Ведущий “Царьграда”: Проект “Навальный” закрыт

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Нынешний провал несанкционированных акций протеста, организованных Алексеем Навальным, можно считать финальным аккордом в его политической карьере. Всего за год оппозиционер сжался до размеров уличного агитатора средней руки. В причинах столь стремительного падения разбирался ведущий и политический обозреватель “Царьграда” Андрей Афанасьев

5000 человек. Именно такую цифру называли либеральные сторонники Алексея Навального. Весь медийный ресурс так называемого оппозиционера позволил собрать ему 5000 подростков и городских сумасшедших на несанкционированные акции протеста – и это не в одной Москве, а по все России! Навальный пиарится из последних сил, провоцирует скандалы на ровном месте, но все тщетно. Даже с организацией акций 28 января получилось не то что некрасиво, а глупо: столичная мэрия предлагала три разные площадки, но Навальный отказался, призвав сторонников прийти на несанкционированную акцию. Даже после намеренного обострения “хайпа не получилось”.

Отключили питание

Ни для кого не секрет, что за проектом “политик Навальный” стояли как зарубежные (американские) группы влияния, так и представители некоторых кланов внутри России. На определенном этапе не только либеральные, но и некоторые нейтрально-федеральные спикеры видели в нем чуть ли не возможного премьер-министра. Как так вышло, что менее чем за год Навальный сдулся до уровня площадного крикуна с активом из нескольких сотен поклонников? Ответ простой: закончился допинг. В 2016 году с приходом Трампа в Вашингтоне прошел ряд важных перестановок. Среди них, безусловно, увольнение таких людей, как Виктория Нуланд: жестких профессионалов-русофобов, которые умело давили на Россию все последние годы. Люди, пришедшие им на смену, не отличаются ни тем же профессионализмом, ни той же русофобией. В Алексее Навальном как в мало-мальски реальном политике они не видят никакого смысла, и в начале 2017 года попросту перекрыли его поддержку: финансовую, информационную и проч. Собственно, за 12 месяцев “допинг” выветрился, и сейчас мы видим реальный потенциал оппозиционера.

Двойное унижение



В пользу того, что Навального “слили” заокеанские кураторы, говорят и медийные поражения, которые он потерпел от представителей разных флангов российского общества. Сначала его в эфире либерального канала “Дождь” растерзала Ксения Собчак, потом в эфире того же “Дождь” Навальный в пух и прах проиграл дебаты с Игорем Стрелковым. Оба оппонента для человека, заявившего о президентских амбициях, не должны представлять особой угрозы – а тут два таких громких провала с разницей всего в месяц. От Навального отрезали и либеральную аудиторию, и тех немногих националистов, которые по той или иной причине ему симпатизировали. И все это – в эфире подконтрольного западным сетям влияния телеканала! Вряд ли это можно списать на банальное совпадение, согласитесь.

Кто следующий?

Логично предположить, что кто-то придет на смену выпускнику Йельского университета. Некоторые увидели сигнал в приглашении Собчак на молитвенный завтрак, на котором традиционно будет присутствовать президент США. Вполне возможно, что телеведущая и светская львица – следующий фаворит заокеанских элит. Учитывая уклон глобалисткой элиты в радикальные формы феминизма, возможно, Ксению Анатолию и изберут как новый таран. В таком случае в ближайшие годы мы будем чаще слышать из ее уст лозунги о “борьбе с патриархальным укладом” и “правах женщин”. Другие же уверены, что Вашингтон, реально взглянув на ситуацию, принял решение о поддержке… коммунистов. Действительно, после событий 2014 года вряд ли кто-то на полном серьезе может говорить о восстановлении в России либерального строя. Диспуты сейчас идут скорее о том, какую империю восстанавливать: СССР или дореволюционную Россию. Очевидно, что первый вариант коллективный Запад устроил бы в большей мере, так как в его основе лежит марксизм, появившийся в Западной Европе и являющийся для России чужеродной идеологией. Возможно, именно поэтому в последнее время мы наблюдаем планомерное сращивание “красных и голубых”: коммунистов и либералов. Говорить о том, что это оформившийся проект, еще рано, однако определённые предпосылки к этому есть. В любом случае, это будет уже новая проблема России и русского народа. Старая проблема в лице Навального засохла и отвалилась сама собой.

Афанасьев Андрей