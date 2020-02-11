Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские в заложниках, или Почему коронавирус превращается в угрозу нового уровня
Китайского генконсула отправили на карантин на Урале
Финансовый вопрос: сможет ли Дональд Трамп утвердить бюджет США на 2021 год
Секретаря СНБО Украины пригласили в Иран
Главная / Политика

Великая "победа": В плен взят прах героя-разведчика. Начался шантаж

11 февраля 2020, 01:54  •  64 • Политика
На днях исполком мэрии Львова принял решение по инициативе главы города Андрея Садового о том, что может передать прах героя-разведчика времён Великой Отечественной Героя Советского Союза Николая Кузнецова только в обмен на живых украинцев, "героев АТО", находящихся в плену в Донбассе и в России.
Автор:
Иванов Борис
Наверное, стоит уже не строить никаких иллюзий по поводу "братскости" нынешней Украины. И не только потому, что в реальности большинство населения видят в России и русских прежде всего врага. Но ещё и по той причине, что Украина окончательно "расчеловечилась", если позволено будет употребить это слово.

Торговцы совестью

Для тех, кто не в курсе: Николай Кузнецов, действовавший в фашистском тылу под именем обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта, занимался тем, что добывал стратегически важные сведения, а также ликвидировал чиновников оккупационной администрации. Он лично ликвидировал 11 высокопоставленных нацистских чиновников и генералов. В марте 1944-го Кузнецов героически погиб в неравной схватке как раз с теми бандеровцами, чьи потомки сейчас торжествуют на Украине. В 1960-м прах героя был торжественно перезахоронен на Холме Славы во Львове. Но с момента обретения Украиной независимости, а особенно в последние годы, могила Кузнецова превратилась в площадку для вандальских выходок местных националистов, которые "украшали" её так, как только им подсказывали изощрённая фантазия и собственные комплексы. В 2019-м с могилы Кузнецова был похищен бронзовый барельеф.
И потому неудивительно, что власти Свердловской области России, а потом и племянница Кузнецова Маргарита Брюханова обратились к властям Львова с просьбой разрешить перезахоронить прах легендарного разведчика в Екатеринбурге. Вряд ли они могли предположить, что из их просьбы устроят местные националисты во власти.
– Мы знаем, как много наших ребят сегодня находится в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была чёткая позиция СБУ, МИД, и если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства. Получив от них соответствующие письма, мы вернёмся к рассмотрению этого вопроса, – заявил мэр Львова Андрей Садовой. – Пока наши ребята находятся в плену, мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Только когда Российская Федерация вернёт нам наших ребят, можем поднять его вновь.
Мэр Львова Андрей Садовой решил взять в плен прах героя войны. Фото: Krysja / Shutterstock.com
С мэром согласился, проголосовав за такое решение, и горисполком Львова. Украина одержала очередную "великую" победу, которую приветствовали местные "укропатриоты", – победу над умершим, взяли в плен прах героя. Впору поскакать.

Не брат ты им

Но самое страшное даже не это. Приступы ненависти по отношению к реальным освободителям Украины от фашистов можно объяснить ненавистью к СССР, к России, к коммунистам, в конце концов. Мы все помним, какие торжества начинаются в украинских сегментах соцсетей, если в России падает самолёт, случается пожар, гибнут люди. Как украинские активисты смеются, издеваются, провоцируют и стараются нагнать паники в таких случаях. Но вот появляется сообщение украинского телеканала "Эспрессо-ТВ" о том, что 9 февраля на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области попал в ДТП микроавтобус с украинскими номерами, который вёз украинских же граждан в Москву на заработки. 31-летняя женщина и 37-летний мужчина, оба граждане Украины, погибли. Россияне сочувствуют, соболезнуют родным погибших.
Не заставляет себя долго ждать и реакция украинских читателей. Но от неё нормального человека берёт оторопь: "Если на Рашке – это помощь врагу… Россия убивает, кто этого не понимает… Поехали бы в Европу, такого бы не было… Нефиг шастать… Пофиг на них… В России на работе можно бухать, а на Западе тебя на другой день выгонят с работы… Не украинцы, а лаптеобразные с оккупированного дамбаса… Это малоросское быдло, которое предало Украину… Это недоросы… Курвы продажные… Доброго здоровья дохлым манкуртам…". И так далее.
Большинство комментариев от сограждан погибших выдержано исключительно в этом духе. Ненависть, ненависть и ещё раз ненависть. Если они так относятся к своим по крови и по паспорту, представьте себе, какое у них отношение к тем, кого считают врагом.
Вот эти особи (язык не поворачивается назвать их людьми), что сейчас на Украине правят бал, с которыми согласно или которым не противостоит большинство, они не только нам не братья, но и просто любому обычному человеку. А вы говорите – Кузнецов. Как бы мы ещё не увидели издевательства над останками героев в их исполнении. Одно слово – мерзость.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
10 февраля 2020, 10:54
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
10 февраля 2020, 16:09
Путин заявил об усилении турбулентности международной обстановки
10 февраля 2020, 12:54
Правило роспуска Госдумы может быть изменено в Конституции - Крашенинников
10 февраля 2020, 12:54
"Беспрецедентно и недопустимо": Голикова пригрозила аптекам проверками за вздувание цен на медицинские маски
10 февраля 2020, 22:39
Скандальный звон: в России предложили наказывать за семейные дебоши
10 февраля 2020, 16:09
"Дача, труд и мирный огонь": Правосек Скоропадский в российском издании учит дачников лайфхакам?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже в этом году
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
08 февраля 2020, 12:09
"Дипломаты сбежали, стоек нет, везде хаос": Брошенные на произвол судьбы американцы восхитились эвакуацией русских
07 февраля 2020, 00:24
Лукашенко обвинил Россию в страданиях белорусов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.