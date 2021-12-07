Величайшая интрига XX века: 80 лет нападению на Перл-Харбор

День, когда история могла пойти другим путём. 80 лет назад спровоцированная Белым домом Япония упустила исторический шанс победить США, уничтожив в Перл-Харборе не то, что надо, и не захватив Гавайи. Зато американцы добились своего – в том числе японскими руками.

Блицкриг по-японски

Воскресное утро 7 декабря 1941 года начиналось в Перл-Харборе, где был в качестве "приманки" для самураев оставлен "на зимовку" Тихоокеанский флот США. Корабли на своих стоянках лениво готовились к поднятию флагов. На палубах величественных, но уже устаревших линкоров выстраивались духовые оркестры. Радио транслировало джазовую музыку. Командование базы нежилось в постелях. Американские лётчики с гавайских аэродромов только что отправились спать с гудящей головой после бурной субботней попойки. Авианосцы, от которых в наступившую эпоху зависела победа в морских баталиях, находились в море: президенту Франклину Рузвельту было жаль отдавать их на растерзание прекрасно подготовленным японским пилотам Императорского флота.

Эту идиллическую картину, за которой скрывалась стратегическая подстава (США искали повод вступить в новую войну), порвали в клочья обрушившиеся с ясного неба на американские корабли хищные самолёты с большими красными кругами на крыльях.

Гавайская газета от 7 декабря 1941 г. с заголовком: "Японские самолёты разбомбили Оаху". Фото: Alexander Oganezov / Shutterstock.com

В избиении Тихоокеанского флота США участвовали 350 самолётов – бомбардировщики, пикировщики, торпедоносцы и истребители с шести японских авианосцев, скрытно приблизившихся с севера к Гавайям. Над авианосцем "Акаги" гордо реял флаг адмирала Того, под которым он на флагманском броненосце "Микаса" разгромил русский флот в Цусимском сражении в 1905 году. Из первой волны японцы потеряли всего девять самолётов, из второй – 20. Большинство их пилотов погибли. Третьей волны, на которой настаивали японские лётчики, не было. Командование не хотело лишних потерь, так как фактор внезапности уже улетучился.

Фатальная ошибка

Эта победа стала страшной ошибкой, которая стоила Японии… поражения в войне. Ибо японцы не сделали двух важнейших вещей. Во-первых, не уничтожили собранные на Гавайях колоссальные запасы горючего, без которого американцы в течение минимум года не смогли бы проводить серьёзные военные операции в Тихом океане. Японцы пощадили также электростанцию, доки, верфь, склады боеприпасов, стоянки подводных лодок, штабы, гражданские цели. Во-вторых, они не высадили десант и не захватили эти стратегически важнейшие острова, где проживало, кстати, и немало японцев, быстро отправившихся потом в концлагеря.

А ведь захватить острова японцы могли быстро, так как на Гавайях воцарилась страшная паника, смешанная с психозом. Когда собак начинают подозревать, что они "гавкают шифром на японскую подводную лодку", а местных китайцев как "косоглазых" линчуют под видом японцев, это и есть оно самое.

Причиной отказа от высадки, сопротивление которой было бы, повторим, минимальным, а успех – обеспечен, являлась банальная нехватка войск. Но японцы вполне могли пожертвовать второстепенными операциями на других театрах военных действий ради захвата ключевой позиции в центре Тихого океана, которую американцам было бы очень трудно отбить. Это гарантированно продлило бы войну на несколько лет, и тогда у японцев появилась бы готовая к применению… атомная бомба, которую они успешно испытали перед самым своим крахом в 1945 году. Появление у самураев ядерного оружия могло многое изменить в этой войне…

Большие аппетиты японцев

7 декабря 1941 года попавшееся в американскую ловушку, которая могла, как видим, сработать и наоборот, японское руководство радовалось пирровой победе. На первый взгляд, она была впечатляющей. Японцы вывели из строя все стоявшие в Перл-Харборе восемь американских линкоров, четыре из которых были потоплены. Правда, все из них, кроме "Аризоны", они ещё в ходе войны восстановили и ввели в строй. Японцы повредили или потопили три крейсера, три эсминца и ещё ряд кораблей поменьше. Главным образом на аэродромах были уничтожены 188 американских самолётов. Американские потери составили 2403 человека убитыми и 1178 ранеными.

Вместе с Перл-Харбором досталось и зависимым от американцев Филиппинам: практически синхронно японцы атаковали базировавшийся там (ещё одна приманка) небольшой, предназначенный на заклание Азиатский флот США и уничтожили американскую бомбардировочную авиацию. Перед японским нападением американское командование распространяло дезинформацию о том, что их новейшие "Летающие крепости" (В-17) в случае войны будут бомбить Токио, заправляться во… Владивостоке, снова бомбить Японские острова и возвращаться на Филиппины.

В общем, японцы были уверены, что, потеряв в общей сложности несколько десятков военнослужащих и самолётов, несколько мини-подводных лодок, они нанесли США удар, от которого американцы не скоро оправятся, что открывает для Японии путь к созданию своей империи в Азии – "Великой восточноазиатской сферы сопроцветания". Расчёт, конечно, делался и на успех гитлеровской Германии и её союзников в европейской войне, поражение СССР, что обеспечило бы США стратегическое окружение.

После краха Франции в 1940 году японцы начали подминать под себя их азиатские колонии, особенно в Индокитае. Японцы приступили также к захвату Гонконга, Малайи, Сингапура, Бирмы (Мьянмы) и Британской Индии, то есть начали войну против Англии. 10 декабря 1941 года ударами с воздуха были потоплены гордость Королевского флота – новейший линкор "Принц Уэльский" и линейный крейсер "Рипалз", пытавшиеся сорвать десантные операции японцев в Малайе. Это был мини-Перл-Харбор для англичан. Японцы ополчились и на Голландскую Ост-Индию (нынешнюю Индонезию), богатую столь необходимыми им природными ресурсами, особенно нефтью, которую быстро захватили, разбив одновременно пытавшиеся помешать им в этом западные флоты, в которые входили британские, американские, голландские и австралийские корабли. Не стоит также забывать, что Япония воевала с 1937 года с Китаем и держала крупные военные силы у советских границ. Вот и объяснение, почему у Токио не нашлось войск для высадки на Гавайях. В таком авантюрном распылении сил заключался залог будущего краха.

Как это было обеспечено?

Самое интересное, что до последнего японцы не хотели начинать войну с США из-за разницы в весовых категориях. В Токио хорошо понимали, что если война продлится свыше двух лет, то шансов её выиграть или хотя бы свести вничью будет совсем немного. Однако в результате введённой США торговой блокады возникли серьёзные проблемы с горючим для их кораблей, самолётов и танков – поэтому японцам с их самурайским кодексом чести не оставалось ничего иного, как воевать. Особенно когда США потребовали вывести японские войска не только из Китая, но и – у японцев создалось такое впечатление из-за умышленно неясной американской формулировки – из Маньчжурии.

Это было "красной линией", ибо означало, что Япония должна отказаться от своей политики последних десятилетий, признать, что все жертвы и расходы были напрасны, и превратиться в зависимую от США страну.

Для того чтобы дать японцам шанс избежать этого, Рузвельт и распорядился держать зимой американский Тихоокеанский флот на Гавайях, где не было для этого необходимых условий, но где японцы до него могли дотянуться.

Атака на Перл-Харбор, снятая японским пилотом из кабины самолёта. Фото: Everett Collection / Shutterstock.com

Американцы ещё в 1940 году взломали с помощью англичан японские шифры, что им так потом помогло в войне, и знали, что те собираются предпринять, где будут наносить удар, если переговоры зайдут в тупик – после чего организовали этот самый тупик. При этом было сделано всё для того, чтобы американское военное командование на Гавайях и Филиппинах оставалось в неведении. Это было нужно Рузвельту и Ко для того, чтобы понесённые потери стали поводом объявить Японии войну.

Белому дому в политических целях было необходимо, чтобы японцы напали первыми, причём именно на американские владения.

Хитрый план Рузвельта

Президент США Франклин Рузвельт и поддерживавшая его часть американской элиты начали готовиться ко Второй мировой войне задолго до её начала. В Азии эта подготовка приняла форму поощрения японской агрессии в Китае, причём американцы помогали как Японии, так и… Китаю. Это делалось для того, чтобы японцы поглубже завязли в Китае, свыклись с тем, что смогут заполучить в той или иной форме его значительную часть, чтобы затем – повторим, под предлогом борьбы с агрессией – подвергнуть Японию полному экономическому и финансовому эмбарго, потребовав одновременно вывода из Китая японских войск. Перед нападением на Перл-Харбор американцы заморозили в своих банках японские авуары, лишив японцев поставок нефти и металла, вынудив присоединиться к эмбарго ещё и британцев с голландцами.

Перл-Харбор привёл в действие цепь запланированных Белым домом и Пентагоном событий, ибо временные японские успехи работали именно на Америку. Общественное мнение США было разъярено происшедшим. И если до японского нападения большинство американцев было против участия своей страны в войне, то теперь они жаждали наказать "япошек" и поддержавших их немцев. Так президент Рузвельт, исподволь готовивший вместе со своим окружением Вторую мировую войну, получил столь желанный для себя "день позора", и когда он объявил войну Японии, изоляционистский ранее Конгресс его решительно поддержал.

После того как нацистская Германия и фашистская Италия – союзники Японии – объявили, в свою очередь, войну США, а Британия – Японии, она и стала, собственно, по-настоящему мировой. То, чего давно добивались Рузвельт и его группа, свершилось.

Поработали на американцев – и совершили харакири

Упоённые сомнительным успехом Перл-Харбора японцы даже не догадывались, что по факту работают на американцев. Оккупация обширнейших территорий, демонтаж старых европейских колониальных империй в Азии, дискредитация культа "белого человека", на котором они держались, жестокая эксплуатация туземцев самими японцами – всё это было то, чего страстно желали в Вашингтоне. Ибо это должно было создать благодатную почву для укоренения в Азии после войны империи нового типа, американской – с формально свободными странами, без надутых колониальных чиновников в пробковых шлемах, но со всевластными посольствами и военными базами США, американским финансовым, экономическим и политическим диктатом.

Для реализации этой цели японцы должны были начать с побед, занять как можно бо́льшую территорию, потерять в этих боях своих великолепно подготовленных в мирное время, но имевшихся в недостаточном количестве лётчиков, ожесточить против себя местное население, внушив ему мысль о независимости. Чтобы потом быть разбитыми и в воздухе, и на море, и на суше.

Именно так всё и произошло. Вернувшиеся колониальные хозяева не смогли восстановить старые порядки. Малайцы, сингапурцы, индонезийцы и прочие увидели за годы японской оккупации слабость колониальной власти, унижение своих бывших европейских хозяев – и не захотели вернуться в прошлое. В чём им помогли американцы, надавив на фактически оккупированную ими Европу.

Что с того?

В этом и состоит истинное значение Перл-Харбора как одной из наиболее грандиозных и успешных американских провокаций "чужими руками" во имя установления мирового господства. Во всей Второй мировой войне американцы потеряли убитыми 418 тысяч человек (на треть меньше, чем СССР только на территории современной Польши), став в итоге богатейшей и самой могущественной страной мира, который до сих пор "пашет" на США.

Для этого, собственно, всё и затевалось. Американский народ не хотел никакой войны, не хотел умирать за интересы своих богачей, грехи зарубежных диктаторов и нежелание других защищать свою родину. США Рузвельта решили эту проблему в Перл-Харборе, заменив все старые империи – кроме ужавшейся британской – своей собственной. И самураи – да, впрочем, и не только они – им в этом помогли.

По прошествии 80 лет следует констатировать, что имперские амбиции американскую элиту развратили. И она сегодня, расколотая внутренними противоречиями, пытаясь рулить надорвавшейся от глобального бремени страной и будучи неспособной лишить мир укрепляющейся в нём многополярности, уже не способна к такого рода глобальным интригам. Нового Франклина Рузвельта в США нет и не предвидится, тем более что сам он плохо кончил.

Это не повод, однако, для того, чтобы утратить бдительность. Возникший на базе США, их ближайших союзников и вассалов глобализм, ведущий дело к уничтожению всех стран ради глобальной деспотии "избранных", – ещё более страшный враг, чем империалистическая Америка, способный на самые изощрённые и чудовищные провокации. В борьбе с ним все честные люди, включая американцев, могут и должны стать союзниками. Не быть простофилями – и этот урок Перл-Харбора хорошо бы крепко усвоить.