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Веками отрезаны от мира: Решение Путина о мосте через Лену обсудят на народном сходе в Якутске
18 ноября 2019, 20:09 • 156 • Политика
Путин одобрил строительство моста через Лену. Проекта ждали 40 лет - город после ледостава практически отрезан от внешнего мира. Сегодня решение президента обсудят на народном сходе всем городом.
Несколько часов назад "Коммерсант" сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил проект строительства автодорожного моста в Якутии через реку Лену, наложив на письмо главы региона резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Сам мост ждут в Якутии уже 40 лет.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала радио Sputnik, что информация верна. А также поделилась настроениями жителей в связи с оглашением решения президента. Собрание, в ходе которого детально должны обсудить гигантский проект, состоится сегодня в течение дня. Но это деловая часть вопроса, пусть и организуют встречу как народный сход. В городе же сейчас "очень много эмоций", признаётся Сардана Авксентьева.
За годы ожиданий максимально близко приближались к реализации задумки. Однако всё равно отказывались от строительства. Сейчас же решение принято, и это прекрасная новость.
"Большинство людей очень рады и надеются. Ждём сейчас размещения информации на официальных ресурсах".
Якутск после осеннего ледостава практически изолирован от всего внешнего мира, напомнила мэр. Как века назад, и сегодня люди вынуждены сидеть у реки, ждать, когда условия будут благоприятными. Когда лед окрепнет. Когда появится возможность выбраться.
"В XXI веке это совершенно недопустимо, тем более мы говорим о том, что Якутск - это самый крупный город на вечной мерзлоте", - подчеркнула градоначальник, добавив, что отсутствие моста - это ещё и проблема доставки грузов, а значит, и цен для населения, в том числе на продукты питания.
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