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Ведущий сбежал из студии в прямом эфире после откровений Гарри и Меган: "С меня хватит!"
10 марта 2021, 10:35 • 211 • В мире
Один из самых известных телеведущих в Британии Пирс Морган сбежал из студии, где проходила запись передачи об откровениях британского принца Гарри и его супруги Меган. "С меня хватит!" - воскликнул он и вышел.
Одному из самых известных телеведущих в Британии Пирсу Моргану пришлось уволиться, после того как он сбежал из студии во время репортажа об откровениях британского принца Гарри и его супруги Меган. "С меня хватит!" - воскликнул Морган и покинул студию.
Отметим, что в эфире Гарри и Меган стали открыто говорить о своих чувствах и о том, что они перестали уважать монархию. В их речах прозвучали упоминания о расизме в их королевской семье, а также о том, что некоторые члены большого семейства позволяют себе излишнее давление на молодых членов, отмечает издание Mail Online.
Диалог закончился тем, что коллега Моргана стал обвинять ведущего телепередачи в том, что тот подвергает излишней критике Меган Маркл.
Отметим, что британский медиарегулятор Ofcom уже проводит расследование в отношении программы Good Morning Britain.
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