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Великая держава смотрит на восток: О чём говорил Владимир Путин с руководителями азиатских СМИ

05 июня 2021, 01:45  •  15 • Политика
Важнейший день Петербургского экономического форума завершился встречей президента России с руководителями мировых информационных агентств. Важнейший эффект этой встречи – Путин показал себя лидером не только великой России, но и всей Азии.
На Западе Россию боятся так сильно, что всячески стремятся ограничить её возможности. И от страха пытаются оспорить её позицию великой державы, одного из полюсов многополярного мира. О том, насколько эти попытки бесплодны и уже не связаны с реальностью, можно было составить себе представление, послушав беседу Владимира Путина с руководителями крупнейших информационных агентств Азии. Эти представители могучих азиатских стран в статусе России не сомневаются и очень интересуются её мнением по важнейшим для своих стран вопросам.

Между Индией и Китаем

Четыре главных редактора информагентств великих азиатских держав, собравшиеся на встрече с Путиным по приглашению ТАСС, обратились к российскому лидеру с вопросами, важными для своих государств, и с уверенностью, что мнение России по этим вопросам может быть решающим.
Как относится Россия к противоречиям во взаимоотношениях Индии и Китая? Это вопрос из Индии. Может ли Китай помешать индийскому партнёрству с Россией?
Владимир Путин в своём ответе максимально дипломатичен.
Никакое партнёрство не должно быть направлено друг против друга,
– говорит он, отказываясь принять сторону одной из гигантских стран-партнёров. Однако тут же обнадёживает Индию: Индия и Китай и Россия могут работать в рамках одних организаций – например, БРИКС и ШОС. Более того, говорит российский президент, наши отношения с Индией настолько доверительные, что мы даже идём на совместную разработку и производство систем вооружений, в том числе и ракетных.
Путин не забывает об экономике (это, кстати, вообще его фирменный знак на этой встрече: он помнит цифры российского товарообмена с каждой азиатской державой и прогнозы восстановления товарооборота после коронакризиса) и указывает, что торговля с Индией для России очень важна.

Чужой земли мы не хотим ни пяди

И мяч переходит к Японии – глава знаменитого информагентства "Киодо" не может не спросить о "проблеме северных территорий". Теперь, после принятия изменений в российской Конституции, мы не можем даже обсуждать возвращение четырёх островов, не так ли, формулирует он.
Владимир Путин отвечает в стиле "чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим" – но с безупречной вежливостью дипломата, который искренне заинтересован в хороших отношениях с партнёром. Во-первых, говорит он, позиция Японии частенько менялась – было время, речь шла только двух островах, потом Япония сама прерывала диалог, потом возвращалась с новой позицией… Так что, в каком-то смысле сами виноваты в нынешнем положении дел, – так слышится позиция Путина. Во-вторых, конечно, нарушать Конституцию России никому не позволено. Но в-третьих, замечает он, "я не считаю, что мы должны останавливать разговор о мирном договоре". Другое дело, что раз уж мы говорим о мире, нужно помнить о "тонких вопросах безопасности" – например, о планах ещё одного партнёра Японии на размещение на её территории современных ударных ракетных систем. Ясного ответа на этот тонкий вопрос мы не получили, говорит президент, и слышится подразумеваемое: как же в таком случае говорить о мирном договоре? Впрочем, будем выстраивать добрососедские отношения, не забывает добавить он.

В лунной гонке новый лидер. Это тандем

После японца слово берёт руководитель китайского агентства "Синьхуа", и, конечно, этот диалог – это действительно диалог уважающих друг друга стратегических партнёров. Его вопрос: "В каких приоритетных направлениях развивать отношения в новую эпоху?"
Владимир Путин в своём ответе вновь демонстрирует знания экономики международных отношений: для Китая важен новый "Шёлковый путь", мы с этим согласны, в 2017 году на аналогичной встрече было предсказано, что товарооборот с Китаем превысит 100 миллиардов долларов, так и вышло, причём сохранить показатель удалось даже в 2020 году. Новое предсказание – к 2024 году выйдем на 200 миллиардов.
Но не только это важно. Владимир Путин называет среди главных направлений сотрудничества самолётостроение, космос и особенно лунную программу. Это не первое заявление на такую тему, и его трудно назвать сенсационным. Однако бросим взгляд на Запад, где очень любят говорить о соревновании с Россией и Китаем в пилотируемой космонавтике – и обнаружим, что короткая фраза президента России меняет в этом соревновании "примерно всё".

Американские партнёры и почему с ними не стоит иметь дела

Последний вопрос в трансляции встречи Владимира Путина и руководителей азиатских СМИ достаётся главному редактору южнокорейского агентства "Йонхаб" – и это снова вопрос лидеру самой значительной державы региона: Россия предлагала дорожную карту по решению Северокорейской ядерной проблемы. Какова позиция России по этой проблеме сейчас?
В ответе Владимир Путин второй раз в этом разговоре прямо указывает с Востока на Запад. Мы против распространения по планете оружия массового уничтожения, говорит он, но решение проблемы не может строиться способом удушения Северной Кореи. Нужно набраться такта и терпения. Между тем терпения и такта не всем хватает. Проблема обострилась потому, что "американские партнёры отходили от взятых на себя обязательств – и это вызывало новый виток напряжённости".
Мы все живём в одном регионе,
– напоминает собеседникам президент России. В этом смысле Россия – региональная держава. И для нас проблемы региона важны, как и для вас. Здесь снова слышится несказанное, подразумеваемое: для американцев – это всего лишь чужие проблемы. И раз это так, ориентироваться на Россию для держав Азии означает ориентироваться на того, кто по-настоящему заинтересован в дружбе, партнёрстве, взаимопонимании.
Россия – не просто один из мировых полюсов силы. Россия – лидер огромного, развитого континента, ориентир для государств, в которых сосредоточена львиная доля мирового производства. Кто не верит – пусть посмотрит, как общался президент России с представителями главных СМИ Азии.

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