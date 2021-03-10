Ведущий сбежал из студии в прямом эфире после откровений Гарри и Меган: "С меня хватит!"

Один из самых известных телеведущих в Британии Пирс Морган сбежал из студии, где проходила запись передачи об откровениях британского принца Гарри и его супруги Меган. "С меня хватит!" - воскликнул он и вышел.

Одному из самых известных телеведущих в Британии Пирсу Моргану пришлось уволиться, после того как он сбежал из студии во время репортажа об откровениях британского принца Гарри и его супруги Меган. "С меня хватит!" - воскликнул Морган и покинул студию.

Отметим, что в эфире Гарри и Меган стали открыто говорить о своих чувствах и о том, что они перестали уважать монархию. В их речах прозвучали упоминания о расизме в их королевской семье, а также о том, что некоторые члены большого семейства позволяют себе излишнее давление на молодых членов, отмечает издание Mail Online.

Диалог закончился тем, что коллега Моргана стал обвинять ведущего телепередачи в том, что тот подвергает излишней критике Меган Маркл.

Отметим, что британский медиарегулятор Ofcom уже проводит расследование в отношении программы Good Morning Britain.