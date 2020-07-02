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Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию
02 июля 2020, 01:00 • 74 • Политика
Знаменитый режиссёр Никита Михалков ответил противникам поправок в Конституцию словами Петра Столыпина. Он напомнил его фразу, адресованную либералам, которые жаждали потрясений, а не становления великой России.
Известный кинорежиссёр Никита Михалков проголосовал 1 июля на одном из столичных избирательных участков. Он не скрывал, что поддерживает поправки в Основной закон страны.
В своей программе "Бесогон", о чём Царьград рассказывал ранее, Михалков подчёркивал, что обновлённая Конституция России изменит уклад в нашей стране.
При этом, указывал кинодеятель, противники изменений преследуют свои цели, совершенно не связанные с сильной Россией. Поэтому не стоит поддаваться на их провокации.
На участке, куда пришёл режиссёр, чтобы принять участие в общероссийском голосовании, он напомнил журналистам легендарную фразу Петра Столыпина, председателя Совета министров Российской Империи. Комментарий Михалкова показали в эфире "Россия 24".
"Когда-то Столыпин сказал про либералов: "Нам нужна великая Россия, а вам нужны великие потрясения". Великие потрясения нужны тем, у кого есть возможность улететь в Хитроу, а великая Россия нужна тем, кто здесь живёт и хочет жить", - подчеркнул он.
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