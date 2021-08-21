Век коммунизма

К 100-летию Коммунистической партии Южной Африки

После июльских торжеств, посвященных вековому юбилею Коммунистической партии Китая, в августе отмечает своё 100-летие Компартия Южной Африки (ЮАКП).

Созданная в 1921 году компартия тогда расистской ЮАР поначалу состояла полностью из представителей белого населения. Однако к концу 1930-х годов произошла «полная африканизация» ЮАКП. Её лидерами стали представители индийской и африканских общих стран. Наиболее значительные из них – Дж. Маркс, М. Котане, К. Хани.

В 1928 году вопрос о политике Компартии ЮАР обсуждался в Коминтерне. История взаимоотношений ЮАКП с Коминтерном была непростой. Первоначальный тезис Коминтерна («независимая туземная республика с обеспечением полного равноправия всех рас как этап на пути к рабоче-крестьянской республике») вызвал серьёзные разногласия в ЮАКП. Условия страны, где сложился колониализм «особого типа» (что существенно отличало ситуацию в Южной Африки от традиционного колониализма) требовали особых решений.

Отношения Компартии Южной Африки с СССР 1960-1970-х годов характеризовались особо тесными связями. При этом Советский Союз поддерживал ЮАКП одновременно с Африканским национальным конгрессом (АНК), обе партии вели национально-освободительную войну совместно. Два генеральных секретаря Коммунистической партии ЮАР Дж. Маркс и М. Котане во время запрета партии в расистской ЮАР долгие годы жили в СССР, здесь скончались и были похоронены в Москве. В 2017 году останки обоих лидеров были перевезены на родину. Однако было принято решение, что их бюсты на Новодевичьем кладбище останутся в знак памяти о солидарности наших народов в борьбе за освобождение от системы апартеида.

Памятники генеральным секретарям Коммунистической партии Южной Африки на Новодевичьем кладбище в Москве (фото автора)

Роль Компартии ЮАР в период национально-освободительного движения заключалась в определении чётких идеологических установок. Африканский национальный конгресс представлял собой массовое народное движение, в которые входили разные силы. По существу, Компартия ЮАР была идейным авангардом АНК. Её генеральный секретарь Крис Хани являлся руководителем боевого крыла АНК «Умконто ве сизве». Многие руководители АНК (включая Нельсона Манделу и Джейкоба Зуму) были членами компартии.

С крушением режима апартеида и приходом к власти АНК Компартия Южной Африки вошла в состав Трёхстороннего альянса вместе с правящей партией АНК и Федерацией профсоюзов КОСАТУ. Связь компартии с Африканским национальным конгрессом всегда была одной из важнейших компонентов деятельности обоих. Хотя отношения были не всегда простыми. В 1959 г. в АНК произошёл раскол именно в связи с участием в движении коммунистической партии. Несогласные с тем, что и сама борьба, и будущее Южной Африки должны строиться на нерасовой основе, от АНК откололись сторонники исключительно африканского участия, создавшие партию Панафриканский конгресс (ПАК). Существует предположение (высказанное, правда, агентом спецслужб ЮАР, долгое время бывшим «кротом» в рядах компартии), согласно которому создание ПАК было спецоперацией расистского режима, направленной на раскол АНК, и попыткой разбить его альянс с компартией. Однако спецоперация (если она имела место) не достигла своих целей полностью: раскол произошёл, но роль ЮАКП в АНК усилилась. ПАК не оказала значительного влияния на национально-освободительную борьбу и до сих пор является маргинальной: на последних выборах она получила 0,1% голосов.

Коммунистическая партия Южной Африки оказалась единственной компартией на континенте, которая смогла решить одну из главных проблем таких партий в их взаимоотношениях с национально-освободительными движениями – проблему соотношения национальных и классовых форм борьбы. И в этом сила ЮАКП.

Последние события в Южной Африке проходят с заметным участием ЮАКП. Недавняя (на прошлой неделе) смена состава правительства отражает требования ЮАКП касательно смены курса. Прежде всего, «рука коммунистов» видна в смене министра финансов. До последнего времени её занимал Тито Мбовени, проводивший неолиберальную финансовую политику. Новым министром финансов стал Энох Годонгвана – бывший генеральный секретарь профсоюзов металлистов (одного из крупнейших южноафриканских профсоюзов) и главный специалист по вопросам экономики в АНК.

Другая ключевая должность – директора Резервного банка (Южноафриканского центробанка) осталась в руках неолибералов. Кстати, Резервный банк также только что отметил вековой юбилей. И президент С. Рамапоса, хотя и выступил на торжественном заседании, посвящённом 100-летию ЮАКП, является одним из крупнейших капиталистов страны, связанным с транснациональными корпорациями (Кока-Кола и др.)

Несмотря на то, что в Южной Африке смешанная экономика, соотношение государственной и частной составных частей в последнее время увеличивается в пользу частного сектора. Государственная экономика занимает сейчас 30%, причём частный сектор владеет ключевыми отраслями (прежде всего, финансовыми институтами). Делаются попытки дальнейшего ослабления госсектора. Здесь стоит внимательно отнестись к деятельности так называемой Комиссии по расследованию захвата государства. Формально комиссия расследует факты коррупции, но истинным смыслом её деятельности является дискредитация государственной экономики, в отношении которой утверждается, что она «предельно коррумпирована»: мол, для возрождения экономики нужна приватизация. Под знаменем работы этой комиссии начались попытки приватизации столпов госсектора – энергетической компании ESCOM, авиакомпании South African Airlines… При этом рассмотрение коррупции в частном секторе – табу, хотя её масштабы там не меньше, а, возможно, больше, ибо коррупция – системный элемент капитализма.

Последние события в Южной Африке показали правительству, что дальнейшее проведение неолиберального курса грозит ещё большими потрясениями. В том числе разрушением Трёхстороннего альянса, два члена которого – Коммунистическая партия и КОСАТУ – фактически ставят вопрос о своём участии в нём. Это особенно опасно накануне предстоящих осенью местных выборов. Отставка министра финансов и включение в правительство лидера КОСАТУ носят, скорее, ситуативный характер. А местные выборы в Южной Африке имеют огромное значение. В ряде провинций, в частности Западном Кейпе, оппозиция (партия «Демократический альянс», представляющая интересы крупного монополистического капитала, в том числе иностранного) правит много лет, проводя энергичную политику приватизации, в том числе стратегических отраслей экономики. Особую опасность представляет приватизация энергетического сектора провинции.

Автор статьи с генеральным секретарем Коммунистической партии Южной Африки Блейдом Нзиманде

В настоящее время генеральным секретарем Коммунистической партии Южной Африки (с 1998 года) является Бонгинкоси «Блейд» Нзиманде. В своем последнем выступлении на заседании Центрального комитета партии, посвящённом 100-летию ЮАКП, Блейд Нзиманде заявил: «Национально-демократическая революция может быть успешной только, если она проводится в рамках борьбы за социализм».

В 1921 году численность Коммунистической партии Южной Африки составляла несколько человек. В 1929 году – 3000 членов. В годы запрета партии и погромов численность партии доходила до трёхсот человек (1935). Сегодня в рядах Компартии – более 300.000 членов. Это самая быстрорастущая партия в стране…