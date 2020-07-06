Великобритания готова внести граждан России в чёрный список

Сегодня, 6 июля, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскроет список лиц. В частности, как уточняет газета Financial Times, речь идёт о лицах из России и Саудовской Аравии, попавших под санкции за нарушение прав человека.

По данным газеты, МИД отказался обнародовать санкционный список, однако сегодня имена и фамилии тех, кого коснутся ограничения, будут объявлены на заседании.

Отмечается, что в чёрный список войдут люди, которых Великобритания считает причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. По предварительным данным, в списке будет несколько десятков человек.