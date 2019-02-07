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Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол переговоров с СССР
07 февраля 2019, 04:09 • 50 • Политика
Генерал-полковник Леонид Ивашов осветил одну из вех истории российско-американских отношений. Он напомнил, как ракеты "Пионер", размещенные на Чукотке, спровоцировали Вашингтон на начало переговоров с СССР.
Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов рассказал "Военно-промышленному курьеру", что размещение ракет РС-10 "Пионер" на Чукотке подтолкнуло США к переговорам с СССР, которые привели к заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По мнению Ивашова, РС-10 "Пионер" на Чукотке "сразу усилила в Соединенных Штатах желание начать с нами договариваться".
Автор напомнил про очень близкое расстояние от российского полуострова до Аляски.
Главный же редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский предположил, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД создаст гиперзвуковую ракету средней дальности именно на основе РС-10 "Пионер". Ракета была снята с вооружения в СССР после заключения соглашения.
В России также в ответ на выход США из ДРСМД решили создать сухопутный "Калибр".
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