«Великие стены» Австралии • 234 • Аналитика







Собственно говоря, «стен» в Австралии сейчас три. Первая из них создавалась для борьбы с кроликами. В 1859 г. из Англии в Австралию прибыл корабль, на котором находилось двадцать четыре кролика. Выпущенные на волю (известно имя человека, совершившего этот необдуманный поступок – Том Остин), эти, на первый взгляд, безобидные животные, уже через 30 лет превратились в настоящее бедствие для всех фермеров. Популяция кроликов росла в геометрической прогрессии, борьба с ними оказалась неэффективной, поля и пастбища Зеленого континента стремительно превращались в пустыню. Чтобы избежать разорения, вокруг фермерских хозяйств стали возводиться многокилометровые изгороди, которые первоначально создавались из различных материалов, преимущественно – из различных пород дерева. Инспектирование состояния изгороди в начале прошлого века производилось на велосипедах, а должность главного смотрителя называлась «инспектор кроликов». На стороне кроликов неожиданно выступили термиты, усилиями которых заборы оказывались весьма недолговечными. Другими «союзниками» кроликов стали одичавшие верблюды и местные кенгуру. В настоящее время эта изгородь перегораживает континент пополам с севера на юг, её длина составляет 3253 километра. Эту «стену» строили 400 рабочих с 1901 по 1907 г.г. Несмотря на все усилия, специалисты предполагают, что в настоящее время кролики ежегодно съедают количество травы, которого хватило бы для откорма 25 миллионов овец. Бессильным оказалось даже «биологическое оружие»: вирус миксоматоза, которым было произведено заражение пойманных особей в 1950 году, и кальцивирус, внедренный в их популяцию в 1990-ые годы. После первых (и весьма впечатляющих) успехов появились особи, устойчивые к этим вирусам, в результате численность кроликов довольно быстро восстановилась.





Об оградах вокруг своих хозяйств пришлось всерьез задуматься и оказавшимся в еще более отчаянном положении австралийским овцеводам, стада которых подверглись нападениям диких собак динго.







Интересно, что динго можно увидеть, но только в Австралии, но и в Таиланде, юго-восточной части Китая, Лаосе, на островах Индонезии, Новой Гвинее и Филиппинах. Более того, самые древние из известных науке останки собаки динго, были найдены во Вьетнаме: их возраст оценивается примерно в 5,5 тысяч лет. Но азиатские динго менее крупные, чем их австралийские родичи. Предполагают, что эти нелающие, размером с небольшого волка хищники произошли от одичавших собак, завезенных на континент из Азии более трех с половиной тысяч лет назад людьми, прибывшими с островов Юго-Восточной Азии (предположительно Сулавеси и Калимантан). То есть, динго являются вторично одичавшими животными. Самые древние останки этих собак, найденные на территории Австралии, имеют возраст около 3400 лет.



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Обычный окрас этих хищников – рыжий, или серо-рыжий, но встречаются группы с серым или даже черным окрасом. Предполагают, что это является следствием смешивания динго с домашними собаками переселенцев. Динго быстро вытеснили немногочисленных местных сумчатых хищников (главным их конкурентом недолгое время был сумчатый волк) и стали жить охотой на кенгуру, птиц и пресмыкающихся. Позже они включили в свой рацион кроликов и овец, но могут задрать и теленка.







Причем наиболее легкой и желанной добычей динго стали именно овцы. Напав на стадо, в охотничьем азарте собаки режут гораздо больше овец, чем могут съесть. Одна семья динго за ночь может зарезать десяток овец. На людей без провокации динго обычно не нападают, но для австралийских фермеров данное обстоятельство было слабым утешением. Борьба с динго началась еще в 1788 г., когда на территорию континента были привезены первые овцы. Уничтожение собак осложнялось ночным образом жизни динго: днем они прячутся в укромных местах и выходят на охоту лишь в темное время суток. На хищников ставили капканы и ловчие сети, их отстреливали и травили. В конце XIX века только в штате Новый Южный Уэльс фермеры ежегодно расходовали на борьбу с дикими собаками несколько тонн стрихнина. За каждое убитое животное выплачивалась премия в 2 шиллинга. (Сейчас выплаты за убитую в пределах изгороди собаку могут доходить до 100 австралийских долларов). Успешно сражались со своими одичавшими сородичами крупные пастушьи собаки, завезенные из Европы. Тем не менее, все эти меры, предпринимаемые по борьбе с «рыжей напастью Австралии» оказались недостаточно эффективны. За короткое время популяция динго возросла в сто раз, при этом возникла реальная опасность уничтожения всего поголовья скота. В 1880-х гг. в штате Южный Квинсленд было начато строительство громадного сетчатого забора. Примеру соседей последовали другие штаты и к 1901 г. весь юго-запад Австралии оказался вдоль и поперек затянут проволочной сетью. В середине ХХ века фермеры и местные власти пришли к выводу, что для более эффективной борьбы с хищниками беспорядочную сеть разнокалиберных изгородей необходимо сменить одним забором, который будет поддерживаться на отчисления от прибылей владельцев ранчо.







В результате в 1960 году три овцеводческих штата – Квинсленд, Южная Австралия и Новый Южный Уэльс – объединили свои защитные изгороди в единую стену из проволочной сетки, вкопанной в землю на глубину 30 см. В настоящее время длина этой изгороди составляет 5 323 км, высота – 180 см. Она практически полностью пересекает континент, не доходя до западного побережья материка лишь 180 км.







Дело, конечно же, не в лени австралийцев и не в недостатке средств, а в чисто земледельческой специализации неогороженных районов: динго туда просто не заходят. Некоторым ее участкам уже свыше ста лет. Другие построены недавно и через их проволоку пропущен отпугивающий электроток, вырабатываемый солнечными батареями. В районах, где много лис, забор цементируют во избежание подкопа. А в местах массового скопления кенгуру наращивают высоту кольев. Поддержание ограды в должном порядке стоит недешево: на эти цели штаты Квинсленд Новый Южный Уэльс и Южная Австралия ежегодно тратят около 15 миллионов австралийских долларов. Восстанавливать целостность сетки приходится довольно часто — наводнения и дожди подмывают опоры, а ржавчина истончает и разрушает сетку. К тому же ее рвут дикие верблюды, кенгуру, страусы эму, подкапывают лисы, муравьеды и кабаны. Многолетний опыт показал, что динго не могут прорвать сетку, но они не упускают возможности использовать любую брешь, чтобы проникнуть на запретную для них территорию. И потому специальные смотрители ежедневно обследуют каждый километр изгороди, отыскивая повреждения в сетке и подземные норы, проделанные кроликами или вомбатами, и уничтожая динго, проникших за ограду. Ранее они передвигались на верблюдах, теперь в их распоряжении мощные джипы.



Третья австралийская стена – не такая масштабная, длиной всего 44 км, но достаточно высокая – 3 метра. Она окружает национальный заповедник Ньюхейвен и защищает его обитателей от… одичавших кошек.



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Австралийские дикие кошки



Таковых в Австралии около 20 миллионов, а, между тем, подсчитано, что всего 200 кошек за год истребляет порядка 100 тысяч кроликов, птиц и мелких зверьков. Предполагают, что и ежедневно дикие кошки убивают более 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих – около 2 тысяч в минуту! Власти Австралии планируют создать территорию, свободную от хищников, площадью около 9400 гектаров.



Сейчас в Австралии спешно собираются строить другую преграду, на этот раз для защиты от тростниковых жаб. В Европе эти земноводные сами находятся на грани уничтожения, но, неосторожно привезенные в Австралию и не имея там естественных врагов, они быстро размножились, «колонизировали» штат Квинсленд и теперь движутся на северо-запад. Реальная опасность угрожает национальному парку на полуострове Кобург. Ученые опасаются, что, если не удастся преградить путь жабьим полчищам, многие виды насекомых и мелких животных будут уничтожены. Остановить жаб должен 9-километровый забор, который пересечет перешеек. Тростниковые жабы не умеют прыгать, но зато роют достаточно глубокие норы, и потому бетонная стена чуть выше полуметра должна быть почти настолько же заглублена. Мало кому известно, что в начале XXI века Австралия отметила вековой юбилей самого длинного сооружения, созданного за всю историю человечества. Как ни странно, это знаменательное событие не сопровождалось пафосными речами политиков и не получило широкого освещения в международной прессе. Дело в том, что данное сооружение представляет собой всего лишь забор, простирающийся с юга на север Зеленого континента. Некоторые пренебрежительно называют его Собачьей стеной, но многие именуют Великой Австралийской стеной, с гордостью сообщая, что протяженность ее составляет 5323 километра, что почти на 600 километров длиннее сохранившейся Великой Китайской стены. Выглядит Великая Австралийская стена, разумеется, несравненно скромнее китайской и не представляет особого интереса для туристов, так как сделана из проволочной сетки с колючей проволокой поверху.Собственно говоря, «стен» в Австралии сейчас три. Первая из них создавалась для борьбы с кроликами. В 1859 г. из Англии в Австралию прибыл корабль, на котором находилось двадцать четыре кролика. Выпущенные на волю (известно имя человека, совершившего этот необдуманный поступок – Том Остин), эти, на первый взгляд, безобидные животные, уже через 30 лет превратились в настоящее бедствие для всех фермеров. Популяция кроликов росла в геометрической прогрессии, борьба с ними оказалась неэффективной, поля и пастбища Зеленого континента стремительно превращались в пустыню. Чтобы избежать разорения, вокруг фермерских хозяйств стали возводиться многокилометровые изгороди, которые первоначально создавались из различных материалов, преимущественно – из различных пород дерева. Инспектирование состояния изгороди в начале прошлого века производилось на велосипедах, а должность главного смотрителя называлась «инспектор кроликов». На стороне кроликов неожиданно выступили термиты, усилиями которых заборы оказывались весьма недолговечными. Другими «союзниками» кроликов стали одичавшие верблюды и местные кенгуру. В настоящее время эта изгородь перегораживает континент пополам с севера на юг, её длина составляет 3253 километра. Эту «стену» строили 400 рабочих с 1901 по 1907 г.г. Несмотря на все усилия, специалисты предполагают, что в настоящее время кролики ежегодно съедают количество травы, которого хватило бы для откорма 25 миллионов овец. Бессильным оказалось даже «биологическое оружие»: вирус миксоматоза, которым было произведено заражение пойманных особей в 1950 году, и кальцивирус, внедренный в их популяцию в 1990-ые годы. После первых (и весьма впечатляющих) успехов появились особи, устойчивые к этим вирусам, в результате численность кроликов довольно быстро восстановилась.Об оградах вокруг своих хозяйств пришлось всерьез задуматься и оказавшимся в еще более отчаянном положении австралийским овцеводам, стада которых подверглись нападениям диких собак динго.Интересно, что динго можно увидеть, но только в Австралии, но и в Таиланде, юго-восточной части Китая, Лаосе, на островах Индонезии, Новой Гвинее и Филиппинах. Более того, самые древние из известных науке останки собаки динго, были найдены во Вьетнаме: их возраст оценивается примерно в 5,5 тысяч лет. Но азиатские динго менее крупные, чем их австралийские родичи. Предполагают, что эти нелающие, размером с небольшого волка хищники произошли от одичавших собак, завезенных на континент из Азии более трех с половиной тысяч лет назад людьми, прибывшими с островов Юго-Восточной Азии (предположительно Сулавеси и Калимантан). То есть, динго являются вторично одичавшими животными. Самые древние останки этих собак, найденные на территории Австралии, имеют возраст около 3400 лет.Обычный окрас этих хищников – рыжий, или серо-рыжий, но встречаются группы с серым или даже черным окрасом. Предполагают, что это является следствием смешивания динго с домашними собаками переселенцев. Динго быстро вытеснили немногочисленных местных сумчатых хищников (главным их конкурентом недолгое время был сумчатый волк) и стали жить охотой на кенгуру, птиц и пресмыкающихся. Позже они включили в свой рацион кроликов и овец, но могут задрать и теленка.Причем наиболее легкой и желанной добычей динго стали именно овцы. Напав на стадо, в охотничьем азарте собаки режут гораздо больше овец, чем могут съесть. Одна семья динго за ночь может зарезать десяток овец. На людей без провокации динго обычно не нападают, но для австралийских фермеров данное обстоятельство было слабым утешением. Борьба с динго началась еще в 1788 г., когда на территорию континента были привезены первые овцы. Уничтожение собак осложнялось ночным образом жизни динго: днем они прячутся в укромных местах и выходят на охоту лишь в темное время суток. На хищников ставили капканы и ловчие сети, их отстреливали и травили. В конце XIX века только в штате Новый Южный Уэльс фермеры ежегодно расходовали на борьбу с дикими собаками несколько тонн стрихнина. За каждое убитое животное выплачивалась премия в 2 шиллинга. (Сейчас выплаты за убитую в пределах изгороди собаку могут доходить до 100 австралийских долларов). Успешно сражались со своими одичавшими сородичами крупные пастушьи собаки, завезенные из Европы. Тем не менее, все эти меры, предпринимаемые по борьбе с «рыжей напастью Австралии» оказались недостаточно эффективны. За короткое время популяция динго возросла в сто раз, при этом возникла реальная опасность уничтожения всего поголовья скота. В 1880-х гг. в штате Южный Квинсленд было начато строительство громадного сетчатого забора. Примеру соседей последовали другие штаты и к 1901 г. весь юго-запад Австралии оказался вдоль и поперек затянут проволочной сетью. В середине ХХ века фермеры и местные власти пришли к выводу, что для более эффективной борьбы с хищниками беспорядочную сеть разнокалиберных изгородей необходимо сменить одним забором, который будет поддерживаться на отчисления от прибылей владельцев ранчо.В результате в 1960 году три овцеводческих штата – Квинсленд, Южная Австралия и Новый Южный Уэльс – объединили свои защитные изгороди в единую стену из проволочной сетки, вкопанной в землю на глубину 30 см. В настоящее время длина этой изгороди составляет 5 323 км, высота – 180 см. Она практически полностью пересекает континент, не доходя до западного побережья материка лишь 180 км.Дело, конечно же, не в лени австралийцев и не в недостатке средств, а в чисто земледельческой специализации неогороженных районов: динго туда просто не заходят. Некоторым ее участкам уже свыше ста лет. Другие построены недавно и через их проволоку пропущен отпугивающий электроток, вырабатываемый солнечными батареями. В районах, где много лис, забор цементируют во избежание подкопа. А в местах массового скопления кенгуру наращивают высоту кольев. Поддержание ограды в должном порядке стоит недешево: на эти цели штаты Квинсленд Новый Южный Уэльс и Южная Австралия ежегодно тратят около 15 миллионов австралийских долларов. Восстанавливать целостность сетки приходится довольно часто — наводнения и дожди подмывают опоры, а ржавчина истончает и разрушает сетку. К тому же ее рвут дикие верблюды, кенгуру, страусы эму, подкапывают лисы, муравьеды и кабаны. Многолетний опыт показал, что динго не могут прорвать сетку, но они не упускают возможности использовать любую брешь, чтобы проникнуть на запретную для них территорию. И потому специальные смотрители ежедневно обследуют каждый километр изгороди, отыскивая повреждения в сетке и подземные норы, проделанные кроликами или вомбатами, и уничтожая динго, проникших за ограду. Ранее они передвигались на верблюдах, теперь в их распоряжении мощные джипы.Третья австралийская стена – не такая масштабная, длиной всего 44 км, но достаточно высокая – 3 метра. Она окружает национальный заповедник Ньюхейвен и защищает его обитателей от… одичавших кошек.Таковых в Австралии около 20 миллионов, а, между тем, подсчитано, что всего 200 кошек за год истребляет порядка 100 тысяч кроликов, птиц и мелких зверьков. Предполагают, что и ежедневно дикие кошки убивают более 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих – около 2 тысяч в минуту! Власти Австралии планируют создать территорию, свободную от хищников, площадью около 9400 гектаров.Сейчас в Австралии спешно собираются строить другую преграду, на этот раз для защиты от тростниковых жаб. В Европе эти земноводные сами находятся на грани уничтожения, но, неосторожно привезенные в Австралию и не имея там естественных врагов, они быстро размножились, «колонизировали» штат Квинсленд и теперь движутся на северо-запад. Реальная опасность угрожает национальному парку на полуострове Кобург. Ученые опасаются, что, если не удастся преградить путь жабьим полчищам, многие виды насекомых и мелких животных будут уничтожены. Остановить жаб должен 9-километровый забор, который пересечет перешеек. Тростниковые жабы не умеют прыгать, но зато роют достаточно глубокие норы, и потому бетонная стена чуть выше полуметра должна быть почти настолько же заглублена. Автор: Рыжов В.А. 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