«Ведутся расшифровка и анализ»: в МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков севшего в Подмосковье A321

Чёрные ящики самолёта Airbus A321, аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, находятся в исправном состоянии. Об этом заявили в Межгосударственном авиационном комитете. Отмечается, что на данный момент специалисты расшифровывают и анализируют записи с самописцев. Лайнер, летевший из Москвы в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в поле 15 августа из-за отказа двигателей. Пилотам были присвоены звания Героев России, а членам экипажа — ордена Мужества.

Бортовые самописцы самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, исправны. Об этом говорится на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который занимается расшифровкой и анализом записей.

«В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полёта. Ведутся расшифровка и анализ данных записей», — сообщили в ведомстве.

В расследовании происшествия также принимают участие представители Росавиации и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Присутствие последних обуславливается Конвенцией о международной гражданской авиации — BEA представляет страну, в которой были разработаны двигатель и самолёт.

«К работе комиссии также привлечены специалисты компаний — производителей самолёта и двигателей, авиакомпании «Уральские авиалинии», а также другие необходимые специалисты. Назначен уполномоченный представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации воздушного судна (Бермуды)», — подчеркнули в МАК.

«Начались работы по демонтажу»

Тем временем сам самолёт начали готовить к вывозу с кукурузного поля, на котором тот совершил аварийную посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

«Начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС пояснил, что разрешение от Следственного комитета было получено в связи с тем, что сотрудники ведомства практически завершили работы на месте происшествия. Помимо кресел и салона, необходимо демонтировать двигатели и крылья, добавил собеседник.

«Под самолёт заведут надувные понтоны, приподнимут, отстыкуют крылья и затем погрузят на платформу и доставят на территорию ЛИИ им. Громова», — цитирует его ТАСС.

«Времени было мало»

Напомним, в четверг, 15 августа, самолёт Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. На его борту находились 233 человека, включая экипаж. Практически сразу после взлёта лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели и нарушили их работу.

Самолётом управляли командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. По словам Юсупова, изначально они хотели развернуться и сесть в Жуковском, однако времени на это не оказалось, и пришлось садиться в поле.

«Решение менялось несколько раз… Я планировал набрать определённую высоту, на ней задержаться, отработать отказ (двигателя. — RT), принять решение, рассчитать всё. Но, как оказалось потом, времени было вообще мало», — сказал он после инцидента.

Посадка была совершена на «брюхо» самолёта — решение не выдвигать шасси обусловлено соображениями безопасности, подчеркнул Юсупов. Он рассказал, что команда рассматривала различные варианты, однако именно посадка на поле была наиболее предпочтительной.

«Были другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли, потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, смягчили. Если бы были предприняты другие попытки — возврата… я не знаю, чем это могло бы закончиться», — добавил командир A321.

Отметим, что второй пилот Георгий Мурзин был госпитализирован с ушибами груди, однако позже его отправили домой на амбулаторное лечение. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

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«Я себя героем не считаю»

В результате аварии помощь врачей потребовалась 76 пассажирам, включая 19 детей, а госпитализация — одной женщине. Её состояние оценили как средней степени тяжести, но с положительной динамикой. В основном пассажиры получили ушибы. Им будут назначены выплаты, так как все были застрахованы.

Пассажиры, представители общественности и официальные лица отмечали героизм и высокое мастерство экипажа. Президент России Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России, а остальных членов команды наградил орденами Мужества.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку жёсткую в аэропорту Жуковского, — сказал Путин. — Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества».

При этом сам Юсупов заявил, что выполнял свою работу и не считает себя героем.