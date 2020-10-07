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«Величайшее политическое преступление»: Трамп поручил рассекретить все документы по делу о «связях» с Россией

07 октября 2020, 17:45  •  50 • В мире
Президент США распорядился рассекретить документы, связанные с расследованием якобы имевшихся связей Дональда Трампа и его окружения с Россией, а также скандалом с электронной почтой бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Как заявил действующий глава Белого дома, это дело является «величайшим политическим преступлением в американской истории». Ранее глава разведки Джон Рэтклифф сообщил, что в 2016-м Клинтон одобрила план своего советника по «очернению» Трампа при помощи расследования его «связи с российскими спецслужбами».
 
Reuters © Erin Scott
 

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, в том числе касательно скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон, его соперницы на президентских выборах 2016 года.

«Я в полной мере санкционировал тотальное рассекречивание всех без исключения документов, имеющих отношение к величайшему политическому ПРЕСТУПЛЕНИЮ в американской истории — фабрикации «российского дела». А также к скандалу с электронной перепиской Хиллари Клинтон. Без купюр!» — написал Трамп в Twitter.

Он также напомнил, что давно дал поручение представить общественности все документы, касающиеся расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года и связях избирательной кампании Трампа с Кремлём.

«Я давно рассекретил всю информацию по скандалу, связанному с фабрикацией «российского дела». К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно с учётом того, что это, возможно, величайшее политическое преступление в американской истории. Действуйте!!!» — добавил глава Белого дома.

Незадолго до публикации этих твитов глава Национальной разведки Джон Рэтклифф опубликовал материалы, свидетельствующие о том, что в 2016 году бывший директор ЦРУ Джон Бреннан проинформировал экс-главу Белого дома Барака Обаму о планах штаба Хиллари Клинтон обвинить Трампа в «сговоре с РФ», чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг своей электронной почты.

Согласно сделанным от руки записям Бреннана, были получены «сведения о деятельности России»

«Хиллари Клинтон предположительно одобрила план одного из своих советников для очернения Дональда Трампа организовать скандал, заявляя о вмешательстве российской спецслужбы», — говорится в записях, которые, по данным источника Fox News, были сделаны после разговора Бреннана с Обамой.

  • Барак Обама и Хиллари Клинтон
  • Reuters
  • © Jim Young

Согласно данным источника телеканала Fox News, эта заметка была сделана после того, как Бреннан проинформировал Обаму. В ещё одном примечании от экс-главы ЦРУ говорится о необходимости использования «любых доказательств сотрудничества между штабом Трампа и Россией».

По словам Рэтклиффа, рассекреченные документы «касаются текущей деятельности Конгресса по осуществлению надзора и проведению разбирательства».

Как сообщает Fox News, в сентябре директор Нацразведки сообщил юридическому комитету сената США, что в 2016 году у американских спецслужб появились аналитические данные разведки России, из которых следовало, что предвыборный штаб Клинтон намеревался отвлечь внимание от скандала вокруг неё, обвинив Трампа в сговоре с Москвой.

Добавим, что непосредственный участник тех событий — экс-глава ЦРУ Джон Бреннан — обвинил Рэтклиффа в выборочном рассекречивании документов, что должно, по его мнению, способствовать продвижению политических интересов Трампа.

«Если утверждения русских о том, что Хиллари пыталась привлечь внимание к предположительным связям между Трампом и Россией, действительно были верны — а это ещё под вопросом — то в этом нет ничего незаконного», — цитирует его телеканал CNN.

Он подтвердил, что сделанные примечания принадлежат ему, но указал, что лишь приводил примеры добытой американскими спецслужбами информации касательно сведений России.

«Джон Рэтклифф и другие пытаются подать это как незаконную деятельность, заслуживающую расследования со стороны ФБР. Нет. Это была всего лишь деятельность в рамках предвыборной кампании», — добавил экс-глава ЦРУ.

Напомним, что Дональда Трампа обвиняли в связях с Россией на протяжении всей президентской кампании и выборов 2016 года. О якобы имевшем место вмешательстве России в выборы заявили ряд руководителей спецслужб США, которые тогда представляли ещё не сменившуюся администрацию Барака Обамы.

В 2017 года году было открыто расследование связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, которое проводила комиссия Минюста США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование завершилось в марте 2019 года, по его итогам был выпущен доклад, в котором говорилось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба действующего президента с Россией.

  • Материалы отчёта Мюллера касательно предполагаемых связей штаба Дональда Трампа с Россией
  • Reuters
  • © Carlo Allegri

При этом в сентябре сенат США инициировал проверку сообщений о том, что представители комиссии Мюллера уничтожили секретные сведения сразу с 15 телефонов. По словам Дональда Трампа, эти сотрудники Минюста США — «преступники».

«Было установлено, что афера Мюллера вообще не должна была случиться, поскольку для этого не было никаких оснований. Всё это — преступная охота на ведьм, и кто-то должен заплатить за это большую цену. Моя жизнь была бы совсем иной, если бы кто-то не попытался обдурить всю Америку!!!» — заявлял Трамп.

Предвыборный ход

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, рассекречивание подобных материалов менее чем за месяц до президентских выборов в США (3 ноября) вряд ли окажет сильное влияние на решение американских избирателей. По его словам, кто-то из них поверит этим документам, а кто-то — нет.

«Для нас с самого начала было понятно, что это (сговор штаба Трампа с Россией. — RT) фальшивка и фейк. Сейчас, я думаю, господин Трамп пошёл на этот шаг в преддверии выборов, чтоб его опять не обвинили в сговоре с Россией... Был заказ — снести Трампа, вот они его и пытались выполнить. Поэтому, вызывают сомнения и другие расследования американцев. То есть, они просто подгоняют желаемое за действительное», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что вся история о предполагаемых связях действующего главы Белого дома с Кремлём была «большой ложью».

«Конечно, лучше поздно чем никогда, но Трампу, на мой взгляд, нужно было разрешить рассекречивание всех этих файлов ещё раньше. Это облегчило бы ему жизнь и приведение в исполнение его предвыборных обещаний. Да, естественно, мы знаем, что комиссия Мюллера не нашла следов сговора между Трампом и Россией. И да, конечно, сейчас то самое время, когда нужно рассекретить эти материалы, сыграв на опережение, ударив по демократам, потому что «клинтоноиды» всё ещё контролируют ситуацию в Демократической партии», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

В то же время Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» в очередной раз заявил о готовности Москвы работать с любым президентом США. Глава государства также подчеркнул, что попытки унизить Дональда Трампа обвинениями в якобы связях с Кремлём лишь «льют воду на мельницу».

«Когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то невероятной нашей влиятельности и мощи. В известной степени это, как у нас в народе говорят, льёт воду на нашу мельницу», — пояснил президент России.

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