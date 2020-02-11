Велика Россия, а работать некому! • 129 • Аналитика

На рынке труда складывается, казалось бы, парадоксальная ситуация. С одной стороны, снижается безработица, с другой — во многих отраслях нарастает дефицит кадров. Как в нижнем и среднем звене, так и среди специалистов с высшим образованием. Но, как говорят эксперты, при нашем подходе к подготовке кадров это прогнозировалось ещё лет двадцать назад.



На запасном пути

Да, в последние три года показатели безработицы медленно, но уверенно ползут вниз. Если в начале 2017 года у нас был антирекорд — за бортом официальных экономических отношений находилось 5,6% трудоспособного населения, то сейчас — 4,6%. Вроде бы цифры не страшные, но в людях это 3,5 миллиона человек!







Заметим, это оценки, сделанные Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ). Официально зарегистрированных в органах службы занятости сущий пустяк — 684 тысячи человек, или всего 0,9% от численности рабочей силы. Почему такая разница в оценках уровня безработицы? Все просто. Большинство безработных не видят никакого смысла вставать на учёт в службе занятости.





И прежде всего (это только во-первых) потому, что пособия смехотворные. На 2020 год правительство установило минимальный размер в сумме 1,5 тысячи рублей в месяц (!!!), максимальный — 8 тысяч (это только для тех, кто перед увольнением имел очень высокую зарплату). Во-вторых, реальную помощь в трудоустройстве биржи труда редко могут оказать. Предлагаемые вакансии, вернее, зарплаты и условия труда — просто надругательство над законодательством, здравым смыслом и человеческим достоинством. Многократно проверено моими знакомыми.



Судите сами: отнюдь не зря те 1,4 миллиона вакансий, которые предлагаются в службах занятости, при трёх с половиной миллионах безработных остаются невостребованными. И это история не одного года. Достойные рабочие места расхватываются как горячие пирожки ещё до того, как объявление попало в официальную базу данных.



И всё же общая безработица, как видим, снижается. Вопрос: почему, если экономический рост у нас, прямо скажем, весьма скромный? Некоторые эксперты считают, что все дело в уменьшении количества населения трудоспособного возраста. По данным Счётной палаты, с 2006 года оно уменьшилось на 9% и составило 82 миллиона человек.



На самом деле всё обстоит ещё хуже. СП РФ дала данные на середину прошлого года. А по последним оценкам Росстата (прошло выборочное наблюдение), на конец прошлого года людей трудоспособного возраста (от 15 до 72 лет) насчитывалось уже 76,2 миллиона человек. Считайте сами, насколько снизился наш трудовой потенциал с учетом 72-летних стариков.





Уход с рынка работников старших возрастов еще больше обострит проблему дефицита кадров, даже несмотря на повышение пенсионного возраста. Всем известно, что очень часто работодатели воспринимают пожилых как балласт, от которого надо избавиться (если есть замена) или перевести на менее оплачиваемые должности.



За державу не обидно?

Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранной рабочей силы. На 2020 год для граждан безвизовых стран она определена в 105 тысяч человек. Это не те гастарбайтеры, которые приезжают в Россию своим ходом, покупают патент и трудятся, как правило, на самых низкодоходных рабочих местах, поскольку не имеют никакого образования или имеют минимальное профессиональное образование.



Условно говоря, это дворники. Здесь другое дело. Чтобы работать, скажем, на буровой, нужны и специальные знания, и опыт. Здесь люди уже с какой-то базой знаний и опыта, ведь не зря за приглашение каждого такого специалиста компании платят государству большие деньги.



Неслучайно 96,5% людей из этих 105 тысяч — квалифицированные рабочие кадры. В основном таких привлекают для крупных инвестпроектов. В частности, в этом году их ждут на строительстве космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири" (помните рекламу "Национальное достояние"?), Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородов и других.



Не обидно ли за державу? Неужели слабо подготовить своих специалистов для подобных проектов? И неужели наши откажутся поработать на стройках века, на создание "национального достояния"? Тем более за те немалые зарплаты, которые им предлагают? Или все же не предлагают? Может, дело не столько в том, что профессионализм работников из ближнего зарубежья выше, а в том, что им платить можно меньше?



Однако заменить наших специалистов иностранными можно далеко не всегда. На днях прошел сюжет по ТВ из Краснодарского края. Там не хватает более полутора тысяч школьных учителей. Понятно, что в основном в сельской местности, далеко от курортов. В целом по стране дефицит таких специалистов — примерно 14 тысяч. Какими гастарбайтерами компенсируешь этот недобор? И с какими знаниями выходит человек в большую жизнь из школы, где один учитель преподает и русский, и физику, и пение?







Я лично одно время училась в такой сельской школе. Надо отдать должное и федеральным, и региональным властям. Появилась федеральная программа «Земский учитель», которая, кроме прочих «пряников», предусматривает для переезжающих в сельскую местность педагогов 1 миллион рублей финансовой помощи.





В некоторых областях подкидывают ещё что-то и местные власти. Более того, вменяемые губернаторы и депутаты заксобраний придумывают ещё и собственные программы привлечения и поддержки специалистов. Например, в Пермском крае запустили программу «Мобильный учитель»: дают учителю машину, и он за день объезжает с уроками несколько школ района.



Истина в зарплате

Это всё действительно хорошо и правильно. Но давайте посмотрим правде в глаза. Пединститутов в нашей стране всегда было выше крыши. И сейчас тоже. Но минимум половина выпускников никогда не работала по специальности. В советское время была обязаловка — после вуза отработай три года и не греши.



В независимой России обязаловки давно уже нет. И многие дети и по сей день идут в пединституты как в самые доступные, чтобы получить корочки о высшем образовании. А корочки, говорят, и по сей день магически действуют на некоторых работодателей. Похоже, пора что-то принципиально делать с педагогическим образованием. А с педагогической профессией, вернее, с её низким статусом, всё и так очевидно. Истина — в зарплате.



Давайте просто сравним некоторые цифры. Согласно Росстату, среднемесячная начисленная зарплата в целом по экономике в ноябре прошлого года (более свежие данные только ориентировочные) составила 46285 рублей. Подчеркнем: начисленная зарплата. Вычитаем заветные 13% подоходного налога. Далее смотрим таблицу того же Росстата по учителям. Средняя по стране в 2019 году составила 41116 рублей. Ну очень средняя.



Не будем брать во внимание злые по климату регионы типа Чукотского АО, где средняя зарплата учителя — 100522 рубля. Там килограмм картошки на вес золота, для того и северные надбавки придуманы. Возьмем Центральную Россию. Самая высокая зарплата учителей в Москве — в среднем 97595 рублей. В Санкт-Петербурге — 56810 рублей. А в соседней Псковской области уже вдвое меньше — 26412. Недалеко во всех смыслах и Ивановская область — 24679. Меньше всего получают учителя в Кабардино-Балкарии — 22534 рубля. А в упомянутом Краснодарском крае — 32209. (Не забывайте вычитать подоходный налог.) Напрасный труд



Вопрос: в Иванове и Питере дети и учителя из разного теста? С разными умственными способностями? У них разные программы и нагрузки? Для меня очевидно: пока в одной профессии будет оставаться такая дискриминация по географическому принципу, мы никогда не избежим кадровых провалов.



Из ФЗУ — в космос

Минпросвещения не так давно порадовало хорошей новостью: растёт популярность рабочих специальностей. Все больше девятиклассников идёт в учреждения среднего профессионального образования. Уже более 50%. И это здорово! Наконец-то заканчивается бум получения даже не высшего образования, а корочек о нем, пусть хоть самого задрипанного вузишки.





Возможно, люди начинают понимать, что лучше быть классным токарем, чем никудышным юристом. Кстати, напомню, что первое профессиональное образование Юрий Гагарин получил в ФЗУ (фабрично-заводском училище). Потом на смену ФЗУ пришли ПТУ, а сегодня это называется красивым иностранным словом «колледж».





Новый министр просвещения Сергей Кравцов (на фото) говорит, что сейчас выпускники колледжей очень неплохо зарабатывают, даже в первый год после окончания заведения: в среднем 24,5 тысячи рублей в месяц. Впереди страны всей опять же Чукотка — там заработок выпускников в первый год работы по специальности составляет 51,5 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком АО — 51,3 тысячи. В Москве и Санкт-Петербурге — от 31 до 35 тысяч.



Что касается отраслей, то самые высокие зарплаты у новичков профтехобразования в высокотехнологичном секторе и добывающей промышленности, что неудивительно. Удивительны размеры этих зарплат. Как уверяют в Минпросвете, это выглядит так. В аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники — в среднем 92,2 тысячи рублей в месяц, в кораблестроении и водном транспорте — 39,6 тысячи рублей, в нефтегазовом деле и геодезии — 36,5 тысячи.



Аж дух захватывает. Ведь это зарплаты юнцов без опыта работы. Что-то мне подсказывает, что есть в этой статистике, мягко говоря, определенная доля лукавства. Во-первых, для высокотехнологичных производств существуют особые колледжи, в которые не каждому путь открыт. Во-вторых, это штучный товар, много их не требуется.



Что ж, давайте посмотрим предложения на известных сайтах поиска работы и работников (Работа.ру, Job.ru, HeandHunter). То есть это то, что реально предлагают работодатели соискателям, а не то, что докладывают министры президенту. Пилот (начинающие специалисты) — 76 тысяч рублей, авиадиспетчер — 57 тысяч, инженер в авиакосмической промышленности — 38 тысяч. И куда бедному инженеру-авиатору податься после таких сообщений Минпросвета? Только в колледж. В любом случае рабочая специальность сегодня очень востребована и зачастую оплачивается выше, чем специальность высшего образования.





Потерпеть и переждать

В течение первого года после окончания учебы трудоустраиваются только 62% выпускников колледжей. Но в Минпросвете и это считают большим достижением. Тем более что за год этот показатель вырос аж на полтора процента. Но помилуйте, чем гордимся? Это всего лишь примерно половина. И еще неизвестно, поработали эти люди по специальности хотя бы три месяца. Наука без «железного занавеса»: ученым разрешили общаться с иностранцами



О чем может говорить такое положение дел? Либо из училищ выходят никудышные работники, которые никому не нужны, либо местные власти не занимаются анализом рынка труда, и в результате создаётся перепроизводство одних специалистов и дефицит других.



Кстати, о таком развитии событий мне говорил ещё в 2002 году по итогам переписи населения один старый и мудрый руководитель сферы среднего специального образования. Не только мне говорил. Но его не слышали. Ещё причина — родители стараются приткнуть непутевое дитя хоть куда-нибудь, чтобы оно по подъездам не болталось и получило на всякий случай среднее образование, "а там посмотрим".





На самом деле все эти факторы существуют одновременно. Отрадно, что этим наконец озаботились власти на самом высоком уровне. 7 февраля проблемы среднего профессионального образования обсуждались на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Речь шла, в частности, о том, что во многих случаях программы колледжей не соответствуют реальным требованиям современной экономики.



В итоге Министерству просвещения поручено проанализировать их и создать методологическую основу для их актуализации. Отлично. Жаль, что догадались об этом только сейчас. У нас всегда, и в советское время тоже, профобразование во многих отраслях, в том числе высшее образование, отставало от реального производства.



Есть и ещё одна хорошая новость: в рамках нацпроекта "Образование" на материально-техническое обеспечение и обновление инфраструктуры колледжей будет выделено до 2024 года 55 миллиардов рублей. Хорошо бы, если б эти деньги потратили не только на покраску стен. На рынке труда складывается, казалось бы, парадоксальная ситуация. С одной стороны, снижается безработица, с другой — во многих отраслях нарастает дефицит кадров. Как в нижнем и среднем звене, так и среди специалистов с высшим образованием. Но, как говорят эксперты, при нашем подходе к подготовке кадров это прогнозировалось ещё лет двадцать назад.Да, в последние три года показатели безработицы медленно, но уверенно ползут вниз. Если в начале 2017 года у нас был антирекорд — за бортом официальных экономических отношений находилось 5,6% трудоспособного населения, то сейчас — 4,6%. Вроде бы цифры не страшные, но в людях это 3,5 миллиона человек!Заметим, это оценки, сделанные Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ). Официально зарегистрированных в органах службы занятости сущий пустяк — 684 тысячи человек, или всего 0,9% от численности рабочей силы. Почему такая разница в оценках уровня безработицы? Все просто. Большинство безработных не видят никакого смысла вставать на учёт в службе занятости.И прежде всего (это только во-первых) потому, что пособия смехотворные. На 2020 год правительство установило минимальный размер в сумме 1,5 тысячи рублей в месяц (!!!), максимальный — 8 тысяч (это только для тех, кто перед увольнением имел очень высокую зарплату). Во-вторых, реальную помощь в трудоустройстве биржи труда редко могут оказать. Предлагаемые вакансии, вернее, зарплаты и условия труда — просто надругательство над законодательством, здравым смыслом и человеческим достоинством. Многократно проверено моими знакомыми.Судите сами: отнюдь не зря те 1,4 миллиона вакансий, которые предлагаются в службах занятости, при трёх с половиной миллионах безработных остаются невостребованными. И это история не одного года. Достойные рабочие места расхватываются как горячие пирожки ещё до того, как объявление попало в официальную базу данных.И всё же общая безработица, как видим, снижается. Вопрос: почему, если экономический рост у нас, прямо скажем, весьма скромный? Некоторые эксперты считают, что все дело в уменьшении количества населения трудоспособного возраста. По данным Счётной палаты, с 2006 года оно уменьшилось на 9% и составило 82 миллиона человек.На самом деле всё обстоит ещё хуже. СП РФ дала данные на середину прошлого года. А по последним оценкам Росстата (прошло выборочное наблюдение), на конец прошлого года людей трудоспособного возраста (от 15 до 72 лет) насчитывалось уже 76,2 миллиона человек. Считайте сами, насколько снизился наш трудовой потенциал с учетом 72-летних стариков.Уход с рынка работников старших возрастов еще больше обострит проблему дефицита кадров, даже несмотря на повышение пенсионного возраста. Всем известно, что очень часто работодатели воспринимают пожилых как балласт, от которого надо избавиться (если есть замена) или перевести на менее оплачиваемые должности.Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на привлечение иностранной рабочей силы. На 2020 год для граждан безвизовых стран она определена в 105 тысяч человек. Это не те гастарбайтеры, которые приезжают в Россию своим ходом, покупают патент и трудятся, как правило, на самых низкодоходных рабочих местах, поскольку не имеют никакого образования или имеют минимальное профессиональное образование.Условно говоря, это дворники. Здесь другое дело. Чтобы работать, скажем, на буровой, нужны и специальные знания, и опыт. Здесь люди уже с какой-то базой знаний и опыта, ведь не зря за приглашение каждого такого специалиста компании платят государству большие деньги.Неслучайно 96,5% людей из этих 105 тысяч — квалифицированные рабочие кадры. В основном таких привлекают для крупных инвестпроектов. В частности, в этом году их ждут на строительстве космодрома "Восточный", газопровода "Сила Сибири" (помните рекламу "Национальное достояние"?), Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородов и других.Не обидно ли за державу? Неужели слабо подготовить своих специалистов для подобных проектов? И неужели наши откажутся поработать на стройках века, на создание "национального достояния"? Тем более за те немалые зарплаты, которые им предлагают? Или все же не предлагают? Может, дело не столько в том, что профессионализм работников из ближнего зарубежья выше, а в том, что им платить можно меньше?Однако заменить наших специалистов иностранными можно далеко не всегда. На днях прошел сюжет по ТВ из Краснодарского края. Там не хватает более полутора тысяч школьных учителей. Понятно, что в основном в сельской местности, далеко от курортов. В целом по стране дефицит таких специалистов — примерно 14 тысяч. Какими гастарбайтерами компенсируешь этот недобор? И с какими знаниями выходит человек в большую жизнь из школы, где один учитель преподает и русский, и физику, и пение?Я лично одно время училась в такой сельской школе. Надо отдать должное и федеральным, и региональным властям. Появилась федеральная программа «Земский учитель», которая, кроме прочих «пряников», предусматривает для переезжающих в сельскую местность педагогов 1 миллион рублей финансовой помощи.В некоторых областях подкидывают ещё что-то и местные власти. Более того, вменяемые губернаторы и депутаты заксобраний придумывают ещё и собственные программы привлечения и поддержки специалистов. Например, в Пермском крае запустили программу «Мобильный учитель»: дают учителю машину, и он за день объезжает с уроками несколько школ района.Это всё действительно хорошо и правильно. Но давайте посмотрим правде в глаза. Пединститутов в нашей стране всегда было выше крыши. И сейчас тоже. Но минимум половина выпускников никогда не работала по специальности. В советское время была обязаловка — после вуза отработай три года и не греши.В независимой России обязаловки давно уже нет. И многие дети и по сей день идут в пединституты как в самые доступные, чтобы получить корочки о высшем образовании. А корочки, говорят, и по сей день магически действуют на некоторых работодателей. Похоже, пора что-то принципиально делать с педагогическим образованием. А с педагогической профессией, вернее, с её низким статусом, всё и так очевидно. Истина — в зарплате.Давайте просто сравним некоторые цифры. Согласно Росстату, среднемесячная начисленная зарплата в целом по экономике в ноябре прошлого года (более свежие данные только ориентировочные) составила 46285 рублей. Подчеркнем: начисленная зарплата. Вычитаем заветные 13% подоходного налога. Далее смотрим таблицу того же Росстата по учителям. Средняя по стране в 2019 году составила 41116 рублей. Ну очень средняя.Не будем брать во внимание злые по климату регионы типа Чукотского АО, где средняя зарплата учителя — 100522 рубля. Там килограмм картошки на вес золота, для того и северные надбавки придуманы. Возьмем Центральную Россию. Самая высокая зарплата учителей в Москве — в среднем 97595 рублей. В Санкт-Петербурге — 56810 рублей. А в соседней Псковской области уже вдвое меньше — 26412. Недалеко во всех смыслах и Ивановская область — 24679. Меньше всего получают учителя в Кабардино-Балкарии — 22534 рубля. А в упомянутом Краснодарском крае — 32209. (Не забывайте вычитать подоходный налог.)Вопрос: в Иванове и Питере дети и учителя из разного теста? С разными умственными способностями? У них разные программы и нагрузки? Для меня очевидно: пока в одной профессии будет оставаться такая дискриминация по географическому принципу, мы никогда не избежим кадровых провалов.Минпросвещения не так давно порадовало хорошей новостью: растёт популярность рабочих специальностей. Все больше девятиклассников идёт в учреждения среднего профессионального образования. Уже более 50%. И это здорово! Наконец-то заканчивается бум получения даже не высшего образования, а корочек о нем, пусть хоть самого задрипанного вузишки.Возможно, люди начинают понимать, что лучше быть классным токарем, чем никудышным юристом. Кстати, напомню, что первое профессиональное образование Юрий Гагарин получил в ФЗУ (фабрично-заводском училище). Потом на смену ФЗУ пришли ПТУ, а сегодня это называется красивым иностранным словом «колледж».Новый министр просвещения Сергей Кравцов (на фото) говорит, что сейчас выпускники колледжей очень неплохо зарабатывают, даже в первый год после окончания заведения: в среднем 24,5 тысячи рублей в месяц. Впереди страны всей опять же Чукотка — там заработок выпускников в первый год работы по специальности составляет 51,5 тысячи рублей. В Ямало-Ненецком АО — 51,3 тысячи. В Москве и Санкт-Петербурге — от 31 до 35 тысяч.Что касается отраслей, то самые высокие зарплаты у новичков профтехобразования в высокотехнологичном секторе и добывающей промышленности, что неудивительно. Удивительны размеры этих зарплат. Как уверяют в Минпросвете, это выглядит так. В аэронавигации и эксплуатации авиационной и ракетно-космической техники — в среднем 92,2 тысячи рублей в месяц, в кораблестроении и водном транспорте — 39,6 тысячи рублей, в нефтегазовом деле и геодезии — 36,5 тысячи.Аж дух захватывает. Ведь это зарплаты юнцов без опыта работы. Что-то мне подсказывает, что есть в этой статистике, мягко говоря, определенная доля лукавства. Во-первых, для высокотехнологичных производств существуют особые колледжи, в которые не каждому путь открыт. Во-вторых, это штучный товар, много их не требуется.Что ж, давайте посмотрим предложения на известных сайтах поиска работы и работников (Работа.ру, Job.ru, HeandHunter). То есть это то, что реально предлагают работодатели соискателям, а не то, что докладывают министры президенту. Пилот (начинающие специалисты) — 76 тысяч рублей, авиадиспетчер — 57 тысяч, инженер в авиакосмической промышленности — 38 тысяч. И куда бедному инженеру-авиатору податься после таких сообщений Минпросвета? Только в колледж. В любом случае рабочая специальность сегодня очень востребована и зачастую оплачивается выше, чем специальность высшего образования.В течение первого года после окончания учебы трудоустраиваются только 62% выпускников колледжей. Но в Минпросвете и это считают большим достижением. Тем более что за год этот показатель вырос аж на полтора процента. Но помилуйте, чем гордимся? Это всего лишь примерно половина. И еще неизвестно, поработали эти люди по специальности хотя бы три месяца.О чем может говорить такое положение дел? Либо из училищ выходят никудышные работники, которые никому не нужны, либо местные власти не занимаются анализом рынка труда, и в результате создаётся перепроизводство одних специалистов и дефицит других.Кстати, о таком развитии событий мне говорил ещё в 2002 году по итогам переписи населения один старый и мудрый руководитель сферы среднего специального образования. Не только мне говорил. Но его не слышали. Ещё причина — родители стараются приткнуть непутевое дитя хоть куда-нибудь, чтобы оно по подъездам не болталось и получило на всякий случай среднее образование, "а там посмотрим".На самом деле все эти факторы существуют одновременно. Отрадно, что этим наконец озаботились власти на самом высоком уровне. 7 февраля проблемы среднего профессионального образования обсуждались на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Речь шла, в частности, о том, что во многих случаях программы колледжей не соответствуют реальным требованиям современной экономики.В итоге Министерству просвещения поручено проанализировать их и создать методологическую основу для их актуализации. Отлично. Жаль, что догадались об этом только сейчас. У нас всегда, и в советское время тоже, профобразование во многих отраслях, в том числе высшее образование, отставало от реального производства.Есть и ещё одна хорошая новость: в рамках нацпроекта "Образование" на материально-техническое обеспечение и обновление инфраструктуры колледжей будет выделено до 2024 года 55 миллиардов рублей. Хорошо бы, если б эти деньги потратили не только на покраску стен. Татьяна Смольякова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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