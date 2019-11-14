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Веганы "убили" крупнейшего производителя молока в США - СМИ

14 ноября 2019, 21:54  •  82 • В мире
Один из крупнейших американских производителей молока подал заявление о банкротстве. По его убеждению, во всём виноваты веганы, которые ищут молоку растительные альтернативы. Об этом сообщает американский телеканал.
CNN передаёт, что один из крупнейших производителей молока в США подал заявление на банкротство. По мнению представителя компании, во всём виноваты веганы, которые не пьют традиционное молоко. И под их влиянием современные люди начали искать альтернативу обычному коровьему молоку.
Отмечается, что по итогам первого полугодия этого года продажи компании упали на 7%. При этом прибыль обрушилась на 14%. По информации СМИ, на фоне тяжёлой финансовой ситуации компания просто не смогла обеспечить пенсии работникам.
Ранее главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы и телеведущий Александр Мясников в личном телеграм-канале обратил внимание на диету вегетарианцев, отметив, что при всём уважении к философии избирающих такую форму питания медики видят технические моменты, которые могут угрожать жизни и здоровью.
Ясно, что для человека - всё же хищника по своей природе - выбор только растительной пищи может повлечь за собой ухудшение состояния. Особенно если речь идёт о детях, которые часто придерживаются тех же диет, что и их родители. Поэтому Мясников составил список угроз здоровью вегетарианцев, которые можно купировать, лишь распознав.
Первое - нехватка омега-3 жирных кислот. Они содержатся в рыбе, морепродуктах и яйцах, которые не едят веганы. Замену можно найти в льняном масле, соевом молоке и грецких орехах - "помните о пользе этих продуктов и обеспечьте себе и своим детям-вегетарианцам высокий уровень их потребления".
Дальше - аминокислоты, которые в полном объёме есть в рыбе и мясе. В растительных продуктах - лишь часть аминокислот, поэтому важно знать, как их комбинировать.

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