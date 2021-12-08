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Великая Финляндия и Зимняя война 1939 года

08 декабря 2021, 01:55  •  95 • Война
О связях финских фашистов и украинских националистов
В последний день ноября 1939 года Красная армия вступила в войну с Финляндией (Зимняя война). Эта война до сих пор используется в пропагандистском противостоянии Запада с Россией, в том числе на фоне событий, происходящих в Донбассе. Западные и украинские СМИ позволяют себе сравнивать ситуацию Финляндии 1939-1940 гг. с войной на Украине, подчёркивая необходимость для ВСУ учитывать финский опыт войны с Россией.
Официальная финская историография рассматривает события Зимней войны, что называется, с середины – с непосредственного обострения советско-финляндских отношений в 1938-1939 гг. За кадром намеренно оставляют то, что предшествовало этому обострению, а именно вторжения финских вооружённых отрядов в советскую Карелию в 1918-1920 и 1921-1922 гг. в рамках реализации доктрины «Великой Финляндии», претендовавшей на Карелию, Кольский полуостров и территорию нынешней Ленинградской области.
Финский президент Ристо Рюти хотел уничтожить Ленинград, о чём доверительно сообщал Гитлеру в 1938 году: "Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать".
В конце 1930-х Финляндия заимствовала у нацистской Германии идеологические принципы построения радикального государства, скрещивая их с лозунгами финского национализма. После гражданской войны 1918 г. в Финляндии запретили коммунистическую идеологию, а коммунистов сажали в тюрьмы и убивали. Подавлением инакомыслия занимались боевики шюцкора – парамилитарных формирований, участвовавших в предыдущих войнах с Советской Россией.
Рюти говорил о жизненном пространстве Финляндии по аналогии с гитлеровским Lebensraum. Появились финские фашистские организации – Лапуаское движение (от названия дер. Лапуа, где оно было учреждено), женское движение "Лотта Свярд", детско-молодёжная организация Sinimustat ("сине-чёрные" – цвета итальянского фашизма и испанского фалангизма).
Сине-чёрных возглавлял лютеранский пастор и фанатик Великой Финляндии Элиас Симойоки, участник вторжения в Карелию. Сине-чёрные приветствовали друг друга гитлеровским приветствием, сотрудничали с гитлерюгендом, изучали опусы Муссолини, призывали к походу на Москву и Ленинград. Симойоки погиб на Зимней войне и считается в Финляндии воплощением лютеранского благочестия и финского патриотизма!
"Лотта Свярд" сочувствовала германскому национал-социализму, выступала за оказание помощи режиму Франко в Испании, помогала финской армии в Зимней войне.
С конца 1930-х финские спецслужбы установили контакт с запрещённой в России Организацией украинских националистов (ОУН) и украинскими эмигрантами из числа сторонников Украинской Народной Республики (УНР). Уполномоченным ОУН в Хельсинки был Богдан Кентржинский, в его задачу входила организационная помощь в формировании этнических украинских подразделений. Вербовали в основном военнослужащих 44-й Киевской краснознамённой стрелковой дивизии им. Щорса, попавших в плен в знаменитом бою у Суомуссальми. Предателей обряжали в финскую военную форму и шапки-мазепинки.
Вербовкой пленных занимался также бывший связной т. н. правительства УНР Юрий Городянин-Лисовский. Второй раз Городянин-Лисовский прибыл к финнам за несколько месяцев до нападения Гитлера на Советский Союз в 1941 г., после этого занимался выслеживанием советских подпольщиков в оккупированном нацистами Киеве. К тому моменту Кентржинский возглавил Украинское информационное бюро в Финляндии, издавал антисоветские пропагандистские материалы на финском, шведском и немецком языках.
Факты неоспоримо свидетельствуют, что предвоенная Финляндия вынашивала откровенно агрессивные планы против Советского Союза. Официальная позиция финской историографии о том, что Финляндия стала в 1939 г. невинной жертвой сталинского режима, не выдерживает критики. Москва многократно предлагала Хельсинки различные форматы взаимодействия в сфере безопасности, но финское правительство их отвергало, демонстративно сближаясь с нацистской Германией и вынашивая планы отодвинуть восточную границу Финляндии до Невы.
Если Финляндия образца 1939–1940 гг. была миролюбивым государством, отчего там были так популярны профашистские настроения и совершенно открыто действовали национал-радикальные движения, в т. ч. для детей и молодёжи? Почему политическое инакомыслие сторонников коммунизма и социал-демократии подавлялось силой оружия? Почему устанавливались рабочие контакты с организациями пронацистского толка, типа ОУН*? Почему финский президент Рюти пошёл на союз с Гитлером?
Слева направо: президент Финляндии Ристо Рюти, Гитлер и фельдмаршал Карл Маннергейм, 17 июня 1942 года (Фото: AP/TASS/Fishki)
В 1945 году финский суд осудил Рюти как военного преступника на 10 лет, но через несколько лет помиловал. Сегодня имя Рюти окружено в Финляндии почётом. Но если он – не военный преступник, как утверждают современные финские историки, отчего же его посчитал преступником финский суд?
В 1944 г. Рюти подписал секретное соглашение с Риббентропом о финской военной помощи для германской армии. Почему на Западе историки ничего не говорят о пакте Рюти – Риббентроп? Зато не устают говорить о пакте Молотов – Риббентроп, придавая ему совершенно не тот смысл, какой имел этот документ в действительности.
Зимняя война 1939-1940 гг. была вынужденной попыткой Советского Союза избавиться от агрессивного финского соседа, претендовавшего на обширный кусок советской территории. Финляндия образца 1939 года превратилась в инкубатор пронацистских настроений и таранное орудие Гитлера у северных границ СССР.
Владислав ГУЛЕВИЧ

Фонд Стратегической Культуры

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