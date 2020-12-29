Великобритании и ЕС следует сохранить полный суверенитет и позволить рынку согласовать торговые правила

В ходе переговоров с Европейским союзом о торговых отношениях после брекзита британское правительство утвердилось в своих требованиях о полном суверенитете. В будущем Лондон хочет определить все правила, касающиеся безопасности, окружающей среды, здоровья, прав рабочих и субсидий для британских компаний без какого-либо вмешательства со стороны Европейской комиссии.

Это нормально. Настаивать на праве отклоняться от правил внутреннего рынка ЕС - полностью отвечает смыслу суверенитета. Проблема в том, что британское правительство также пытается сохранить доступ Соединенного Королевства к этому внутреннему рынку по своим собственным правилам. Например, хочет иметь право как применять свои собственные правила санитарии к производству курятины (с учетом использования хлора), так и затем продавать ее в ЕС, где применяются другие нормы. Неважно, что ЕС также является суверенным субъектом с правом определять и обеспечивать соблюдение своих собственных стандартов, а также устанавливать тарифы на импорт.

Как можно заставить торговую сделку работать, когда обе стороны заявляют о полном суверенитете? Это утверждение имеет два основных значения для переговоров, подобных переговорам между Великобританией и ЕС. Во-первых, это означает, что каждая сторона самостоятельно решает, какие законы будут применяться в ее юрисдикции. Таким образом все фирмы (включая фирмы из ЕС), продающие в Великобритании, должны работать в соответствии с законами Великобритании, а все фирмы (включая фирмы из Великобритании), поставляющие продукцию в ЕС, должны соблюдать требования ЕС.

Второй вывод заключается в том, что каждая сторона самостоятельно решает, как она будет контролировать соблюдение требований в пределах своих границ. К фирмам, которые не соблюдают эти требования, применяются санкции, и каждая сторона вправе самостоятельно определять характер этих санкций (запрет продаж, введение тарифов и т. д.). Таким образом британские фирмы, продающие в ЕС товары, не отвечающие стандартам ЕС, столкнутся с любыми санкциями, принятыми ЕС, и то же самое относится к фирмам ЕС, экспортирующим в Великобританию.

Торговая сделка, основанная на полном суверенитете, может быть заключена быстро и легко осуществлена. Не будет необходимости в совместных комитетах, которым поручено вести переговоры о том, как будут решаться ситуации с расхождением норм и правил в обеих юрисдикциях, или в сложных процедурах для разрешения споров при обнаружении новых расхождений. Принятие решений такими комитетами обычно занимает много времени, и всегда возникают острые проблемы, которые вызывают хронический или непрекращающийся конфликт между торговыми партнерами.

Напротив, моделью полного суверенитета будет относительно легко управлять в будущем, потому что каждая сторона сохранит за собой право указывать на расхождения в правилах и применять к ним санкции по своему усмотрению. Конечно, как только такая сделка будет заключена, будет трудно, если не невозможно, избежать асимметричного развития в будущем из-за того, что внутренний рынок ЕС является крупнейшим в мире.

Эта асимметрия почти всегда приводит к так называемому «эффекту Брюсселя». Британские фирмы будут охотно соблюдать правила ЕС по собственному желанию, чтобы получить выгоду от доступа на европейский рынок. Невыполнение этого приведет к большим убыткам, либо из-за санкций за несоблюдение, либо из-за передачи этой доли рынка конкурентам. Напротив, рынок Великобритании относительно невелик. С точки зрения фирм ЕС отказ от него может привести к некоторым убыткам; но они бледнеют по сравнению с тем, что потеряют британские фирмы, потеряв доступ на рынок ЕС.

Эта асимметрия окажет значительное давление на будущие правительства Великобритании, чтобы они привели свои законы в соответствие с законами ЕС - не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе. Хотя нынешнее правительство Великобритании намерено противостоять этому давлению, его позиция ставит британские фирмы в невыгодное положение. Производя для рынка Великобритании по правилам Великобритании и для (гораздо большего) рынка ЕС по правилам ЕС, они будут нести значительные производственные затраты. Рано или поздно правительство Великобритании будет вынуждено признать реальность.

Хотя текущие переговоры между ЕС и Великобританией часто носят злобный характер и теперь могут выйти за рамки установленного срока, все же будет легко прийти к торговому соглашению, основанному на строгом толковании суверенитета. Со временем эффект Брюсселя все равно приведет законы Великобритании в соответствие с законами ЕС. Не нужно сегодня форсировать события. Рынок сам установит правила.