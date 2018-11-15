Великобритания и Евросоюз  определились практически со всеми тонкостями своего «развода»

Стороны опубликовали документ, в котором оговариваются все условия Брексит: Великобритания должна покинуть ЕС до весны 2019 года.

Великобритания и Евросоюз определились с последними нюансами своего «развода». Британия должна выйти из ЕС до 29 марта 2019 года. При этом ЕС дал возможность продлить стадию выхода один раз.

Об этом рассказал главный переговорщик выходу Великобритании из состава ЕС Мишаль Бранье. По его словам Великобритания должна покинуть все институты Евросоюза весной 2019 года. При этом стране дано право в течение 21 месяца, то есть до конца 2020 года, сохранять существующую ситуацию по единому рынку, таможенному союзу и т.д.

Этот период Великобритания может один раз, заявил Бранье.

Накануне Еврокомиссия опубликовала масштабный документ почти в 600 страниц, который оговаривает все нюансы выхода Великобритании из ЕС. Сторонам осталась уточнить только один принципиальный вопрос: режим границ между Ирландией, которая находится в ЕС и Северной Ирландией, которая ЕС покидает вместе с Великобританией. Решение этого вопроса отложено до лета 2020 года.