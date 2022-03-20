Ведущий Fox News и политический парадокс: "Минуточку!"

Ведущий американского телеканала Fox News обратил внимание на странный политический парадокс. Он указал на лицемерную риторику Белого дома в отношении событий на Украине.

Ведущий американского телеканала Fox News в эфире одной из программ обратил внимание на странный политический парадокс.

Он указал на лицемерную риторику Белого дома в отношении событий на Украине. Видеофрагмент передачи распространился в соцсетях и мессенджерах. Его, в частности, разместил Telegram-канал "Коза кричала".

Минуточку! А почему быть на стороне России - это измена, а на стороне Украины - нет? - задался вопросом журналист.

Он подчеркнул, что обе страны являются зарубежными суверенными государствами, которым, по сути, "нет дела до США".

Как-то странно, - резюмировал ведущий.

Напомним, президент Соединённых Штатов Джо Байден в разговоре с главой Китая Си Цзиньпином пригрозил ему санкциями, если Пекин начнёт финансово вкладываться в освободительную операцию России на Украине. При этом сам Вашингтон, как и страны ЕС, в настоящее время открыто оказывают Киеву материальную помощь, а также поставляют ему вооружения.