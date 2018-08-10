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«Ведут подковёрную игру»: как США пытаются вытеснить Россию с оружейного рынка Юго-Восточной Азии

10 августа 2018, 01:24  •  61 • В мире
Соединённые Штаты пытаются помешать реализации сделки по поставке Индонезии 11 российских истребителей Су-35. Об этом сообщил генеральный директор департамента внешней торговли индонезийского Минторга Оке Нурван. В начале августа о давлении американцев также заявил глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано. Ранее Вашингтон намеревался вынудить руководство Индии отказаться от покупки зенитного комплекса С-400. По мнению экспертов, таким образом США рассчитывают уменьшить присутствие Москвы на рынках стран Юго-Восточной Азии.
 
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35 © Евгений Биятов / РИА Новости
 

Генеральный директор департамента внешней торговли Министерства торговли Индонезии Оке Нурван сообщил, что США стремятся воспрепятствовать реализации контракта на поставку из России 11 сверхманёвренных истребителей Су-35 поколения 4++.

«Пока мы находимся в процессе выполнения бартерной сделки с Россией, США пытаются вмешаться… Но реализация контракта на покупку будет продолжена. Мы не собираемся останавливать процесс», — цитирует Нурвана местная газета Kompas.

Соглашение на поставку партии истребителей Москва и Джакарта заключили в феврале 2018 года. Стоимость контракта составила $1,14 млрд. Половину этой суммы ($570 млн) Россия получит в виде индонезийских товаров, в том числе пальмового масла, кофе, чая и каучука.

Су-35 должны заменить американские истребители Northrop F-5E/F Tiger II, которые входят в парк 14-й эскадрильи ВВС Индонезии. Первые два российских самолёта Джакарта получит в августе 2019 года, шесть машин — в январе 2020 года и три единицы — в июле 2020 года.

Индонезия — второй после Китая зарубежный покупатель Су-35. В ноябре 2015 года КНР заказала 24 самолёта по цене в $2,5 млрд. К началу 2018 года Пекину были переданы 14 истребителей.

«Недобросовестная борьба»

Индонезия не единственная страна, на которую США оказывают давление из-за военно-технического сотрудничества с РФ. 

В начале августа министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Каэтано на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о претензиях Соединённых Штатов к Джакарте по оружейному вопросу. 

«За последние недели было много критики в СМИ относительно возможных санкций США (из-за приобретения российской военной продукции. — RT), мы ожидали этого и ожидаем ещё большего. Но я не думаю, что мы от этого откажемся», — цитирует Каэтано РИА Новости.

  • Истребитель Су-35 после приземления
  • © Антон Балашов / РИА Новости

С 2017 года Соединённые Штаты безуспешно пытаются вынудить Турцию аннулировать сделку на поставку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в пользу американской системы Patriot.

Весной 2018 года внимание Вашингтона «переключилось» на Индию. По информации Defense News, США не устраивает высокий уровень российско-индийской кооперации в производстве оружия, а также желание Дели приобрести С-400.

Однако власти Индии дали понять, что не собираются отказываться от военно-технического сотрудничества с Москвой и отменять планы по закупке ЗРК.

В августе 2017 года Соединённые Штаты узаконили право вводить ограничительные меры в отношении стран, заключивших крупные контракты с РФ на поставки военной продукции. Данная норма прописана в законе «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

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После серии неудачных попыток переубедить Дели за океаном пошли на уступки. В конце июля 2018 года конгресс Соединённых Штатов принял проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год, который разрешил не вводить санкции против Индии, Вьетнама и Индонезии.

По мнению экспертов, данные государства Вашингтон рассматривает как перспективные для экспансии рынки, и потому ограничительные меры могут нанести вред коммерческим интересам США.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2013—2017 годы, Индия и Индонезия вошли в десятку крупнейших покупателей военной техники в мире. Доля Дели в закупке оружия составила 12%, Джакарты — 2,8%. США и Россия сохранили лидерские позиции в сфере экспорта с долями 34% и 22% соответственно. 

Наиболее ярко соперничество Москвы и Вашингтона выражается на растущих рынках Юго-Восточной Азии. Страны региона стараются проводить диверсифицированную закупочную политику, но такое положение дел не устраивает Соединённые Штаты.

  • Лётчики ВВС Индонезии
  • Reuters
  • © Antara Foto Agency

В январе 2018 года источник «Интерфакса» в Госдепартаменте США сообщил, что американские дипломаты пытаются отговорить ряд государств от приобретения российского оружия. По его словам, такая политика якобы приносит свои результаты — некоторые правительства и компании отказались покупать в РФ военную продукцию. Сумма «ущерба» достигает нескольких миллиардов долларов.

«То, что США убеждают другие страны отказываться от закупок передового вооружения и военной техники, — ярчайший пример недобросовестной, неконкурентной борьбы», — прокомментировал ранее ситуацию первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. 

«Стремятся выдавить Россию»

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Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко заявил в беседе с RT о том, что страны Юго-Восточная Азии являются перспективными рынками сбыта российского оружия. Например, Москва извлекает большую выгоду от сотрудничества с Индонезией, закупившей партию Су-35.

«Учитывая растущий ВВП, Индонезия будет больше тратить на импорт вооружения. Это открывает для России новые горизонты. Не исключено, что наша страна получит ещё один контракт на поставку Су-35 или другой техники», — отметил Макиенко.

Эксперт полагает, что между Москвой и Джакартой не за горами контракты на сотни миллионов долларов. По прогнозу Макиенко, в недалёком будущем в число активных покупателей отечественного оружия также войдут Филиппины.

  • Пара Су-35 отрабатывает задачи на конкурсе «Авиадартс» в Рязанской области
  • © Maxim Shemetov / Reuters

«Превосходно у России развиваются отношения с Вьетнамом. Надёжным рынком остаётся Индия, несмотря на заключённые ранее контракты с США на покупку 30 транспортных самолётов и 37 вертолётов. Я думаю, что в Дели совершили ошибку и в итоге разочаруются в американцах, которые отказывают передавать технологии производства своей продукции», — сказал Макиенко. 

По мнению эксперта, недовольство представителей Индонезии и Филиппин в связи с давлением Вашингтона — следствие «тотальной войны», которую ведут Соединённые Штаты с целью подорвать экономический и высокотехнологичный потенциал России. В частности, американцам не даёт покоя высокая доля Москвы на оружейных рынках Юго-Восточной Азии (45—50%).

«США стремятся выдавить Россию с международного рынка настолько, насколько это возможно и, конечно, активно ведут подковёрную игру. Однако страны региона придерживаются достаточно строгой диверсификационной политики. Я очень сомневаюсь, что Индонезия, Филиппины, Вьетнам или какое-либо другое государство поддадутся на давление и уговоры американцев», — резюмировал Макиенко.

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