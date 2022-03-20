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Ведущий Fox News и политический парадокс: "Минуточку!"
20 марта 2022, 21:00 • 508 • Политика
Ведущий американского телеканала Fox News обратил внимание на странный политический парадокс. Он указал на лицемерную риторику Белого дома в отношении событий на Украине.
Ведущий американского телеканала Fox News в эфире одной из программ обратил внимание на странный политический парадокс.
Он указал на лицемерную риторику Белого дома в отношении событий на Украине. Видеофрагмент передачи распространился в соцсетях и мессенджерах. Его, в частности, разместил Telegram-канал "Коза кричала".
Он подчеркнул, что обе страны являются зарубежными суверенными государствами, которым, по сути, "нет дела до США".
Напомним, президент Соединённых Штатов Джо Байден в разговоре с главой Китая Си Цзиньпином пригрозил ему санкциями, если Пекин начнёт финансово вкладываться в освободительную операцию России на Украине. При этом сам Вашингтон, как и страны ЕС, в настоящее время открыто оказывают Киеву материальную помощь, а также поставляют ему вооружения.
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