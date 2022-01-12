Великая история оскорблений: США против России – лучшие моменты

Переговоры России с США в Женеве по гарантиям безопасности предсказуемо провалились. Это стало ясно ещё до их начала, когда замглавы МИД России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман не пожали друг другу руки. Ковидные ограничения "удачно" подчеркнули враждебность сторон. Это маленькое оскорбление стало очередным звеном в большой цепи удачных и холостых словесных выстрелов политиков обеих стран.

Если это не тупик, то что? Из трёх основных проблем, которые Россия ясно и недвусмысленно обозначила перед США, по двум американцы категорически отказываются идти навстречу Москве. Они восприняли русские предложения как "меню", из которого готовы выбрать для обсуждения только то, что им нравится, наплевав на озабоченности России, которая требует, по словам Сергея Рябкова, "радикально изменить … самую канву наших отношений, её матрицу, её рамки".

Война языков продолжается

Дипломатично отметив, что не считает переговоры "безнадёжными", Рябков заявил, что ещё остаются консультации по линии НАТО и ОБСЕ 12 и 13 января, после которых станет ясно, отклонила ли "натовская группа" мирную инициативу России. Хотя уже сейчас вполне понятно, что отклонила. Таким образом, "игра с огнём" Запада будет продолжена. Это также означает, что будут продолжены и словесная война, взаимные оскорбления и обвинения, попытки Запада оболгать законные требования России.

Великолепная Джен Псаки, официальный представитель Белого дома, уже объявила о "дезинформации" России в связи с женевскими переговорами. Понятно, что на подобного рода заявления из Москвы будут делаться контрзаявления, на американскую ругань также будет ответ. Такая наступает эпоха. Воевать с Россией на поле боя и тем более за какую-то Украину американцы не хотят – зато готовы вести войну языком, экономическими и финансовыми способами. В первом случае американцев ожидает разгром, во втором и третьем им тоже ничего не светит.

Так как эта стадия практически наступила, давайте вспомним, какими "комплиментами" обменивались стороны в последние годы. Сколько грязи было вылито в США на русских – этих "олигархов", "хакеров", "отравителей", "киллеров" и… "коммунистов". Сколько прозвучало угроз вроде обещания экс-президента Барака Обамы "разорвать в клочья" экономику России и сколько в основном справедливой ответной критики было высказано у нас о США! Это все знают, это у всех на слуху. Поэтому остановимся на самых острых выпадах – против лидеров обеих стран. Слова, которые в рыцарские времена непременно привели бы к войне, но и в наше больно колют в сердце – вплоть до взаимного отзыва послов.

Инициатива в словесных баталиях почти всегда принадлежит американцам, а победа – русским. Сейчас мы это увидим.

В Кремле нашли "киллера"

В преддверии женевской встречи с Владимиром Путиным его коллега Джо Байден согласился считать русского президента "убийцей". На вопрос известного провокатора из АВС Джорджа Стефанопулоса, считает ли президент США президента России "убийцей", Байден ответил: "Да, считаю". Использовалось, правда, многозначное слово killer вместо murderer, "убийцы" в узком смысле, но и без того утверждение получилось более чем хамским.

Мало этого, когда журналисты сообщили Байдену, что Путин во время интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что президент США назвал его "убийцей", и попросили уточнить, остаётся ли тот при своём мнении, президент США в свойственной ему ясной манере выражаться сказал буквально следующее (цитата по ВВС):

Они на самом деле, я... Ну, послушайте, я имею в виду, что он ясно дал понять, что... Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определённые вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но, послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно.

То есть он в жутко косноязычной форме повторил обвинение. Байден наверняка считал, что Путин будет очень испуган и в Женеве будет покладистым.

Также Байден угрожал, что президент России "поплатится" за вмешательство в американские выборы. Но это всё ерунда по сравнению с более ранним шедевром его красноречия.

Всех волнует душа Путина

В 2011 году вице-президент США Джо Байден высказал совсем уж нелепое с точки зрения христианина предположение, что у Путина "нет души". В те дни американцы безуспешно пытались добиться того, чтобы Путин не вернулся на президентский пост, а всплыла эта история, которую Путин, кстати, не помнит, в 2014 году, когда устроенный США с союзниками госпереворот на Украине пошёл не по плану.

В изложении Байдена эта сцена выглядела так:

Я сказал: "Господин премьер-министр, я смотрю вам в глаза и не думаю, что у вас есть душа". Он посмотрел на меня, улыбнулся и ответил: "Мы с вами поняли друг друга".

Путин, конечно, понял, что обнаглевшие американцы не хотят его видеть президентом России, но понял ли Байден, что понял Путин? Большой вопрос. Скорее всего, да. Старческого маразма тогда у него ещё не было.

Вопрос отсутствия у Путина души (такое легко представить, когда судишь по себе), видимо, активно обсуждался в руководстве Демпартии США, потому что за несколько лет до этого Хиллари Клинтон, обожающая интриги и тайные операции с ликвидациями, заявила:

Путин был агентом КГБ. У него по определению не может быть души.

Кто кричит "Держи вора"?

Другой видный демократ Энтони Блинкен (ныне госсекретарь США) заявлял совсем уж недипломатично, за что, видимо, и получил нынешний пост:

Путин говорит ложь за ложью и пытается ввести в заблуждение. Но делает это легко – как дышит.

А ещё – в интервью телеканалу PBS – обзывал русского президента "клептократом", который с помощью денег… "откупается от элит". По его мнению, с Москвой можно разговаривать только на языке санкций и "разоблачая коррупционеров". И это говорит высокопоставленный представитель самой коррумпированной страны мира, в которой коррупция, превосходящая российскую в десятки раз, узаконена в виде лоббизма!

Этот жуткий КГБ

Республиканцы в этом отношении, кстати, ничем не отличаются от демократов, а могут ещё и за пояс заткнуть. Отправившийся в ад за причинённое людям зло сенатор Джон Маккейн назвал Путина "бандитом, убийцей и агентом КГБ" прямо в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS. В глазах русского президента этот перетрусивший во вьетнамском плену горе-лётчик видел "лишь три буквы: КГБ".

Ему вторит член комитета Сената по делам вооружённых сил ныне здравствующий Тед Круз: "Единственное, на что реагирует Путин, единственное, что он признает, – это сила. Слабость и соглашательство не работают в отношениях с такими лидерами, как Путин. Америка должна быть сильной… К России нельзя относиться, как к члену семьи цивилизованных государств…" Этот забавный, если бы не было так грустно – в частности, персонаж убеждён, что…

Русский фольклор, бессмертный и беспощадный

Как справедливо заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Россия 24", комментируя фразу крупного госдеповского чиновника Марка Тонера с призывом к России "сделать дело или заткнуться", грубые заявления говорят "об отсутствии ума" и "отсутствии хорошего воспитания", а "хамство – это основной показатель отсутствия каких-либо аргументов".

Не хамите, господин Тонер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова за словом в карман не лезет. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Это прекрасно понимает Путин, который вернул Байдену "убийцу" в высшей степени элегантно, в совершенно невинной форме – без грубости, хамства, но прямо в сердце:

"Кто как обзывается, тот так и называется". Это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даём оценку вообще.

Вроде и убийцей назвал, и при этом никаких дипломатических норм не нарушил. Лучше бы Байден вообще не открывал рот.

Глава МИД Сергей Лавров, которого давно "достали" всякие западные "дебилы", по сравнению с президентом, пожалуй, "злой", но не менее прозорливый "следователь". Выступая недавно в "дореволюционном" Нур-Султане, Лавров использовал не поговорку, но идиому, чтобы охарактеризовать, как он выразился, "тупую" политическую линию Вашингтона в отношении Москвы:

Мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники не являются надёжными партнёрами. В ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра.

Хозяева этот сигнал, похоже, не слишком восприняли, за что вскоре и поплатились.

С заботой о вашем здоровье

Среди политиков России, высказывавшихся на тему отношений с США, есть деятели самого различного темперамента. От скучных в своей предсказуемости вроде лидера КПРФ Геннадия Зюганова до ярких в своей непредсказуемости главы Чечни Рамзана Кадырова и бессменного предводителя ЛДПР Владимира Жириновского.

Так, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв в 2014 году резко назвал США "империей лжи", обыграв раскрученную с рейгановских времён характеристику СССР как "империи зла". Сегодняшняя Америка, кстати, очень напоминает эту империю в её брежневскую эпоху.

А вот как отреагировал Зюганов на выходку Байдена насчёт "убийцы": "… прозвучала провокация, которой в истории Америки раньше не было!" Руководству России, по его словам, необходимо сделать из этого "дипломатического хамства" "далеко идущие выводы". Всё правильно, но как пресно!

Зато блестяще высказался на этот счёт в своём Telegram-канале Кадыров:

Байден, хоть и был включён в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память.

Впрочем, одной иронией он не ограничился и продолжил разговор уже всерьёз:

Сам Байден находится по горло в крови. Он продолжает политику, которая несёт смерть и страдания миллионам людей. Более отъявленного убийцы, чем президент США, среди лидеров государств сегодня нет.

Уместными оказались и слова Жириновского:

Пора и нам назвать вещи своими именами. США – наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык. Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой?

Минута ностальгии

Но, конечно, и это лишь бледный отзвук первого выстрела в войне оскорблений между политиками России и США. Разумеется, мы имеем в виду феерическое обращение Жириновского к американскому президенту Джорджу Бушу-младшему от 28 января 2003 года в связи с вторжением США и их коалиции в Ирак, вместо которого в нынешнем контексте вполне можно представить Россию. Оно показывает нижний предел того, что ожидает американцев в словесной войне. Полностью это обращение, разумеется, напоминать не будем, достаточно будет лишь отдельных фрагментов:

Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части… А ты, Джордж, получишь хорошую камеру в Бутырке. Ты понял, Джордж?.. Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, *****, и вся твоя страна будет под водой Атлантического и Тихого океана. Ты с кем шутишь!.. Ты понял, чем кончил Бонапарт, чем кончил Гитлер, все остальные? Ты совершишь историческую ошибку! Твой папа тебе благодарен не будет. Забудь его, твоего папу. Твои генералы тебе говорят – не начинай войну. Ещё не поздно! Ещё только 21 июня 41-го года!..

Стоит ли напоминать, чем завершилась для США иракская кампания? Формальная победа, зачищенная страна, казнь Хусейна – а потом из каждой воронки от американских бомб поднялся боец ИГИЛ (признана во всём разумном мире террористической организацией) и натворил страшных бед.

Что с того?

Как видим, у США и их вассалов нет ни малейших шансов выиграть словесную войну с Россией – на нашей территории и в головах наших людей по крайней мере. На своей, разумеется, они её выиграют – системе американской цензуры позавидовали бы руководители Пятого управления КГБ.

Ну и бес с ними. Мы их захватывать не собираемся – пусть что хотят, то и думают. Наша задача проста – чтобы война слов не перешла в войну людей и оружия. А для этого надо быть очень сильными.