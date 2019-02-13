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Ведущий «России 1» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой

13 февраля 2019, 22:24  •  149 • Украина
Ведущий программы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Сергей Михеев, который ранее выгнал из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую, объяснил свой поступок.
 
© Россия 24 / YouTube
 

«Слова Соколовской об Одессе слились с её хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я её удалил. С площадки», — сказал он в беседе с ФАН.

При этом Михеев добавил, что некоторые украинские эксперты, которых приглашают на российские политические ток-шоу, часто «ведут себя не очень нормально, но не так по-хамски, как Соколовская».

«Я готов терпеть их (украинских гостей. — RT) точку зрения, если они нормально себя ведут в студии», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Соколовскую выгнали из студии телепрограммы «Кто против?» на телеканале «Россия 1» после её слов о трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Отмечалось, что в ходе ток-шоу она обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили и подожгли здание Дома профсоюзов, в котором находились сторонники федерализации Украины. Жертвами пожара стали 48 человек, более 200 пострадали.

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