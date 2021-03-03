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"Величайшее испытание США": в Белом доме назвали врага Америки №1

03 марта 2021, 20:55  •  206 • Политика
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Администрация Байдена грозит разрешить проблему с оппонентом "с позиции силы"
Администрация Джо Байдена считает Китай главным глобальным вызовом для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции по внешнеполитическим целям Белого дома.
Так, по словам американского госслужащего, практически на всех фронтах Штатам придется сталкиваться с Китаем, который является, как считает Белый дом, единственной страной с достаточным потенциалом в сфере технологий, военной промышленности и экономики для вызова "стабильной и открытой международной системе".
"Китай бросает вызов всем правилам, ценностям и отношениям, которые заставляют мир работать так, как мы хотим", - заявил госсекретарь.
Также представитель администрации Белого дома добавил, что взаимоотношения Штатов с Китаем остаются в настоящее время "величайшим геополитическим испытанием" 21 века. По этой причине Вашингтон намерен выстраивать свои отношения с КНР "с позиции силы".
"Это требует участия в дипломатии и международных организациях, потому что там, где нас нет, есть Китай", – сообщил госсекретарь.
Политик также отметил, что стратегия Байдена предполагает "обновление сильных сторон Америки" при дальнейшем намерении действующей администрации "проводить дипломатию", передает Voa.
Ранее генерал ВВС США Джон Хайтен заявил, что Штатам не нужен конфликт ни с Россией, ни с Китаем, так как Вашингтон прекрасно осведомлен о военном потенциале обеих стран.

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