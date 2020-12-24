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Великобритания: чумные острова, или Беда не приходит одна

24 декабря 2020, 01:25  •  98 • В мире
Европу напугали новым вирусом-мутантом
Определить последствия Брекзита в полной мере можно будет только со временем. Что и говорить, англичан манил призрак возрождения былого величия в случае «освобождения от пут Европейского союза». 31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС, потеряв представительство и право голоса в его органах власти.
1 января 2021 года она выйдет и из европейского общего рынка, пустившись в самостоятельное плавание. Условия этого плавания будут зависеть от того, как теперь Лондон сможет договориться с Евросоюзом о будущем экономическом взаимодействии. Пока договорённости нет, а это значит, что Британия может оказаться в положении стран, не имеющих никаких льгот в торговле с ЕС.
Год назад многие жители Великобритании радовались выходу из Евросоюза. Фото: REUTERS Simon Dawson
Основным камнем преткновения является вопрос о вылове рыбы в британском прибрежном шельфе. Британия требует, чтобы европейские рыбаки сократили вылов на 60%, но ЕС в ответ выставляет повышенные ставки таможенного обложения. Лондонские евроскептики попали в неприятную ситуацию: они требовали Брекзита, потому что «европейцы нагло тралят их прибрежные воды», а получили «ответку» в виде повышения цен на британские товары на континенте. А это очень серьёзная статья доходов. В частности, упадут доходы от британской (шотландской) алкогольной продукции – на радость польским производителям контрафактного виски, близкого по качеству к оригиналу.
Сейчас идёт затяжное препирательство по квоте на вылов рыбы, и британцы уже согласились ограничиться 35% вылова, но чиновники в Брюсселе твёрдо настаивают на 25%. Брюссель вполне способен дожать Лондон: возможные убытки от повышения торговых тарифов не сравнимы с убытками от ограничений вылова «британской» рыбы европейцами. Однако евроскептики в парламенте требуют от Бориса Джонсона отстаивать свои позиции до конца, что может привести к срыву переговоров. При этом полный разрыв невыгоден обеим сторонам. Что из этого получится, неясно.
И вот тут-то 14 декабря британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок вдруг объявил о появлении нового коронавируса-мутанта, который-де распространяется на 70% быстрее, чем его предшественник, всем уже известный. После чего 19 декабря Борис Джонсон принял решение об ужесточении карантина в ряде районов Великобритании, что исключает там традиционное коллективное празднование Рождества. Лишь на один день, 25 декабря, разрешаются семейные встречи в тех районах, где не введены дополнительные ограничения.
Борис Джонсон регулярно даёт брифинги по поводу коронавируса. Фото: REUTERS POOL New
В Лондоне это произвело ожидаемый эффект: образовались потоки жителей, стремящихся покинуть город до вступления ограничений в силу. Вскоре ни на одном из лондонских вокзалов не было билетов на поезда за пределы зоны ужесточения карантина.
Дальше – больше. Приняв во внимание угрозу нового вируса-скорохода, 21 декабря Франция закрыла границу с Великобританией, и на этой границе скопилось огромное количество грузовых автомобилей. Более 1500 большегрузов на многие километры заполонили подъездные пути к КПП при въезде в туннель под Ла-Маншем. Примеру Франции последовали ещё 50 государств, закрывших все виды сообщений с Великобританией.
Транспортный коллапс на подступах к Великобритании. Фото: REUTERS/Simon Dawson
Острова оказались в изоляции. Возмущённые водители остановленных грузовиков, вынужденные жить в кабинах, тут же назвали Великобританию «чумным островом», и прозвище быстро облетело Интернет.
Закрытие границы остановило двусторонний конвейер поставок в Великобританию овощной продукции. В пустеющих магазинах стали возникать очереди, тем более что покупатели запасались на праздники. С прилавков исчезли салат, цитрусовые, брокколи, цветная капуста, ягоды. Люди стали вставать в очереди в магазины в 5.30 утра, как во времена Второй мировой войны.
Говорят, продуктов в магазинах достаточно, чтобы хватило на Рождество, но, если границу не откроют, после 25 декабря дефицит неизбежен. Зимой 90% овощей и 70% фруктов и ягод поступают на Британские острова с континента. Эти продукты не могут долго храниться в контейнерах. Ситуация обостряется стремлением запастись европейскими товарами до официального выхода страны из ЕС, намеченного на 1 января. К закрытию границ может добавиться паника в магазинах.
С 23 декабря Франция разрешила въезд на свою территорию водителей из Великобритании, у которых есть отрицательный тест на коронавирус с давностью не более трёх суток. Возможно, это несколько разрядит обстановку, но это лишь одна сторона проблемы. Французские власти озабочены другим вопросом: если вирус-мутант получит распространение в Великобритании, можно ли пускать водителей на континент с новыми грузами? А ведь грузовой транспорт везёт на Британские острова не только плодоовощную продукцию, но и итальянские макароны, и швейцарские сыры, и немецкие колбасы, и многое другое. Британская гастрономия большим ассортиментом изделий не грешит, и полки в магазинах начнут пустеть быстро и, вероятно, не на один месяц и не на два. СМИ пишут, что это может стать репетицией последствий выхода Великобритании из Европейского союза. Как поведёт себя население на островах, пока не угадать.
Заглавное фото: REUTERS/POOL New
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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