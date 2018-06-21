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«Великобритания — отколовшийся кусок»: почему Лондон обеспокоен возможной встречей Путина и Трампа

21 июня 2018, 15:09  •  78 • В мире
Британские власти обеспокоены сообщениями о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным СМИ, чиновники опасаются, что переговоры президентов РФ и США могут состояться в июле до саммита НАТО и визита американского лидера в Великобританию. При этом Трамп в очередной раз заявил, что Соединённые Штаты «хотят поладить с Россией». В Кремле также не исключают возможности встречи глав двух государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посетит Москву в ближайшее время.
 
Reuters © Jorge Silva
 

Лондон обеспокоен возможной встречей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The Times.

По данным издания, американские власти рассчитывают, что встреча двух президентов состоится в июле. Местом, где могут пройти переговоры Трампа и Путина, должна стать Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются и США, и Россия.

Британских чиновников беспокоит, что встреча может пройти до саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

«Неясно, состоится ли эта встреча до или после саммита НАТО и визита в Великобританию. Для нас было бы лучше, если бы она состоялась после», — заявил один из них в интервью газете.

Издание отмечает, что встреча может сказаться на приверженности Трампа принципам НАТО.

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с RT подчеркнул, что отношение главы Белого дома к альянсу зависит не от российского президента, а от американских избирателей.

«Они не очень понимают, зачем им нужно кормить эту огромную национальную бюрократию, которая существует в основном на деньги американского налогоплательщика. В этом смысле здесь совершенно ни при чём встреча с Путиным», — заметил эксперт.

Трамп неоднократно критиковал НАТО. В Вашингтоне считают, что другие члены альянса выделяют недостаточно средств на нужды организации, в то время как подавляющую часть бюджета составляют взносы США.

«Нет выхода, кроме усиления союза с США»

Великобритания в принципе не заинтересована в нормализации отношений между Россией и Западом, отметил политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, комментируя статью The Times. По его мнению, в Лондоне опасаются, что встреча между лидерами России и США нанесёт очередной удар по трансатлантическому единству.

«Все знают, какой Путин хороший переговорщик, и у него стратегическое дальновидное мышление. Великобритания является отколовшимся куском из-за брексита, от Европы они отгородились. Нет выхода, кроме усиления союза с США», — сказал Блохин в беседе с RT.

Саммит НАТО в Брюсселе намечен на 11 июля, а визит Трампа в Великобританию должен состояться 13 июля. В администрации президента США комментировать информацию о возможной встрече лидеров США и России отказались.

«На настоящий момент нам нечего подтвердить», — цитирует представителя Белого дома РИА Новости.

Выполняя обещания

 

При этом, выступая перед своими сторонниками в Дулуте в штате Миннесота, Трамп заявил, что Белый дом хочет поладить с Россией.

«Я скажу вам: мы хотим поладить с Россией», — сказал он.

Thank you Duluth, Minnesota. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/G0hbbx6xAK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.
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Ранее похожее заявление сделала официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Правительство Соединённых Штатов, конечно, предпочло бы, чтобы отношения с Россией были более крепкими», — сказала она в ходе брифинга, который состоялся 19 июня.

В то же время она не стала комментировать сообщения о возможной встрече Трампа и Путина.

Пока обе стороны не раскрывают данные о возможной встрече, ограничиваясь заявлениями о том, что она может состояться. В частности, в таком ключе высказывался сам американский лидер.

«Вполне возможно, что мы встретимся», — заявил он 15 июня.

В Москве также не исключают возможности встречи двух лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известно, что МИД РФ ведёт содержательную подготовку ко встрече президентов России и США. По словам Пескова, необходимость такой встречи в телефонном разговоре подтвердили оба лидера. В четверг, 21 июня, Песков заявил, что советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона ждут в Москве.

Говоря о возможной дате встречи, Владимир Путин заявил, что она состоится, когда к этому будет готов Вашингтон.

«Мы открыты к диалогу с Соединёнными Штатами по всем вопросам. Безусловно, нормализация сугубо двусторонних отношений серьёзно помогла бы более эффективному, более тесному взаимодействию на международной арене», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

При этом глава российского МИД добавил, что в Москве не будут реагировать на утечки о сроках предстоящей встречи. «Я читаю утечки, которые в Вашингтоне происходят, о том, что вот-вот состоится саммит или будет предложено провести саммит. Мы на утечки не реагируем», — отметил Лавров. 

По словам Дробницкого, Трамп никогда не отказывался от своих намерений наладить отношения с Россией — это было одним из его предвыборных обещаний.

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«Тут надо понимать, что он столкнулся с просто беспрецедентным политическим сопротивлением вашингтонской элиты, а также международной глобальной элиты. Против него были применены все меры — от обструкции в конгрессе до вышедшей наружу в полной красе истории о том как спецслужбы и правоохранительные органы использовались для того, чтобы сначала не дать ему избраться, а потом свернуть его президентство в первые же полтора года. Но из этого ничего не вышло, история потихонечку выходит наружу, рейтинги Трампа растут, а экономика Соединённых Штатов находится в одном из самых лучших положений за последние 20—30 лет», — сказал эксперт.

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Он отметил, что теперь Трамп может без оглядки на политическую конкуренцию действовать в соответствии с предвыборными обещаниями.

«Одними из таких обещаний были и встреча с Владимиром Путиным, и попытки взаимодействовать с Россией в тех вопросах, в которых двум державам взаимодействовать обязательно. Я не вижу здесь ничего сверхъестественного», — заключил политолог.

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