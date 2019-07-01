Великобритания и Европейский союз. История вступления • 60 • Аналитика









Но для начала давайте разберемся, что же такое Европейский союз. Это уникальное в мировой истории крупнейшее надгосударственное объединение и одна из самых крупных экономических систем мира. Его исключительность состоит в том, что государства-члены, не утратив своей идентичности, пытаются действовать в русле единой общеевропейской политики и признают руководство наднациональных органов власти.



И за свою 70-летнюю историю (формально ЕС появился лишь в 1991 году) оно прошло несколько этапов своего развития. Первый начался в 1951 году, когда Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия и Западная Германия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), главной задачей которого стала концентрация европейских ресурсов по производству стали и добыче угля. Именно этот момент (договор вступил в силу в июле 1952 года) и считается началом Европейского союза.



Одну из важнейших целей, выполняемую объединением, озвучил французский министр иностранных дел Роберт Шуман 9 мая 1950 года в своей Декларации. Говорилось в ней о «сближении европейских государств и ликвидации векового противостояния Франции и Германии». Что, как сказал министр, в первую очередь, требовало

«под управлением общего Высшего руководящего органа в рамках организации, открытой для участия других стран Европы... изменить судьбы тех регионов, которые с давних времён занимались производством боеприпасов», с чего «начнётся построение фактической солидарности… Объединение производства угля и стали должно сразу же обеспечить создание общей основы для экономического развития в качестве первого шага к Федерации Европы».



Слова Шумана очень наглядно показывают отношение Франции к геополитической и геоисторической роли Европейского союза. То есть Пятая республика еще до создания европейской группировки четко понимала конечную цель и необходимость этого союза. Эта декларация и объясняет постоянное стремление франко- и немецкоговорящей части ЕС пойти по пути углубленной интеграции.



Спустя 5 лет те же шесть государств для более углубленной экономической интеграции создали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС — Общий рынок) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом). Постепенно ЕЭС расширялась: 1973 году к нему присоединились Великобритания, Дания и Ирландия, в 1981 — Греция, в 1986 — Испания с Португалией, в 1995 — Австрия, Финляндия и Швеция. В 2004 году Европейский союз очень серьезно расширился на Восток (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония). В 2007 году к нему присоединились Болгария с Румынией, а в 2013 году Хорватия. Таким образом, за 65 лет своего существования европейское интеграционное сообщество разрослось с 6 до 28 членов (если считать и Великобританию) и стало безусловным гегемоном в Европе.



Великобритания начала проявлять интерес к европейской интеграции в последние годы Второй мировой войны, после осознания факта изменения своего ведущего геополитического положения и потери статуса «сильнейшей державы мира». Поняла она это в тот момент, когда перестала быть гегемоном в своих родных колониальных регионах (то есть там, где влияние Лондона было всегда неоспоримо), уступив его СССР и США. Теперь «молодые страны» искали поддержки, покровительства и защиты не у британского доминиона, а у двух главных игроков холодной войны. Собственно, именно эти условия и подтолкнули Лондон к укреплению связей с континентальной Европой. Что, в свою очередь, могло бы не только привести к появлению еще одного политического центра мира, но и решить экономические проблемы Великобритании, переориентировавшей свою внешнюю торговлю на европейский рынок.



Однако Соединенное Королевство даже в безальтернативной парадигме холодной войны пыталось найти место для политического маневра. Для этого в 1960 году, фактически в противовес ЕЭС, Британия создает ЕАСТ (Европейскую ассоциацию свободной торговли) в составе себя, Австрии, Дании, Норвегии, Португалии, Швеции и Швейцарии.



В созданном европейцами Общем рынке британцев не устраивали ни перспектива создания закрытого таможенного союза в Западной Европе, ни его неотъемлемый атрибут – единый внешний тариф, грозивший ликвидировать систему имперских преференций в торговле со странами Британского Содружества наций (напомним, что в 1946 году Великобритания для сохранения своего влияния в бывших колониях создает Британское Содружество), ни наличие в будущей организации наднациональных органов.



Таким образом, Великобритания хотела создать Европу, способную потреблять ее результаты производства и давать ей политические очки, но, в то же время Лондон не был готов делиться суверенитетом.



Главной задачей ЕАСТ стало создание единой таможенной политики в рамках Зоны свободной торговли, то есть разница между ЕЭС и ЕАСТ заключалось в том, что первый – это экономическо-политический союз, а второй – только экономический. ЕАСТ по своим масштабам была гораздо скромнее ЕЭС: ее единые торговые тарифы распространялись только на промышленные товары, не было единого тарифа на сельскохозяйственные продукты, импортируемые из третьих стран, не создавалось единых таможенных пошлин, страны могли осуществлять независимую торговую стратегию, экономические законы государств-членов никак не регулировались, так как было единого законодательного органа власти.



Однако очень быстро становится понятно, что путь ЕЭС значительно выгоднее экономически. Поэтому в начале 1960-х годов Соединенное Королевство, видя беспрецедентные успехи ЕЭС (в сравнении с ЕАСТ) и большую перспективность экономического сотрудничества с континентальной Европой, чем с США и странами Британского содружества (хотя на государства-члены Содружества в конце 50-х – начале 60-х годов приходилось 2/5 внешнеторгового оборота страны), начало проявлять огромный интерес к вступлению в ЕЭС.



Впервые Великобритания официально изъявила желание вступить в ЕЭС в 1961 году. Однако британские намерения присоединиться к Общему рынку натолкнулись на противодействие Франции в лице ее президента Шарля де Голля, опасавшегося, что вступление в ЕЭС Великобритании (ближайшего союзника США) превратит сообщество в «колоссальное атлантическое сообщество, зависимое от Америки». В итоге Шарль де Голль в 1963 и 1967 годах дважды воспрепятствовал вступлению Соединенного Королевства в Европейский экономический союз.





Вернуться к вопросу о членстве в ЕЭС Лондон смог лишь после отставки де Голля в 1969 году. Уже в 19—20 октября 1972 года в Париже глава британского правительства Э. Хит впервые присутствовал на встрече глав правительств Европейского экономического сообщества и даже подписал коммюнике, одобрившее цель последовательного осуществления экономического и валютного союза. А с января 1973 года Соединенное Королевство официально стало членом ЕЭС, став одной из первых стран, вступивших в европейское сообщество после его основания. В последнее время очень много внимания уделяется Брекситу (выходу Великобритании из Европейского союза), но мало кто помнит или задумывается о том, как Соединенное Королевство вступило в интеграционную группировку, да и как в целом она создавалась. Поэтому сегодня мы попытаемся это исправить.Но для начала давайте разберемся, что же такое Европейский союз. Это уникальное в мировой истории крупнейшее надгосударственное объединение и одна из самых крупных экономических систем мира. Его исключительность состоит в том, что государства-члены, не утратив своей идентичности, пытаются действовать в русле единой общеевропейской политики и признают руководство наднациональных органов власти.И за свою 70-летнюю историю (формально ЕС появился лишь в 1991 году) оно прошло несколько этапов своего развития. Первый начался в 1951 году, когда Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия и Западная Германия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), главной задачей которого стала концентрация европейских ресурсов по производству стали и добыче угля. Именно этот момент (договор вступил в силу в июле 1952 года) и считается началом Европейского союза.Одну из важнейших целей, выполняемую объединением, озвучил французский министр иностранных дел Роберт Шуман 9 мая 1950 года в своей Декларации. Говорилось в ней о «сближении европейских государств и ликвидации векового противостояния Франции и Германии». Что, как сказал министр, в первую очередь, требовалоСлова Шумана очень наглядно показывают отношение Франции к геополитической и геоисторической роли Европейского союза. То есть Пятая республика еще до создания европейской группировки четко понимала конечную цель и необходимость этого союза. Эта декларация и объясняет постоянное стремление франко- и немецкоговорящей части ЕС пойти по пути углубленной интеграции.Спустя 5 лет те же шесть государств для более углубленной экономической интеграции создали Европейское экономическое сообщество (ЕЭС — Общий рынок) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом). Постепенно ЕЭС расширялась: 1973 году к нему присоединились Великобритания, Дания и Ирландия, в 1981 — Греция, в 1986 — Испания с Португалией, в 1995 — Австрия, Финляндия и Швеция. В 2004 году Европейский союз очень серьезно расширился на Восток (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония). В 2007 году к нему присоединились Болгария с Румынией, а в 2013 году Хорватия. Таким образом, за 65 лет своего существования европейское интеграционное сообщество разрослось с 6 до 28 членов (если считать и Великобританию) и стало безусловным гегемоном в Европе.Великобритания начала проявлять интерес к европейской интеграции в последние годы Второй мировой войны, после осознания факта изменения своего ведущего геополитического положения и потери статуса «сильнейшей державы мира». Поняла она это в тот момент, когда перестала быть гегемоном в своих родных колониальных регионах (то есть там, где влияние Лондона было всегда неоспоримо), уступив его СССР и США. Теперь «молодые страны» искали поддержки, покровительства и защиты не у британского доминиона, а у двух главных игроков холодной войны. Собственно, именно эти условия и подтолкнули Лондон к укреплению связей с континентальной Европой. Что, в свою очередь, могло бы не только привести к появлению еще одного политического центра мира, но и решить экономические проблемы Великобритании, переориентировавшей свою внешнюю торговлю на европейский рынок.Однако Соединенное Королевство даже в безальтернативной парадигме холодной войны пыталось найти место для политического маневра. Для этого в 1960 году, фактически в противовес ЕЭС, Британия создает ЕАСТ (Европейскую ассоциацию свободной торговли) в составе себя, Австрии, Дании, Норвегии, Португалии, Швеции и Швейцарии.В созданном европейцами Общем рынке британцев не устраивали ни перспектива создания закрытого таможенного союза в Западной Европе, ни его неотъемлемый атрибут – единый внешний тариф, грозивший ликвидировать систему имперских преференций в торговле со странами Британского Содружества наций (напомним, что в 1946 году Великобритания для сохранения своего влияния в бывших колониях создает Британское Содружество), ни наличие в будущей организации наднациональных органов.Таким образом, Великобритания хотела создать Европу, способную потреблять ее результаты производства и давать ей политические очки, но, в то же время Лондон не был готов делиться суверенитетом.Главной задачей ЕАСТ стало создание единой таможенной политики в рамках Зоны свободной торговли, то есть разница между ЕЭС и ЕАСТ заключалось в том, что первый – это экономическо-политический союз, а второй – только экономический. ЕАСТ по своим масштабам была гораздо скромнее ЕЭС: ее единые торговые тарифы распространялись только на промышленные товары, не было единого тарифа на сельскохозяйственные продукты, импортируемые из третьих стран, не создавалось единых таможенных пошлин, страны могли осуществлять независимую торговую стратегию, экономические законы государств-членов никак не регулировались, так как было единого законодательного органа власти.Однако очень быстро становится понятно, что путь ЕЭС значительно выгоднее экономически. Поэтому в начале 1960-х годов Соединенное Королевство, видя беспрецедентные успехи ЕЭС (в сравнении с ЕАСТ) и большую перспективность экономического сотрудничества с континентальной Европой, чем с США и странами Британского содружества (хотя на государства-члены Содружества в конце 50-х – начале 60-х годов приходилось 2/5 внешнеторгового оборота страны), начало проявлять огромный интерес к вступлению в ЕЭС.Впервые Великобритания официально изъявила желание вступить в ЕЭС в 1961 году. Однако британские намерения присоединиться к Общему рынку натолкнулись на противодействие Франции в лице ее президента Шарля де Голля, опасавшегося, что вступление в ЕЭС Великобритании (ближайшего союзника США) превратит сообщество в «колоссальное атлантическое сообщество, зависимое от Америки». В итоге Шарль де Голль в 1963 и 1967 годах дважды воспрепятствовал вступлению Соединенного Королевства в Европейский экономический союз.Вернуться к вопросу о членстве в ЕЭС Лондон смог лишь после отставки де Голля в 1969 году. Уже в 19—20 октября 1972 года в Париже глава британского правительства Э. Хит впервые присутствовал на встрече глав правительств Европейского экономического сообщества и даже подписал коммюнике, одобрившее цель последовательного осуществления экономического и валютного союза. А с января 1973 года Соединенное Королевство официально стало членом ЕЭС, став одной из первых стран, вступивших в европейское сообщество после его основания. Иван Байдаков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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