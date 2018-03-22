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Век воли не видать
22 марта 2018, 20:09 • 76 • Карикатуры
Верховная рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко и ее арест. Спустя ровно два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали в здании парламента по подозрению в подготовке теракта в Раде. По некоторым обвинениям ей может грозить пожизненное заключение.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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