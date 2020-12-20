Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Аналитика

Величие и падение Цукербринов

20 декабря 2020, 09:25  •  34 • Аналитика
© AP Photo / Jeff Chiu
В уходящем году чрезвычайно возросло значение так называемых технологических гигантов (ТГ, но не путать с Telegram), то есть Google с "дочками", Facebook с "дочками", Twitter, etc.
Причем значение не только экономическое. Это можно было бы объяснить ковидной деформацией хозяйства и общего быта, открывающей перед ТГ богатые возможности.
Но возросло и значение чисто политическое. Это можно было наблюдать в ходе избирательной кампании в США, когда ТГ начали решать, какую информацию можно размещать на подконтрольных им ресурсах, а какая будет под запретом. Причем эти ограничения распространялись не только на частных лиц (тем более — на иностранцев, статус которых в американской системе отношений никакой), но и на президента США. Twitter и YouTube решали, дозволять или не дозволять трансляцию тех или иных высказываний Трампа.
Это уже не 2011 год, когда госсекретарь Клинтон восхищалась ролью социальных сетей в "арабской весне". И даже не рекомендации В. И. Ленина по захвату красногвардейцами почты, телеграфа и телефона.
И вешние арабы, и революционные матросы были сами по себе, а используемые (или даже захватываемые) ими коммуникационные системы — сами по себе. Они были как трофей, который можно и нужно использовать против свергаемой власти. Однако сам по себе трофей собственной политической воли не имеет. Он — лишь техническое орудие.
В 2020 году стало иначе. ТГ обрели политическую волю и стали решать сами, кого казнить, а кого миловать. Это уже ситуация взбесившегося телеграфа.
Впрочем, ее можно сравнить с положением дел, существовавшим в СССР до 1956 года, когда материалы иностранных корреспондентов подвергались обязательной цензуре. Причем как раз на Центральном телеграфе. Тогда тоже действовали принципы "Долой почту аполитичную!" и "Даешь открытую перлюстрацию!".
Разница только в том, что встарь это осуществлялось в интересах сталинской тирании, а теперь — в интересах открытого общества. А так — те же механизмы, только вид сбоку.
Такая важная роль политической ТГ-цензуры не могла не сказаться на статусе самих ТГ.
Некоторые наблюдатели отмечают, что, учитывая большие заслуги ТГ в упромысливании президента США, благодарность от новой администрации не замедлит себя ждать. По образцу 1996 года, когда после поражения Зюганова причастные к тому члены семибанкирщины были осыпаны великими и богатыми милостями. И даже более того.
Схарчив Трампа, вероятно, ТГ пойдут далее, распространив свое могущество и за пределы США. В том смысле, что и Россия на очереди.
Возможно, правда, что для Цукербринов не все так радостно. Необъятная власть, сосредоточившаяся в руках ТГ, пугает не только русских, но и европейцев, а также самих американцев. Причем если попытки отбрасывания ТГ, предпринимаемые Россией, еще можно объяснить в том духе, что вот, тоталитаризм борется с IT-платформами, желая полной изоляции от свободного мира, то почему раздемократический штат Нью-Йорк и прогрессивный брюссельский обком тоже желают подрезать Цукербринам поджилки, чтоб не слишком быстро бегали?
Проще объяснить это тем, что ТГ совсем утратили берега, и это пугает достаточно многих. Вне зависимости от идейных устремлений и политических пристрастий не всем — в особенности тем, кто желает сохранить свою субъектность — хочется стать овощем в цукербриновых экосистемах.
Выяснение отношений в полную силу развернется уже в следующем году, но примечательно, как эволюционирует мирская слава.
Где-то лет тридцать назад, если не раньше, произошло становление могучего мифа на тему "из грязи да в князи", то есть "из гаража во всемирные властители дум". Билл Гейтс, Стив Джобс, С. М. Брин, Марк Цукерберг et cetera усиленно приводились как пример того, что в стране неограниченных возможностей гаражный юный техник делается творцом всеохватной экосистемы и благодетелем человечества. Тогда как в странах авторитарных — вроде нашей — юный техник, если он не успел вовремя сбежать в Кремниевую долину, никогда не достигнет такого высокого звания, а, скорее всего, просто сопьется с круга. Этой разработкой на тему "Два мира — два Шапиро" нас кормили десятилетиями.
"И что ж осталось от сильных, гордых сих мужей?" Разве что Илон Маск, которого многие считают редкостным прохиндеем, однако многие — и до сей поры — по-прежнему считают титаном и гением. Но он такой один.
Тогда как владельцы ТГ полностью лишились искренних поклонников и даже в рассуждениях на тему "Делать жизнь с кого?" более не котируются. Они рассматриваются как могущественные и опасные гады, что уже несколько из другой оперы. Розовых слюней давно нет, как будто никогда и не было.
А опыт показывает, что довод "плетью обуха не перешибешь" какое-то время работает, но его действие — остаточное, рано или поздно и оно кончается. Проходит не только мирская слава, но и мирская власть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
19 декабря 2020, 08:40
Бегом от демократов. Большой бизнес США покидает Калифорнию и Нью-Йорк
16 декабря 2020, 11:00
Анна Попова может уйти с поста главы Роспотребнадзора: в этом заинтересованы депутат Онищенко и глава РФПИ Дмитриев
14 декабря 2020, 10:25
Россияне массово жалуются в Кремль на отсутствие тепла
18 декабря 2020, 09:45
Украина в Гаагском трибунале намерена засудить саму себя
15 декабря 2020, 10:15
Зачем британская разведка делает из Навального Распутина
15 декабря 2020, 20:20
Как мухлюют с коронавирусной статистикой в регионах
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё"...
20 декабря 2020, 01:10
"Хотите войну у себя на пороге?": В ЕС открыто угрожают Британии вооружённы...
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
20 декабря 2020, 01:10
Украина единственная в мире согласилась на роль подопытного кролика американской воен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
19 декабря 2020, 04:05
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала настоящий локдаун
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
17 декабря 2020, 06:15
Киев ударит под Новый Год
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.