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Великобритания готова внести граждан России в чёрный список

06 июля 2020, 12:00  •  56 • Политика
Великобритания готова внести российских граждан в чёрный список. Речь идёт об английском аналоге "списка Магнитского".
Сегодня, 6 июля, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскроет список лиц. В частности, как уточняет газета Financial Times, речь идёт о лицах из России и Саудовской Аравии, попавших под санкции за нарушение прав человека.
По данным газеты, МИД отказался обнародовать санкционный список, однако сегодня имена и фамилии тех, кого коснутся ограничения, будут объявлены на заседании.
Отмечается, что в чёрный список войдут люди, которых Великобритания считает причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. По предварительным данным, в списке будет несколько десятков человек.

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