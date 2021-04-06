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«Великая украинская стена»: граница с Крымом заминирована
06 апреля 2021, 20:45 • 212 • Украина
Украинские военные установили минные заграждения на границе с Крымом.
На фоне нагнетания обстановки о вероятной войне с Россией ВСУ провели учения вблизи границы с Крымом. Опасаясь вторжения российской армии, приграничные районы с полуостровом были заминированы с помощь дистанционных установок. При этом, устроенные минные поля прикрыты полевой артиллерией.
«Военнослужащие украинских военно-саперных подразделений, которые несут боевое дежурство на границе с Крымом вдоль побережья Азовского и Черного морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации провели тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений», — сообщает «Телеграм» — сообщество «Раньше всех».
Минобороны Украины и командование ВСУ никаких официальных комментариев по поводу устройства минных заграждений на границе с Крымом не дает. О подготовке к вооруженному конфликту также свидетельствует переброска в эти районы тактических ракетных комплексов и бронетехники. Вероятно, Киев все же решился на вторжение в Донбасс, при этом прикрывая свой южный фланг, так как опасается ввода миротворческих сил России.
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