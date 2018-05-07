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«Вектор развития задан правильно»: Путин поблагодарил правительство за работу и назвал ключевую задачу на будущее
07 мая 2018, 09:24 • 92 • В России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства в Кремле. Глава государства поблагодарил их за проделанную работу и её результаты, а также указал на трудности при выполнении майских указов. Ключевой задачей нового кабинета министров лидер назвал повышение реальных доходов граждан. В понедельник, 7 мая, действующее правительство уйдёт в отставку после инаугурации президента.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами правительства kremlin.ru
Президент России Владимир Путин накануне собрал в Кремле членов правительства. Глава государства поблагодарил их за работу, рассказал о реализации ими главных целей и назвал ключевую задачу кабмина на ближайшие годы.
Глава государства отметил, что прошедшие шесть лет были «насыщенными, наполненными новыми вызовами, неординарными событиями».
По его словам, за эти годы удалось добиться качественных изменений в экономике, социальной сфере, области обороны и безопасности, госуправлении, здравоохранении и образовании.
Майские указы
Путин отметил, что у правительства возникли трудности при выполнении майских указов.
«Ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берёшься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы», — заявил президент.
В то же время, по оценке Путина, работа кабмина в этом направлении дала «ощутимые результаты» и повлекла за собой изменения. По его словам, «стратегический вектор развития задан правильно».
Кроме того, удалось выработать меры демографического развития, реализовать программу расселения аварийного жилья, сделать максимально доступными детские сады и создать по всей стране сеть МФЦ.
По мнению главы государства, важнейшим результатом работы правительства стал рост зарплат в бюджетной сфере.
Новая задача
Владимир Путин также озвучил ключевую задачу кабинета министров на последующие годы.
«В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база», — заявил он.
В России, по его словам, выросла общая устойчивость экономики, удалось преодолеть воздействие санкций и падение цен на нефть.
Как отметил президент, важнейшим достижением правительства и Центробанка стало формирование новой макроэкономической реальности с низкой инфляцией.
Глава государства также отметил работу кабмина по интеграции Крыма и Севастополя в социально-экономическое пространство страны и оперативное решение проблем жителей региона.
По словам Владимира Путина, отличительной чертой нынешнего правительства стали «открытость и настрой на диалог, конструктивное взаимодействие с парламентом и регионами, опора на гражданское общество, выстраивание механизмов обратной связи и стремление поддержать, расширить вовлечённость людей в дела страны».
В этой связи он подчеркнул необходимость сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы в предстоящий период формирования нового правительства.
«Хочу ещё раз поблагодарить председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, его заместителей, министров, руководителей ведомств, аппарата правительства за командную работу, за самоотдачу, ответственность и добросовестный труд», — заключил президент.
Напомним, правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, уходит в отставку 7 мая после инаугурации президента. Сложение полномочий кабмина оформляется соответствующим распоряжением правительства РФ в день вступления в должность нового главы государства.
При этом члены действующего кабинета министров останутся в статусе «исполняющих обязанности» и будут дожидаться формирования нового состава.
Президент может в течение двух недель предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин может предложить кандидатуру премьера сразу после инаугурации. При этом он добавил, что пока не может рассказать, в какой форме президент объявит о назначении членов нового правительства.
Уходящий в отставку кабинет Медведева был сформирован с 8 по 21 мая 2012 года.
Церемония инаугурации Владимира Путина, избранного на новый срок президентом Российской Федерации, начнётся в полдень 7 мая.
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