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Великий портной: Трамп захотел "перекроить" НАТО

11 января 2020, 14:24  •  28 • Аналитика
© REUTERS / Jonathan Ernst
Иногда кажется, что Дональд Трамп в политике – это классический слон в посудной лавке. Порой возникает ощущение, что он – большой шутник и затейник. А изредка заявления и решения американского лидера склоняют к мысли, что дилетантизм, помноженный на талант и смелость, делают из него эдакого новоявленного политического алхимика. А реактивы, которые он смешивает, дают какие-то новые, доселе неведомые, но весьма перспективные вещества. Нынешний хозяин Белого дома предложил принимать в Североатлантический альянс государства Ближнего Востока. Мысль, надо сказать, незаурядная. И она вряд ли пришла бы всерьез в голову представителям традиционных западных элит. Но Трамп к ним не относится, а потому ему можно все. Ну или почти все. Нет, ранее возникала подобная идея вхождения в НАТО России. Однако она весьма быстро почила в бозе. Впрочем, это не доказывает, что предложение Трампа обречено на столь же бесславный провал. Его обеспокоенность понятна и связана далеко не только с Ираном, Ираком и другими странами региона.
Дональда Трампа тревожат Европа и собственно сам альянс, которые пытаются минимизировать свое участие в, казалось бы, общих для всего Запада "миссиях". По возможности дистанцироваться от них и от Вашингтона. Не случайно почти сразу после убийства иранского генерала Касема Сулеймани генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США приняли решение о его ликвидации без участия Брюсселя и международной антитеррористической коалиции. Логика простая и понятная: Европа совершенно не нацелена нести солидарную ответственность с Америкой за ее решение. Тем более, Иран пообещал жесткий ответ. А Трамп как раз хочет именно равномерного распределения обязанностей. Вот потому и говорит, что альянс должен прийти на смену США на Ближнем Востоке, поскольку вся нагрузка по борьбе с терроризмом в регионе лежит на Вашингтоне, что абсолютно, с его точки зрения, несправедливо (пусть скажет спасибо предыдущим президентам). По сути, это развитие его же концепции о необходимости увеличения финансовых вливаний в военный блок со стороны европейских участников, а также их более активного участия в обеспечении собственной же безопасности. Теперь Трамп обеспокоен необходимостью вовлечения других членов НАТО в ближневосточные дела, поскольку те пристрастились "отлынивать". С точки зрения президента США и любимца своих избирателей он говорит правильные вещи. Мол, хватит только американцам платить за общее западное благоденствие и положение в мире. А вот европейским элитам (и населению тоже) такие соображения вряд ли придутся по душе.
Но не беда! "Я думаю, НАТО надо расширять, и мы должны включить туда Ближний Восток. Непременно", – говорит Трамп, добавляя, что американцы тогда по большей части смогут вернуться домой, используя альянс для дальнейшей антитеррористической борьбы. Иными словами, превратив его в эдакого большого "охотника за головами". И разве такая концепция, больше похожая на экспромт, лишена логики и перспектив? Не нужно забегать вперед. Многое из того, что еще лет пять-десять назад казалось невозможным, сегодня являет собой привычную картину. Можно лишь погадать, кто бы из стран Ближнего Востока первым вошел в НАТО, и в какую сторону изменилась бы сама организация: еще более экспансионистскую или все-таки нацеленную на безопасность. Понятно, что ближневосточным пионером мог бы стать Израиль. А за ним бы потянулись, скажем, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Иордания. С Египтом или Ираком возникли бы проблемы. А прочие так и вообще, наверное, категорически бы не захотели. Впрочем, и между союзниками Вашингтона в регионе полно противоречий и они вряд ли сейчас смогли бы ужиться под одной натовской крышей.
Но какой расклад будет завтра – не угадает ни один политолог или астролог. И, может быть, мы еще услышим заявление Трампа, адресованное Ирану, с предложением на льготных условиях войти в НАТО. Пока оно кажется откровенным бредом. Так ведь и какой-нибудь Brexit еще совсем недавно выглядел абсурдом.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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