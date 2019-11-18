Веками отрезаны от мира: Решение Путина о мосте через Лену обсудят на народном сходе в Якутске

Несколько часов назад "Коммерсант" сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил проект строительства автодорожного моста в Якутии через реку Лену, наложив на письмо главы региона резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Сам мост ждут в Якутии уже 40 лет.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала радио Sputnik, что информация верна. А также поделилась настроениями жителей в связи с оглашением решения президента. Собрание, в ходе которого детально должны обсудить гигантский проект, состоится сегодня в течение дня. Но это деловая часть вопроса, пусть и организуют встречу как народный сход. В городе же сейчас "очень много эмоций", признаётся Сардана Авксентьева.

За годы ожиданий максимально близко приближались к реализации задумки. Однако всё равно отказывались от строительства. Сейчас же решение принято, и это прекрасная новость.

"Большинство людей очень рады и надеются. Ждём сейчас размещения информации на официальных ресурсах".

Якутск после осеннего ледостава практически изолирован от всего внешнего мира, напомнила мэр. Как века назад, и сегодня люди вынуждены сидеть у реки, ждать, когда условия будут благоприятными. Когда лед окрепнет. Когда появится возможность выбраться.

"В XXI веке это совершенно недопустимо, тем более мы говорим о том, что Якутск - это самый крупный город на вечной мерзлоте", - подчеркнула градоначальник, добавив, что отсутствие моста - это ещё и проблема доставки грузов, а значит, и цен для населения, в том числе на продукты питания.