

40
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 21:39
Президент Чили назвал Россию звездой мировой политики
14 ноября 2018, 15:09
Блицкриг на Москву: Политики и ВСУ жаждут, простые украинцы записались в пацифисты
14 ноября 2018, 18:24
Путин пообщался с лидером албанских сепаратистов в кулуарах Парижа - Песков

14 ноября 2018, 15:09
Сбои в технике и свою неэффективность Европа пытается скрыть за «страшной Россией» - политолог
14 ноября 2018, 18:25
Вся Европа шла за Гитлером в «крестовый поход» против большевизма: трактовка истории от украинского политолога
14 ноября 2018, 21:39
«Какие каноны!»: Порошенко потребовал от митрополита Онуфрия признать верховенство Константинополя
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 00:39
«Противостояние двух моделей миропорядка»: смогут ли Вашингтон и Пекин избежать холод...
15 ноября 2018, 00:54
Холодная война-2: Россия еще не ввязалась, но уже выиграла (Анжелина Проскурина)
15 ноября 2018, 00:40
«На основе советско-японской декларации»: Путин и Абэ активизируют контакты по мирном...
15 ноября 2018, 00:54
Берлин призвал Киев ликвидировать сайт «Миротворец»
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 13:54
Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
10 ноября 2018, 10:24
В Раде рассказали о предстоящем развале Украины
12 ноября 2018, 02:54
Запад душит Россию по сценарию Первой мировой войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.