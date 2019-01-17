Великобритания – Евросоюз: уходить нельзя остаться

Смятение в правительстве Её Величества

15 января в Лондоне случилась сенсация, которую ждали: британский парламент подавляющим большинством голосов (432 против 202) провалил правительственный проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС, согласованный Терезой Мэй с Брюсселем.

Сразу после голосования руководство лейбористской партии поставило вопрос о недоверии правительству. Лейбористы рассчитывают на внеочередные парламентские выборы.

Особенность ситуации заключается в том, что недоверие выражается не только кабинету Т. Мэй, но и Брюсселю с его условиями выхода Британии из ЕС. Достигнутое британским правительством соглашение предусматривает довольно безболезненный выход страны из Евросоюза в течение двух лет до 2020 года, но затем всё резко поменяется. Британская экономика попадёт примерно в те же условия, что экономики других государств – не членов Евросоюза. Снова возникнут таможенные барьеры, у британских производителей исчезнут внутренние льготы ЕС, попадут в сложное положение многочисленные британские морские перевозчики.

Попытки Лондона выторговать себе льготные условия мало что дали. Более того, теперь англичанам стало понятно, что получившие развитие в последние десятилетия отрасли их экономики поднялись как раз в результате членства в ЕС. После 2020 года британские легковые автомобили, товары лёгкой и пищевой промышленности могут попасть под повышенные экспортные тарифы, если правительство не предпримет гигантских усилий, чтобы добиться уступок у Брюсселя. Между тем в Брюсселе считают, что Великобритания должна заплатить за Брекзит, вызвавший брожение в ЕС и общее снижение его совокупной мощи. Вопрос о том, чтобы Лондон пересмотрел свое решение, в Брюсселе не рассматривается.

В результате ситуация остаётся непредсказуемой. 29 марта должен начаться процесс выхода Великобритании из ЕС, а если достигнутое соглашение не вступит в силу, это дезорганизует всю систему хозяйственных связей между Евросоюзом и Великобританией. В своей речи по итогам голосования Т. Мэй предупредила парламентариев, что ЕС не будет предлагать Лондону никаких новых вариантов. Либо они принимают то, что есть, либо наступят последствия.

Противников Брекзита, однако, это не напугало. За два с половиной года после референдума настроения в Великобритании изменились, многие избиратели жалеют о принятом в июне 2016 года решении. Те, кто прислушивались к речам лидера движения Vote Leave («Голосуй за выход»), бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что, поддержав Брекзит, британцы «обретут свободу», поняли, насколько далека эта демагогия от реальности.

В Брюсселе же опасаются неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление по поводу провала проекта Т. Мэй в парламенте. По её мнению, это создаст проблемы для немецкой экономики, ориентированной на экспорт. Союз немецкой индустрии (BDI) тоже предупредил о драматических последствиях провала британского правительственного проекта. «Предприятия по обе стороны Ла Манша повиснут в воздухе. Хаотическая ситуация быстро приближается», – заявил руководитель BDI Йоахим Ланг. – Каждая неясность скажется на положении тысяч предприятий и сотнях тысяч рабочих мест, прежде всего в Великобритании». А Союз производителей автомобилей Германии (VDA) назвал итог голосования 15 января по проекту Т. Мэй «политической близорукостью, грозящей тяжёлыми последствиями для Британии и Европы». Необходимо в любом случае избежать стихийного, неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС. «Возможно, отсрочка выхода была бы лучшим решением», – заявили представители VDA.

16 января в британском парламенте состоялось голосование по вопросу о недоверии правительству, инициированное лейбористами. Кабинет Терезы Мэй удержался у власти с преимуществом всего в 9 голосов, но лейбористы намерены выступить с новыми инициативами о недоверии правительству. Это должно произойти после того, как премьер-министр обнародует в понедельник, 21 января, «план Б». По мнению экспертов, этот план не будет содержать предложений, устраивающих обе стороны. Все возможные варианты давно изучены, и противников Брекзита с их позиции не сдвинуть. Великобритания втягивается в полосу политических испытаний.