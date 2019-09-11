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«Вектор русофобии приносит результат»: в США предлагают создать группу противодействия «влиянию» Москвы

11 сентября 2019, 11:09  •  79 • В мире
В конгрессе США предложили создать рабочую группу, которая занималась бы анализом так называемого вредоносного влияния Москвы и противодействием ему. Предполагается, что эта структура будет рассматривать вопросы «вмешательства в выборы, дезинформации, незаконного финансирования, политического воздействия и коррупции, а также оказания энергетического и экономического давления». Такое предложение содержится в законопроекте демократа Элиота Энгеля, с текстом которого ознакомился RT. Опрошенные эксперты подчеркнули, что подобные инициативы укладываются в продолжающуюся антироссийскую кампанию, развёрнутую частью американского истеблишмента. Кроме того, демократы заинтересованы в создании таких «рабочих групп», чтобы противостоять Дональду Трампу в преддверии президентских выборов 2020 года, отмечают аналитики.
 
globallookpress.com © Evan Golub/ZUMAPRESS.com
 

В американском конгрессе предложили создать группу противодействия «российскому влиянию». Эта структура среди прочего должна будет изучать так называемые инструменты воздействия, которые Москва якобы использует как в самих Соединённых Штатах, так и в Европе.

Законопроект, направленный на «укрепление национальных интересов и безопасности Соединённых Штатов, а также их европейских союзников и партнёров посредством противодействия вредоносному влиянию России» был внесён на рассмотрение конгресса демократом Элиотом Энгелем. Ранее он неоднократно выступал с антироссийскими инициативами, включая введение новых экономических санкций против Москвы и противодействие «российскому влиянию» в Венгрии.

Согласно опубликованному документу, с текстом которого ознакомился RT, в Вашингтоне продолжают утверждать, что Россия не только «вмешивалась» в выборы ряда государств, но и пытались подорвать стремление некоторых стран присоединиться к НАТО. Более того, как утверждается в законопроекте, так называемый механизм обеспечения национальной безопасности США «пришёл к убедительному заключению, что Россия по-прежнему оказывает вредоносное влияние для подрыва демократических устоев и продолжит заниматься этим в дальнейшем».

Не обошлось и без ставшего уже традиционным для западных элит упоминания RT и Sputnik, посредством которых Москва «распространяет дезинформацию и подрывает государственные и избирательные системы» в Европе и США. Исходя из этих и других «угроз», которые РФ якобы представляет, Энгель и предлагает создать отдельную структуру для борьбы с «российским влиянием».

«Группа противодействия российскому влиянию должна будет на регулярной основе проводить дополнительные встречи с соответствующими федеральными ведомствами или агентствами с целью индивидуального рассмотрения различных инструментов вредоносного российского влияния, в том числе вмешательства в выборы, дезинформации, незаконного финансирования, политического воздействия и коррупции, а также оказания энергетического и экономического давления», — указывается в законопроекте.

Предполагается, что в состав такой «группы противодействия» войдут представители Госдепа, Пентагона, Агентства США по международному развитию (USAID), а также министерств энергетики, юстиции, финансов, национальной безопасности. Её председателем, по замыслу Энгеля, следует сделать помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

В случае принятия законопроекта не позднее чем через девять месяцев представители группы должны представить стратегию борьбы с «российским вредоносным влиянием». В частности, в ней будут освещены методы, которая Россия якобы использует для своего «воздействия», в числе которых указывается «манипуляция» культурной и религиозной принадлежностью для влияния на европейские государства.

Кроме того, помимо группы, борющейся с влиянием Москвы, предлагается создать отдельную комиссию по противодействию вредоносному влиянию в мире для рассмотрения случаев воздействия со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Внесение в конгресс подобного законопроекта эксперты связывают с тем, что в США сформировался ярко выраженный антироссийский тренд, который необходимо поддерживать. В частности, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT напомнил, что ряд американских политиков годами выступали против России — и отказываться от такой тенденции в Вашингтоне не собираются.

«Все эти годы они формировали антироссийский запрос. Ряд членов конгресса понимают, что вектор русофобии приносит результат, поэтому они и дальше будут его раскручивать. А для того, чтобы придать этому больший статус, они и делают так называемую группу противодействия», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что создание подобной группы необходимо демократам для сдерживания Трампа в преддверии президентских выборов 2020 года, чтобы подкреплять обвинения вокруг «возможного вмешательства России» в американские выборы выводами представителей соответствующих министерств.

  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

В свою очередь, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин подчеркнул, что оппоненты Трампа продолжают бороться с ним перед выборами, однако Москва не имеет никакого отношения ни к минувшей, ни к будущей президентской гонке.

«Россия никогда не оказывала влияния на американских избирателей, будь то в 2016 году или в 2020-м. Но против Трампа продолжают бороться конгрессмены, недовольные его избранием, и это продолжение той же самой кампании, запущенной с самого начала его президентства. Они будут это делать всеми возможными средствами и способами, в том числе путём размахивания этим вымпелом «русского вмешательства» в избирательный процесс в США», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам эксперта, часть американского истеблишмента предпочитает видеть «вмешательство» России в выборы ряда государств в тех случаях, когда победу одерживает неугодный им кандидат.

Помочь «европейским союзникам»

Особое место в законопроекте уделяется стремлению США не только самим защититься от «российского влияния», но и уберечь от него страны Европы.

«Соединённые Штаты должны сделать своей стратегией непрерывное стремление к укреплению защиты США, а также их европейских союзников и партнёров от вредоносного российского влияния путём ликвидации слабых мест, которыми Россия может воспользоваться, в том числе необходимо укрепить гражданское общество, повысить медийную грамотность и усовершенствовать защитные средства в киберпространстве», — утверждается в документе.

Кроме того, согласно документу, одним из элементов американской стратегии также должно стать «чёткое обозначение для России последствий её попыток использования средств вредоносного влияния против США и их европейских союзников и партнёров», для чего Вашингтону следует содействовать установлению более прочных связей с «демократическими странами по всему миру».

По мнению Сергея Судакова, подобные заявления, звучащие в конгрессе, демонстрируют не только политический, но и экономический интерес Соединённых Штатов.

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«В Европе всё чаще и чаще стали заявлять, что хотят жить самостоятельно, что они хотят вернуть суверенитет и говорить собственным голосом. США же в этом не заинтересованы, им не нужно, чтобы их «клиенты» начинали мыслить самостоятельно», — отметил эксперт.

«В последнее время во Франции, в Италии, Испании, Греции всё чаще звучат голоса, говорящие, что «война санкций» им не нужна и они ничего от этого не выигрывают. Америка очень жёстко пытается давить, но не получается. Следовательно, если появляются голоса против Америки, они не связывают это с усталостью и желанием вернуть суверенитет, а видят в этом вмешательство России», — подчеркнул он.

  • Президентские выборы в США в 2016 году
  • Reuters
  • © Aaron Josefczyk

Миллионы на противодействие

Стоит добавить, что ещё в 2017 году в США был открыт Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center, GEC), изначально создававшийся администрацией экс-президента США Барака Обамы для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*. Однако в итоге GEC стал первым с 1990-х годов центром по информационному противодействию России.

В феврале 2018 года в Соединённых Штатах также выделили $40 млн на программу по «противодействию пропаганде из-за рубежа». Минобороны США должно было направить выделенные средства в Центр глобального взаимодействия Госдепартамента, где представители ведомства занимались налаживанием работы так называемого Фонда доступа, который противостоит зарубежной дезинформации.

В 2020-м Госдеп планирует потратить более $660 млн на противодействие «российскому влиянию». «Вложить $661 млн в усилия по противодействию российскому злонамеренному влиянию в Европе, Евразии и Центральной Азии», — говорилось в мартовском сообщении американского внешнеполитического ведомства.

При этом ранее в проекте бюджета США на 2020 год предусматривалось выделение $500 млн на «противодействие российскому злонамеренному влиянию». Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, подобные запросы администрации США далеки от дипломатии.

«То, что мы видим в запросе администрации (Трампа. — RT) в рамках бюджета на следующий год, — это, конечно, не дипломатия. Ну либо это современная американская дипломатия, которая сводится или к угрозам, или к санкциям, или вот, как выясняется, к попытке купить союзников», — заявил Лавров.

Он также отметил, что американским законодателям и налогоплательщикам предстоит решить, насколько предложенные в проекте бюджета меры соответствуют их интересам.

«И, конечно же, решать странам, которые являются адресатами этой щедрой помощи в противодействии «злонамеренному» влиянию РФ. Видимо, для того чтобы оказывать там своё «добронамеренное» влияние», — добавил дипломат.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

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