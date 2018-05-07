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«Вектор развития задан правильно»: Путин поблагодарил правительство за работу и назвал ключевую задачу на будущее

07 мая 2018, 09:24  •  92 • В России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства в Кремле. Глава государства поблагодарил их за проделанную работу и её результаты, а также указал на трудности при выполнении майских указов. Ключевой задачей нового кабинета министров лидер назвал повышение реальных доходов граждан. В понедельник, 7 мая, действующее правительство уйдёт в отставку после инаугурации президента.
 
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами правительства kremlin.ru
 

Президент России Владимир Путин накануне собрал в Кремле членов правительства. Глава государства поблагодарил их за работу, рассказал о реализации ими главных целей и назвал ключевую задачу кабмина на ближайшие годы.

Глава государства отметил, что прошедшие шесть лет были «насыщенными, наполненными новыми вызовами, неординарными событиями».

«Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева», — заявил Путин. 

По его словам, за эти годы удалось добиться качественных изменений в экономике, социальной сфере, области обороны и безопасности, госуправлении, здравоохранении и образовании. 

  • Председатель правительства Дмитрий Медведев
  • kremlin.ru

Майские указы

Путин отметил, что у правительства возникли трудности при выполнении майских указов. 

«Ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой. Так всегда бывает, когда берёшься за масштабный, долгосрочный проект. При этом ситуация постоянно менялась, появлялись новые, часто очень объективные факторы», — заявил президент.

В то же время, по оценке Путина, работа кабмина в этом направлении дала «ощутимые результаты» и повлекла за собой изменения. По его словам, «стратегический вектор развития задан правильно».

Кроме того, удалось выработать меры демографического развития, реализовать программу расселения аварийного жилья, сделать максимально доступными детские сады и создать по всей стране сеть МФЦ.

По мнению главы государства, важнейшим результатом работы правительства стал рост зарплат в бюджетной сфере.

Новая задача

Владимир Путин также озвучил ключевую задачу кабинета министров на последующие годы.

«В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база», — заявил он.

В России, по его словам, выросла общая устойчивость экономики, удалось преодолеть воздействие санкций и падение цен на нефть.

«В целом экономика выходит на траекторию роста», — заметил российский лидер. 

Как отметил президент, важнейшим достижением правительства и Центробанка стало формирование новой макроэкономической реальности с низкой инфляцией.

Глава государства также отметил работу кабмина по интеграции Крыма и Севастополя в социально-экономическое пространство страны и оперативное решение проблем жителей региона.

По словам Владимира Путина, отличительной чертой нынешнего правительства стали «открытость и настрой на диалог, конструктивное взаимодействие с парламентом и регионами, опора на гражданское общество, выстраивание механизмов обратной связи и стремление поддержать, расширить вовлечённость людей в дела страны».

Митинг левой оппозиции в Москве прошел без серьезных инцидентов

В этой связи он подчеркнул необходимость сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы в предстоящий период формирования нового правительства. 

«Хочу ещё раз поблагодарить председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, его заместителей, министров, руководителей ведомств, аппарата правительства за командную работу, за самоотдачу, ответственность и добросовестный труд», — заключил президент.

Напомним, правительство, возглавляемое Дмитрием Медведевым, уходит в отставку 7 мая после инаугурации президента. Сложение полномочий кабмина оформляется соответствующим распоряжением правительства РФ в день вступления в должность нового главы государства.

При этом члены действующего кабинета министров останутся в статусе «исполняющих обязанности» и будут дожидаться формирования нового состава.

Президент может в течение двух недель предложить Госдуме кандидатуру на пост премьер-министра.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин может предложить кандидатуру премьера сразу после инаугурации. При этом он добавил, что пока не может рассказать, в какой форме президент объявит о назначении членов нового правительства.

Уходящий в отставку кабинет Медведева был сформирован с 8 по 21 мая 2012 года.

Церемония инаугурации Владимира Путина, избранного на новый срок президентом Российской Федерации, начнётся в полдень 7 мая.


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