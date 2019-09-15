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«Ведёт к деформации рынка»: в парламенте ФРГ недовольны решением суда ЕС об ограничении использования OPAL «Газпромом»

15 сентября 2019, 19:09  •  150 • В мире
Решение Европейского суда, согласно которому «Газпром» может использовать не более 50% мощности трубопровода OPAL, ведёт к рыночной деформации и повышению цен на топливо для стран ЕС. Об этом заявил депутат бундестага Робби Шлунд. По его мнению, такой шаг призван искусственно сократить объёмы транзита российского газа и сделать американский СПГ более конкурентоспособным. Как полагают эксперты, если власти Германии займут аналогичную позицию по этому вопросу, у российской стороны будет больше шансов добиться пересмотра решения суда ЕС.
 
Reuters © Karoly Arvai
 

Судебное решение, которое ограничивает возможности «Газпрома» по использованию мощностей трубопровода OPAL, имеет политический подтекст. Об этом РИА Новости заявил председатель германо-российской парламентской группы, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

«Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведёт к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнёров», — отметил Шлунд.

По его мнению, постановление Европейского суда свидетельствует о намерении сделать американский сжиженный природный газ (СПГ) более конкурентоспособным посредством искусственного сокращения объёмов транзита российского топлива и повышения его цены. Он подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» поддерживает магистральные трубопроводы из РФ («Северный поток — 1» и «Северный поток — 2»), поскольку их использование соответствует национальным интересам.

«Нам нужны постоянные поставки газа из России для безопасности нашего населения и нашего «экономического мотора» в Германии», — пояснил немецкий депутат.

10 сентября суд ЕС удовлетворил иск Польши и аннулировал решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, согласно которому «Газпром» имел право использовать трубопровод OPAL практически на полную мощность. В субботу, 14 сентября, постановление вступило в силу. Отныне российский концерн вправе использовать не более 50% пропускной способности газопровода.

Своё решение суд объяснил тем, что Еврокомиссия, дав «Газпрому» возможность использовать дополнительные мощности OPAL, якобы нарушила «принцип энергетической солидарности». Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что такая формулировка вызывает вопросы, поскольку «Северный поток — 1» во время строительства был объявлен Евросоюзом «проектом общеевропейского интереса».

«Поэтому если СП-1 остаётся проектом общеевропейского интереса, то непонятно, как использование газа, поступающего из него в местную германскую сеть OPAL, может нарушать энергетическую солидарность ЕС», — цитирует Чижова Интерфакс.

OPAL соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его проектная мощность — 36,5 млрд кубометров в год. Строительство трубопровода стоило около €1 млрд и было завершено в 2011 году.

«Удар по экономике Европы»

Решение суда ЕС, безусловно, продиктовано политическими, а не экономическими причинами, заявил в разговоре с RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. По его словам, высказывание немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» говорит о том, что в бундестаге осознают несправедливость такого шага.

«Частичный запрет на прохождение через OPAL (российского газа. — RT) говорит о двух вещах. Во-первых, это исключительно политическое решение, потому что газ, который поставляют по трубе, дешевле... Во-вторых, это удар по экономике Европы, потому что использование более дорогого СПГ из Америки приводит к подорожанию себестоимости продукции и неконкурентоспособности европейских товаров», — пояснил парламентарий.

Депутат также выразил уверенность, что российская сторона сумеет добиться пересмотра решения в суде. По его словам, немаловажную роль в этом вопросе может сыграть поддержка Германии.

«Я рассчитываю, что суд, в который пойдёт «Газпром», услышит, что здесь нет никакой политической дискриминации для Европы... «Газпром» готовит документы для подачи жалобы, и все рассчитывают, что нормальный, рыночный взгляд восторжествует», — добавил Ананских.

Заявление представителя бундестага свидетельствует о том, что часть немецкой политической элиты активно выступает за снятие ограничений, заявил RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Ограничение поставок по OPAL может привести к увеличению цены на газ в Европу, потому что ещё не факт, что «Газпром» тут же загрузит украинскую ГТС. И даже если он её загрузит, новости о том, что могут быть ограничения поставок, даже временные, всё равно будут провоцировать рост цен на газ», — сказал он.

По мнению Митраховича, есть надежда, что власти Германии займут позицию, которая позволит добиться пересмотра судебного решения по газопроводу OPAL.

«Ограничение поставок — это только раунд игры, а не вся игра. Будут другие раунды, будет оспаривание всех этих вещей в суде ЕС с помощью Германии. Не исключаю, что может быть принято новое решение. Мы имеем дело с игроком, который может менять правила в процессе самой игры. Я имею в виду ЕС», — добавил эксперт.

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