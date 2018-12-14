Ведётся съёмка: как видеофиксация может изменить процедуру техосмотра

Процесс техосмотра транспорта могут начать фиксировать на камеру. Соответствующие изменения утвердили в Госдуме в первом чтении. Согласно законопроекту, часть полномочий в системе технического осмотра вернётся к МВД, а для операторов ТО и водителей введут новые штрафы. В Госдуме считают, что документ позволит снизить число нарушений, но вместе с тем потребует ряда дополнений.

Процедуру техосмотра автомобилей будут фиксировать при помощи фото- и видеосъёмки. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает внесение ряда изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств».

«Законопроект направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств» — так обозначена задача документа в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, введение фото- и видеофиксации процесса техосмотра позволит достоверно установить факт проведения этой процедуры. Кроме того, для борьбы с фиктивными диагностическими картами планируется ввести государственный контроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований к его проведению.

Напомним, что контроль за процедурой техосмотра был передан из ГИБДД в Российский союз автостраховщиков (РСА) в 2012 году. С этого момента технической проверкой автомобилей стали заниматься частные компании, которые получали аккредитацию на осуществление этой деятельности от РСА. Талон техосмотра ушёл в прошлое, а вместо него ввели диагностическую карту, наличие которой стало необходимым основанием для покупки полиса ОСАГО.

В 2016 году в РСА заявили, что 80% российских автомобилистов перестали проходить техосмотр и начали незаконным образом покупать диагностические карты.

Согласно принятому в первом чтении документу, контроль за соблюдением операторами технического осмотра требований аккредитации останется в ведении Российского союза автостраховщиков, а надзор за соблюдением установленных правил проведения технического осмотра будет осуществлять МВД.

Как отмечается в законопроекте, диагностическую карту следует оформлять в виде электронного документа с цифровой подписью эксперта, который проводил осмотр.

Для операторов техосмотра разработают перечень документов, соблюдение требований которых станет основанием для получения аккредитации.

Вступление новых норм в силу ожидается по окончании переходного периода, который продлится один год.

Добавим, что 11 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе техосмотра.

Документ предусматривает возможность административного наказания за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Для должностных лиц штраф составит 30—50 тыс. рублей, для юрлиц — 50—200 тыс. рублей.

Штраф для водителей, которые эксплуатируют транспорт без прохождения техосмотра, увеличен с 800 до 2000 рублей. Кроме того, законопроект вводит уголовную ответственность для лиц, осуществляющих технический осмотр без необходимой аккредитации.

«Стоимость не должна никак увеличиваться»

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько считает, что многое будет зависеть от технической реализации новых требований.

«Сам основной посыл — правильный. Чем больше объективных средств контроля, тем меньше возможности для неправильных или противоправных действий. Мы знаем, как иногда получают освидетельствование и талоны, будем смотреть, как это будет исполнимо. С другой стороны, направление абсолютно поддерживаем», — сказал он в беседе с RT.

Как рассказал агентству ТАСС председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв, документ передаёт множество полномочий негосударственному органу в лице РСА и требует уточнения ряда положений.

«Нам кажется, что очень много функций отдаётся сегодня Российскому союзу автостраховщиков, который начинает, судя по законопроекту, управлять процессами, которые, я считаю, должны выполнять государственные органы исполнительной власти», — сказал Москвичёв.

По словам парламентария, следует разделить требования к профессиональным перевозчикам и частным лицам. «Мы всё-таки думаем, что для профессионального транспорта и для транспорта, который занимается коммерцией, надо требования усилить, а что касается физических лиц, надо посмотреть, чтобы мы не вернулись к 2011 году — к огромным очередям на прохождение техосмотра», — считает депутат.

Он также отметил, что расходы по реализации новых инициатив не следует перекладывать на автомобилистов — для этого есть бюджет РСА.

«Деньги в резерве у Российского союза автостраховщиков есть, и они должны за эти деньги всё устанавливать. Для владельца автомобиля стоимость не должна никак увеличиваться», — заключил Москвичёв.

«За техсостояние автомобиля отвечает сам водитель»

При этом аварии из-за технических неполадок в России бывают нечасто, и тенденции к их росту не отмечается, заметил в беседе с RT автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«За техсостояние автомобиля отвечает сам водитель. Спрашивать будут с него. Конечно, в какой-то степени техосмотр дисциплинирует людей, но прямой зависимости я не вижу. Появление законопроекта несколько осложняет процедуру проведения техосмотра. Нужно выстраивать систему видеофиксации: кто будет организовывать, отслеживать видеозаписи, где они будут храниться», — отмечает Моржаретто.

Чтобы применять новые правила, потребуется размещать огромные базы данных, отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. По его словам, прогнозировать эффективность предложенных мер пока сложно.

Автоюрист Сергей Радько считает считает, что инициатива практически не скажется на техническом состоянии российского автопарка. По мнению эксперта, весь перечень параметров ТО редко проходят полностью, и видеофиксация поможет исключить лишь те случаи, когда автомобиль в принципе не приезжал на процедуру.