Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию

Известный кинорежиссёр Никита Михалков проголосовал 1 июля на одном из столичных избирательных участков. Он не скрывал, что поддерживает поправки в Основной закон страны.

В своей программе "Бесогон", о чём Царьград рассказывал ранее, Михалков подчёркивал, что обновлённая Конституция России изменит уклад в нашей стране.

При этом, указывал кинодеятель, противники изменений преследуют свои цели, совершенно не связанные с сильной Россией. Поэтому не стоит поддаваться на их провокации.

На участке, куда пришёл режиссёр, чтобы принять участие в общероссийском голосовании, он напомнил журналистам легендарную фразу Петра Столыпина, председателя Совета министров Российской Империи. Комментарий Михалкова показали в эфире "Россия 24".

"Когда-то Столыпин сказал про либералов: "Нам нужна великая Россия, а вам нужны великие потрясения". Великие потрясения нужны тем, у кого есть возможность улететь в Хитроу, а великая Россия нужна тем, кто здесь живёт и хочет жить", - подчеркнул он.