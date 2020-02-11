Великая "победа": В плен взят прах героя-разведчика. Начался шантаж

Автор:

Иванов Борис

Наверное, стоит уже не строить никаких иллюзий по поводу "братскости" нынешней Украины. И не только потому, что в реальности большинство населения видят в России и русских прежде всего врага. Но ещё и по той причине, что Украина окончательно "расчеловечилась", если позволено будет употребить это слово.

Торговцы совестью

Для тех, кто не в курсе: Николай Кузнецов, действовавший в фашистском тылу под именем обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта, занимался тем, что добывал стратегически важные сведения, а также ликвидировал чиновников оккупационной администрации. Он лично ликвидировал 11 высокопоставленных нацистских чиновников и генералов. В марте 1944-го Кузнецов героически погиб в неравной схватке как раз с теми бандеровцами, чьи потомки сейчас торжествуют на Украине. В 1960-м прах героя был торжественно перезахоронен на Холме Славы во Львове. Но с момента обретения Украиной независимости, а особенно в последние годы, могила Кузнецова превратилась в площадку для вандальских выходок местных националистов, которые "украшали" её так, как только им подсказывали изощрённая фантазия и собственные комплексы. В 2019-м с могилы Кузнецова был похищен бронзовый барельеф.

И потому неудивительно, что власти Свердловской области России, а потом и племянница Кузнецова Маргарита Брюханова обратились к властям Львова с просьбой разрешить перезахоронить прах легендарного разведчика в Екатеринбурге. Вряд ли они могли предположить, что из их просьбы устроят местные националисты во власти.

– Мы знаем, как много наших ребят сегодня находится в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была чёткая позиция СБУ, МИД, и если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства. Получив от них соответствующие письма, мы вернёмся к рассмотрению этого вопроса, – заявил мэр Львова Андрей Садовой. – Пока наши ребята находятся в плену, мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Только когда Российская Федерация вернёт нам наших ребят, можем поднять его вновь.

Мэр Львова Андрей Садовой решил взять в плен прах героя войны. Фото: Krysja / Shutterstock.com

С мэром согласился, проголосовав за такое решение, и горисполком Львова. Украина одержала очередную "великую" победу, которую приветствовали местные "укропатриоты", – победу над умершим, взяли в плен прах героя. Впору поскакать.

Не брат ты им

Но самое страшное даже не это. Приступы ненависти по отношению к реальным освободителям Украины от фашистов можно объяснить ненавистью к СССР, к России, к коммунистам, в конце концов. Мы все помним, какие торжества начинаются в украинских сегментах соцсетей, если в России падает самолёт, случается пожар, гибнут люди. Как украинские активисты смеются, издеваются, провоцируют и стараются нагнать паники в таких случаях. Но вот появляется сообщение украинского телеканала "Эспрессо-ТВ" о том, что 9 февраля на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области попал в ДТП микроавтобус с украинскими номерами, который вёз украинских же граждан в Москву на заработки. 31-летняя женщина и 37-летний мужчина, оба граждане Украины, погибли. Россияне сочувствуют, соболезнуют родным погибших.

Не заставляет себя долго ждать и реакция украинских читателей. Но от неё нормального человека берёт оторопь: "Если на Рашке – это помощь врагу… Россия убивает, кто этого не понимает… Поехали бы в Европу, такого бы не было… Нефиг шастать… Пофиг на них… В России на работе можно бухать, а на Западе тебя на другой день выгонят с работы… Не украинцы, а лаптеобразные с оккупированного дамбаса… Это малоросское быдло, которое предало Украину… Это недоросы… Курвы продажные… Доброго здоровья дохлым манкуртам…". И так далее.

Большинство комментариев от сограждан погибших выдержано исключительно в этом духе. Ненависть, ненависть и ещё раз ненависть. Если они так относятся к своим по крови и по паспорту, представьте себе, какое у них отношение к тем, кого считают врагом.

Вот эти особи (язык не поворачивается назвать их людьми), что сейчас на Украине правят бал, с которыми согласно или которым не противостоит большинство, они не только нам не братья, но и просто любому обычному человеку. А вы говорите – Кузнецов. Как бы мы ещё не увидели издевательства над останками героев в их исполнении. Одно слово – мерзость.