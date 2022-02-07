Великая стена: наши фигуристы победили в командном турнире на Олимпиаде • 54 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости В то время, когда на ледовой олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium, где с 4 по 7 февраля проходил командный турнир фигуристов, судьи несправедливо занижали оценки нашим спортсменам, а на трибунах некоторые команды демонстративно не аплодировали безупречному прокату Камилы Валиевой, россияне, не обращая никакого внимания на все эти козни и провокации, продолжали по ледовому кирпичику возводить свою великую российскую фигурнокатательную стену, которую в итоге ни одна из команд соперников так и не смогла преодолеть. © РИА Новости / Григорий Сысоев Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева и другие члены команды радуются победе после выступления спортсменки с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Иисус Христос и фарфоровая ваза эпохи Тутберидзе Прочный фундамент великой российской стены еще 4 февраля, в первый день соревнований, заложили наши пары Синицына — Кацалапов, Мишина — Галлямов и одиночник Марк Кондратюк, который, к слову, на этом командном и дебютном для него турнире показал абсолютно выдающиеся прокаты, как в спортивном, так и психологическом плане. Марк, находясь в грозной компании сильнейших одиночников мира, совершенно не дрогнул и героически откатал обе свои программы. А во второй день соревнований, выступая в образе Иисуса Христа, фактически воскресил надежды России на золото (до этого дня лидировали США), став вторым в произвольных прокатах. © РИА Новости / Александр Вильф Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Марк Кондратюк выступает в произвольной программе мужского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Но первые максимальные десять очков (за первое место) в копилку нашей сборной принесла бесценная "фарфоровая ваза эпохи Тутберидзе" Камила Валиева, которая откатала в воскресенье короткую программу практически на новый мировой рекорд, уступив лишь 0,27 балла своему же лучшему результату. © РИА Новости / Григорий Сысоев Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине В итоге благодаря успешным выступлениям россиян в первые два дня турнира к сегодняшним решающим стартам в командных соревнованиях наша сборная подошла в качестве безоговорочного лидера, опережая своих главных конкурентов и преследователей, сборную США, на три очка. Закрепить успех россиян и окончательно завершить строительство фигурнокатательного чуда света выпало на долю все тех же первых номеров сборной России: спортивной паре Мишина — Галлямов, Валиевой и танцорам Синициной с Кацалаповым. Мишина и Галлямов: время остановилось Открывали заключительный соревновательный день в олимпийском командном турнире прокаты спортивных пар. Продолжения банкета в виде противостояния действующих чемпионов мира Анастасии Мишина — Александра Галлямова и китайцев Суй Вэньцзин — Хань Цун, скандально завершившегося победой последних в короткой программе командного турнира, в произвольной программе не случилось: хозяева Олимпиады решили заменить свою суперпару на менее именитую. И, если честно, хорошо, что именно так и произошло. Иначе второе поражение от китайцев могло бы довольно сильно психологически ударить по уверенности нашей пары, так как сегодняшний их прокат получился крайне драматическим. © РИА Новости / Александр Вильф Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с произвольной программой в парном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине С первых же секунд выступления россиян чувствовалось, что Александр находится далеко не в самой оптимальной физической форме: на приземлении с прыжков, даже во время исполнения более простых элементов, в его скольжении ощущались какие-то шаткость и неустойчивость. Настя и Саша приложили просто титанические усилия, чтобы все элементы были выполнены на плюс, но на последнюю поддержку сил у них, к сожалению, уже не хвалило, и ребята шокирующе рухнули на лед буквально за пару десятков секунд до завершения своей программы. © РИА Новости / Григорий Сысоев Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали во время выступления с произвольной программой в парном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Смотреть на это было действительно страшно: казалось время, которое должно было идти только вперед под заключительную торжественную мелодию Свиридова, на этот раз просто остановилось. Россия и Китай оставили Запад в меньшинстве Но даже несмотря на такую оглушительную и пугающую концовку выступления Мишиной и Галлямова, ребята все равно победили и принесли нашей сборной максимально возможное количество очков. И конечно, очень хочется надеяться, что этот инцидент в их программе не будет иметь неприятных последствий и никак не отразится на индивидуальных олимпийских стартах. Таким образом, буквально с грохотом свалившись на первое место и тем самым, видимо, окончательно распугав всех соперников нашей сборной, Анастасия и Александр внесли огромный вклад в общую победу России, позволив ей оторваться перед выступлениями танцевальных пар на внушительные семь баллов. У России стало 55 очков, у ближайших преследователей, США и Японии, — по 48. © РИА Новости / Григорий Сысоев Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Анастасия Мишина и Александр Галлямов позируют для фото с другими членами команды после выступления с произвольной программой в парном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов: увлеклись и передержали После "валидольных" выступлений спортивных пар на лед вышли танцоры. От нашей страны были заявлены действующие чемпионы мира Синицина и Кацалапов, которые всем своим боевым настроем демонстрировали, что их второе место в коротких программах командного турнира было нелепой, абсурдной случайностью. © РИА Новости / Александр Вильф Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой танцев на льду командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине И вновь, как в случае с прокатом Мишиной и Галлямова, главным элементом-ньюсмейкером этих соревнований стала поддержка в исполнении россиян. Виктория и Никита, как счастливые и беспечные жених и невеста в черно-белых нарядах, устроили на олимпийском катке Пекина настоящий праздник из чувственных ледовых переплетений и эмоциональных танцевальных круговоротов и настолько увлеклись друг другом, что даже не заметили, как в какой-то момент передержали по времени одну свою поддержку. © РИА Новости / Александр Вильф Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой танцев на льду командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Украина снова оказалась на крючке Минских соглашений А судьи, естественно, заметили. И с большим энтузиазмом лишили нашу пару одного балла, который в итоге стал решающим в борьбе за первое место. Выступавшие после наших "космические чужие", американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, в своей произвольной программе, на взгляд судейской бригады, были абсолютно безошибочны и благодаря тому, что россиян лишили одного балла, вновь отпраздновали победу в танцах. © РИА Новости / Александр Вильф Олимпиада-2022. Фигурное катание. Командный турнир Неприятный звоночек для наших лидеров в танцах, умудрившихся проиграть сразу двум парам из США на только едва начавшейся Олимпиаде. Но учитывая прочный запас России в командном турнире, ребятам лучше было, конечно же, допустить эти ошибки сегодня, чем потом в наиважнейших для их карьеры индивидуальных соревнованиях. В итоге максимума в соревнованиях танцевальных пар достичь нам не удалось, но солидные общие 18 баллов Синицина и Кацалапов все-таки принесли сборной России, позволив ей с 64 очками (у США — 58, у Японии — 54) продолжить уверенно возводить в Китае свою фигурнокатательную чудо-стену и лидировать перед закрывающими турнир выступлениями женщин-одиночниц. © РИА Новости / Григорий Сысоев Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие члены команды после выступления спортсменов с произвольной программой танцев командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева: фея, сошедшая с небес После неприятных выкрутасов спортивной удачи в прокатах наших пар выступление лучшей фигуристки планеты — россиянки Камилы Валиевой, даже несмотря на уверенное в тот момент турнирное положение российской сборной, ожидалось с каким-то захватывающим дух волнением. Вот оно, олимпийское напряжение во всей красе! Хоть Камиле по большому счету и не с кем было сегодня соревноваться — только самой с собой, со своими нервами и вредностью олимпийских богов, от которых уже и не знаешь, чего еще ждать в следующий раз, все равно чувствовалось огромное давление, которое буквально просачивалось через телевизионный экран. Еще бы — наступил решающий момент всего олимпийского командного турнира! © РИА Новости / Григорий Сысоев Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Водоохранные зоны российских рек пойдут на продажу Но "фея, спустившаяся с небес на землю", как называют теперь в Китае Валиеву, не дала усомниться в своем фигурнокатательном величии и уже в самом начале произвольной программы кинула в лицо недоброжелателям и соперникам свой судейский протокол, в котором первыми тремя элементами стояли исключительно ультра-си-прыжки: аксель в три с половиной оборота, четверной сальхов и каскад с четверным и тройным тулупом. После такого мощнейшего старта Камиле, в принципе, можно было просто докатывать программу (не идя на еще один четверной тулуп, который закончился обидным падением, сильно расстроившим фигуристку), спокойно чеканя свои ярчайшие дорожки шагов и вращения, от вихревых потоков которых чуть не потух олимпийский огонь на главном стадионе Пекина. © РИА Новости / Григорий Сысоев Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Получив за свой прокат 178,93 балла и опередив японку Каори Сакамото, занявшую второе место, на 30 (!) баллов, Камила Валиева своим золотым прокатом принесла сборной России долгожданную победу в олимпийском командном турнире, заодно упрочив свою репутацию непобедимой фигуристки планеты. Девочка, заново переписывающая историю фигурного катания прямо на наших глазах, теперь не просто выдающаяся спортсменка, а олимпийская чемпионка, взлетевшая на такую высоту, на которой действительно обитают только феи. Браво! © РИА Новости / Григорий Сысоев Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Великая российская стена Как говорит главный амбассадор русского языка в фигурном катании Алина Загитова: пришло время радостно "эмоционировать"! Действительно, ведь в Пекине нашей сборной удалось повторить громкий успех сочинской Олимпиады 2014 года и во второй раз в своей истории завоевать олимпийское золото в командном турнире, подтвердив статус сильнейшей команды планеты! Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов возвели в олимпийском Китае настоящую великую российскую стену, о которую вдребезги разбились все надежды и происки фигурнокатательного НАТО. Теперь все эти красавцы и красавицы — олимпийские чемпионы в командных соревнованиях (Никита Кацалапов уже двукратный), настоящая элита спорта и гордость страны, которой сегодня стоя рукоплещет весь мир. Без исключений. © РИА Новости / Григорий Сысоев Золотые призеры командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине: российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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