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Ведущий Fox News и политический парадокс: "Минуточку!"

20 марта 2022, 21:00  •  508 • Политика
Ведущий американского телеканала Fox News обратил внимание на странный политический парадокс. Он указал на лицемерную риторику Белого дома в отношении событий на Украине.
Ведущий американского телеканала Fox News в эфире одной из программ обратил внимание на странный политический парадокс.
Он указал на лицемерную риторику Белого дома в отношении событий на Украине. Видеофрагмент передачи распространился в соцсетях и мессенджерах. Его, в частности, разместил Telegram-канал "Коза кричала".
Минуточку! А почему быть на стороне России - это измена, а на стороне Украины - нет? - задался вопросом журналист.
Он подчеркнул, что обе страны являются зарубежными суверенными государствами, которым, по сути, "нет дела до США".
Как-то странно, - резюмировал ведущий.
Напомним, президент Соединённых Штатов Джо Байден в разговоре с главой Китая Си Цзиньпином пригрозил ему санкциями, если Пекин начнёт финансово вкладываться в освободительную операцию России на Украине. При этом сам Вашингтон, как и страны ЕС, в настоящее время открыто оказывают Киеву материальную помощь, а также поставляют ему вооружения.

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